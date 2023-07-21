Đúng ngày mai, thứ Bảy 22/7/2023, 3 con giáp tiêu tan vận số 'Chân mệnh Thiên Tử', sự nghiệp lao đao, tài lộc hao tổn, gia đạo khó bề yên ổn

Tử vi 12 con giáp dự đoán, thứ Bảy 22/7/2023, 3 con giáp có vận trình tiêu tan, dễ thất thoát tiền của, sự nghiệp khó lòng vực dậy.

Tuổi Ngọ Tử vi 12 con giáp dự đoán, Thứ ba này, cục diện Tý Ngọ Tương Xung ảnh hưởng không nhỏ đến vận trình của người tuổi Ngọ. Công việc chẳng suôn sẻ như ý muốn, những ý kiến bất đồng trong tập thể khiến bầu không khí trở nên căng thẳng và nặng nề hơn. Sức khỏe của bạn lại có chiều hướng đi xuống trong ngày thứ ba này. Có lẽ vì quá bận rộn với công việc mà bạn bỏ qua những dấu hiệu của cơ thể để rồi bệnh tật tìm đến bạn lúc nào chẳng hay.

Ảnh minh họa: Internet Tuổi Mùi Cục diện Tý Mùi Tương Hại nhắc nhở người tuổi Mùi cần phải cẩn trọng trong từng hành động quyết định tại thời điểm này. Kẻ tiểu nhân trong bóng tối vẫn luôn chờ cơ hội nhằm hãm hại bạn đó. Trong chuyện tình cảm, mối quan hệ giữa bạn và người thân không mấy thuận hòa yên ấm. Những tranh cãi không hồi kết khiến cho bầu không khí gia đình trở nên nặng nề hơn. Đôi bên lúc này cần có những cuộc trò chuyện thẳng thắn mới có thể tìm ra được tiếng nói chung, hóa giải được những mâu thuẫn này.

Ảnh minh họa: Internet Tuổi Dậu Tý Dậu Tương Phá, người tuổi Dậu cần phải phải hết sức thận trọng trong ngày hôm nay. Có kẻ xấu bụng đang tìm cách để phá hoại những thành quả mà bạn vất vả gây dựng trong suốt thời gian qua. Chỉ cần một phút lơ là, mọi cố gắng của bạn có thể đổ sông đổ bể hết. Chưa kể Kiếp Tài giáng mệnh, con giáp này còn có thể gặp không ít thiệt hại liên quan đến tiền bạc nữa. Nếu không tỉnh táo bạn có thể vướng vào cái bẫy đã được giăng sẵn để rồi tiền mất tật mang lúc nào chẳng hay. Ảnh minh họa: Internet *Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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