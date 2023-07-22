Chính Ngọ ngày Chủ Nhật 23/7/2023, Thần tài đội nón ra đi, vận hạn kéo về bủa vây 3 con giáp, thần khí suy giảm, sự nghiệp trượt dài chưa thấy điểm dừng

Tâm linh - Tử vi 22/07/2023 03:56

Tử vi 12 con giáp dự đoán, đúng Chính Ngọ ngày Chủ Nhật, 3 con giáp bị vận khí đen đủi bủa vây, thần tài độ không nổi, nên sự nghiệp cứ theo đà tụt dốc.

Tuổi Mùi

Theo tử vi 12 con giáp, đúng Chính Ngọ ngày Chủ Nhật , vận trình của người tuổi Mùi chuyển biến theo hướng bất lợi, hung vận khá lớn. Về công việc, tuổi Mùi phải đối mặt với Xung Thái Tuế, lại không được Nguyệt Lệnh ủng hộ.

Thu nhập không thay đổi nhưng lại phải chi một khoản tiền lớn để chuẩn bị đón nhiều việc đại sự. Vì vậy, bản mệnh cần quản lý sát sao kế hoạch chi tiêu để tránh xảy ra tình trạng cháy túi.

Chính Ngọ ngày Chủ Nhật 23/7/2023, Thần tài đội nón ra đi, vận hạn kéo về bủa vây 3 con giáp, thần khí suy giảm, sự nghiệp trượt dài chưa thấy điểm dừng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Trong tháng 7/2023, đặc biệt là Chính Ngọ ngày 23/7/2023, con giáp tuổi Ngọ gặp Cục diện Tương Hại Thái Tuế, có thể đương đầu với nhiều tai ương do tác động của các yếu tố khách quan. Thế nên tuổi Ngọ chớ nên hy vọng quá nhiều vào bất cứ điều gì.

Phương diện tài lộc của người tuổi Ngọ chịu ảnh hưởng của vận khí sa sút nên khó đạt được như kỳ vọng. Người làm công ăn lương vẫn có khoản thu nhập ổn định, người kinh doanh buôn bán cũng có thể tranh thủ mà thu về một chút lời lãi. Tuy nhiên, nguồn thu này không quá xông xênh nên bản mệnh cần có kế hoạch chi tiêu hợp lý.

Chính Ngọ ngày Chủ Nhật 23/7/2023, Thần tài đội nón ra đi, vận hạn kéo về bủa vây 3 con giáp, thần khí suy giảm, sự nghiệp trượt dài chưa thấy điểm dừng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Trong ngày Chủ Nhật, người tuổi Tuất chịu tác động từ cục diện Tương Hình Thái Tuế nên vận trình có chiều hướng đi xuống.

Ngày này, công việc dồn ứ nhiều gâp áp lực cho người tuổi Tuất, tinh thần làm việc giảm sút nên khó đảm bảo hiệu quả trong công việc. Tháng này tuổi Tuất còn dễ nảy sinh tính đố kỵ, không suy nghĩ kỹ càng trước khi nói, không tính toán cẩn thận trước khi làm, khiến cho bản thân gánh chịu tổn thất và thiệt thòi, thậm chí ảnh hưởng tới khoản thưởng cuối năm, mọi cố gắng gần như đổ sông đổ bể.

Chính Ngọ ngày Chủ Nhật 23/7/2023, Thần tài đội nón ra đi, vận hạn kéo về bủa vây 3 con giáp, thần khí suy giảm, sự nghiệp trượt dài chưa thấy điểm dừng - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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