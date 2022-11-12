Chúc mừng 3 con giáp phúc lộc song toàn tử vi ngày 12/11, có quý nhân kề bên, may mắn hơn trúng số, thu nhập dồi dào, phát tài chóng mặt, cả nhà cùng hưởng phúc

Tử vi ngày 12/11, người tuổi Ngọ làm kinh doanh sẽ có những bước nhảy vọt trong sự nghiệp. Trong tháng này, họ sẽ gặp nhiều may mắn trong lĩnh vực mình lựa chọn. Người tuổi này nếu làm kinh doanh sẽ được quý nhân phù trợ, được hỗ trợ thêm về nguồn vốn cũng như các mối quan hệ.

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Mão phóng khoáng, rộng lượng không ai bằng. Họ thích làm những công việc không gò bó, được thể hiện sự sáng tạo của bản thân. Và kinh doanh cũng là một trong những công việc phù hợp với người tuổi Mão..

Là con giáp nhiều may mắn tử vi ngày 12/11 cho hay, con giáp này theo đuổi con đường sự nghiệp và người đầu tư, kinh doanh đều có cơ hội để cải thiện tình hình kinh tế.

Không những thế, họ cũng có thêm cơ hội để đầu tư, sinh lời. Con giáp tuổi Mão cố gắng không ngừng, ký được nhiều hợp đồng, thu về nguồn lợi lớn, tiền bạc cứ thế ào ào chảy vào túi.

Những người làm công ăn lương có thể tìm được cơ hội để thể hiện điểm mạnh của mình. Bạn mạnh dạn nêu lên ý kiến, góp phần giúp công ty lớn mạnh hơn nữa. Chắc hẳn bạn sẽ nhận được một phần thưởng xứng đáng với những gì mình đã thể hiện, cấp trên sẽ dần để mắt đến bạn và suy nghĩ đến việc cất nhắc bạn lên một vị trí cao hơn.

Con đường kinh doanh của Thìn rộng mở. Ảnh minh họa: Internet

Những người làm ăn, kinh doanh có thể tìm được hướng đi mới cho bản thân chứ không còn mãi đi theo một lối mòn nào đó nữa. Là người mở lối đi riêng, đón đầu xu hướng nên hiển nhiên, tiền bạc đổ vào túi bạn một cách nhanh chóng và thuận lợi hơn nhiều người.

Tuổi Dần

Tử vi ngày 12/11 giúp người tuổi Dần có thể đón những bước tiến mới đầy suôn sẻ và khả quan trong năm Quý Mão.

Con giáp này được dự đoán có nhiều chuyển biến tích cực ở các lĩnh vực, đặc biệt là phương diện tiền bạc. Trong năm, bản mệnh sẽ có cơ hội mở mang thêm, có dấu hiệu đạt lợi nhuận cao về kinh doanh, đầu tư.

Vốn dĩ Dần luôn được đánh giá là con giáp thông minh, có tầm nhìn xa trông rộng nên dù làm nghề gì, trong lĩnh vực nào cũng có thể nhanh chóng thích nghi, đạt được vị trí nhất định. Tuy nhiên người tính không bằng trời tính, vẫn có những thời điểm bản mệnh phải chịu sự kìm kẹp của vận xui, bỏ công bỏ sức mà vẫn chưa thu hoạch như ý muốn.

Thật may vì ngay cả trong những hoàn cảnh khó khăn nhất như năm 2022 trước đó, tuổi Dần vẫn giữ được sự quyết tâm cao độ của mình. Thời gian qua, trí tuệ và năng lực của bạn không hề bị mai một mà ngày càng được rèn luyện sắc bén và trở nên linh hoạt hơn.

*Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm