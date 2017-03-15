Chồng cung Chấn lấy vợ cung gì, tốt hay xấu?

Trong hôn nhân, việc nam nữ kết hôn, ngoài việc xem về Bản mệnh, Thiên Can và Địa Chi, cuối cùng là xét đến Mệnh cung để bổ sung thêm việc lành dữ.

Sau đây là tài liệu cổ thư chỉ mang tính tham khảo về việc phối hợp mệnh cung của chồng với mệnh cung của vợ.

Chồng Chấn lấy vợ cung Ly (Sanh khí)

Hiệp hôn cang lệ trọn nghi thuỷ chung.

Mạng phú quý, cháu con hùng,

Lớn lên số ắt phước hồng quyền uy!

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Chồng Chấn lấy vợ cung Càn (Ngũ quỷ)

Gia đình xáo trộn điêu tàn lửa hương.

Nửa chừng xuân mộng thê lương,

Uyên ương bỏ gánh cang thường từ đây…

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Chồng Chấn lấy vợ cung Tốn (Phước đức)

Trung niên hậu vận sang giàu hưởng trọn.

Cuộc tình bền vững mặn nồng,

Sanh trai đầu lòng trưởng thành quan lớn!

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Chồng Chấn lấy vợ cung Cấn (Lục sát)

Có số phu thê âm thầm tủi hận.

Gia đạo lục đục bất hoà,

Đời sống cơ hàn, con cái lận đận…

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Chồng Chấn lấy vợ cung Khôn (Hoạ hại)

Nợ duyên khốn đốn dập dồn oan khiên.

Trong ngoài thân thế đảo điên,

Tai ương tật bệnh dính liền bên lưng!

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Chồng Chấn lấy vợ cung Khảm (Thiên y)

Trăm tuổi phu thê nghĩa tình nồng thắm.

Vinh hiển thụ hưởng vững bền,

Rể thảo dâu hiền cả nhà êm ấm…

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Chồng Chấn lấy vợ cung Đoài (Tuyệt mạng)

Nợ duyên sau trước thiệt thòi lứa đôi.

Vợ chồng không ở trọn đời,

Cháu con bất lợi cút côi luỵ phiền!

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Chồng Chấn lầy vợ cung Chấn (phục vị)

Trong tình duyên nợ tiền hậu như nhứt.

Có số no ấm cả đời,

Gia đạo yên vui trên hoà dưới thuận!

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/chong-cung-chan-lay-vo-cung-gi-tot-hay-xau-102840.html