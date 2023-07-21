Đúng hôm nay, thứ Sáu 21/7/2023, vận khí tốt lành, hỷ sự vô biên, 3 con giáp đón công việc trôi chảy, tiền tài cũng theo đó mà tới ngập lối đi, gia đạo ấm êm, thuận hoà

Tâm linh - Tử vi 21/07/2023 06:27

Tử vi 12 con giáp cho biết, đúng hôm nay, thứ Sáu 21/7/2023, 3 con giáp may mắn đón vận khí tốt lành, được quý nhân giúp đỡ nhiệt tình.

Tuổi Dần

Chính Ấn là cát thần giúp con đường công danh, sự nghiệp của người tuổi Dần đang rộng mở. Quyền lực của bản mệnh được củng cố, tạo dựng được lòng tin và sự đồng lòng trong tập thể, rất có lợi cho người đang giữ chức vụ quản lý, chủ quản

Người làm công ăn lương cũng được dịp khẳng định năng lực bản thân, các dự án trình lên hầu hết đều sẽ được cấp trên phê duyệt. Nếu làm tốt lần này, cơ hội cải thiện thu nhập của con giáp may mắn sẽ sớm thành hiện thực.

Đúng hôm nay, thứ Sáu 21/7/2023, vận khí tốt lành, hỷ sự vô biên, 3 con giáp đón công việc trôi chảy, tiền tài cũng theo đó mà tới ngập lối đi, gia đạo ấm êm, thuận hoà - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Thực Thần che chở cho vận trình ngày hôm nay của người tuổi Mùi để bạn nhanh chóng nhận ra nhiều cơ hội thích hợp cho sự phát triển của bản thân, nhất là trong lĩnh vực làm giàu. Vận khí tốt lành, bạn đi đâu cũng được người giúp đỡ, công việc trôi chảy, tiền tài cũng theo đó mà tới.

Chuyện kinh doanh buôn bán đang trên đà phát triển. Bản mệnh tài giỏi, thông minh, lại sống có tình có nghĩa nên được lòng rất nhiều đối tác làm ăn. Cơ hội đến lần này là dấu hiệu rõ ràng cho thấy bạn đang đi đúng hướng. Dù bất cứ ai có nói gì thì hãy cứ tự tin vào chặng đường mình đi, rồi bạn sẽ thấy kết quả thật xứng đáng với những nỗ lực của mình.

Đúng hôm nay, thứ Sáu 21/7/2023, vận khí tốt lành, hỷ sự vô biên, 3 con giáp đón công việc trôi chảy, tiền tài cũng theo đó mà tới ngập lối đi, gia đạo ấm êm, thuận hoà - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Nhờ Chính Tài nâng đỡ, đường làm ăn, tài lộc của người tuổi Thân trong hôm nay hanh thông, tấn tới bất ngờ. Không chỉ thu nhập chính vượng mà các khoản thu ngoài cũng khá dồi dào, số dư trong tài khoản của bạn tăng lên đáng kể. Nhờ vậy, con giáp này có thể xài tiền thoáng tay chứ không phải căn ke quá nhiều như trước.

Hơn nữa các mối quan hệ xã giao ngày một hữu hảo, bền chặt, tạo điều kiện để những chú Khỉ có thể phát triển sự nghiệp, công danh, thu lại nhiều lợi ích bất ngờ. Kể cả khi đã đạt được mục đích rồi cũng đừng quên duy trì mối quan hệ đó bạn nhé, tránh để người khác nghĩ rằng bạn là người qua cầu rút ván.

Đúng hôm nay, thứ Sáu 21/7/2023, vận khí tốt lành, hỷ sự vô biên, 3 con giáp đón công việc trôi chảy, tiền tài cũng theo đó mà tới ngập lối đi, gia đạo ấm êm, thuận hoà - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Sau ngày 25/7/2023, 3 con giáp mạnh dạn đầu tư, quý nhân ắt phù hộ sinh lời, làm 1 lãi 10, tha hồ hưởng thụ

Sau ngày 25/7/2023, 3 con giáp mạnh dạn đầu tư, quý nhân ắt phù hộ sinh lời, làm 1 lãi 10, tha hồ hưởng thụ

Tử vi 12 con giáp cho biết, sau ngày 25/7/2023, 3 con giáp may mắn được quý nhân phù hộ đầu tư sinh lãi.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm linh tử vi con giáp may mắn con giap may man tử vi thứ Sáu tử vi ngày 21/7/2023

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Qua đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy sau ngày

Qua đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy sau ngày

Sau ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, thời tới cản không kịp, 3 con giáp 'cuộc đời nở hoa', tài khoản nhảy số ầm ầm, vận trình hanh thông bất ngờ

Sau ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, thời tới cản không kịp, 3 con giáp 'cuộc đời nở hoa', tài khoản nhảy số ầm ầm, vận trình hanh thông bất ngờ

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 23/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 23/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, định mệnh an bài, 3 con giáp vận trình hanh thuận như 'cá chép hóa rồng', giàu có lên bất chấp, số đỏ chót như son

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, định mệnh an bài, 3 con giáp vận trình hanh thuận như 'cá chép hóa rồng', giàu có lên bất chấp, số đỏ chót như son

Sau ngày 23/9/2026, 3 con giáp bứt phá thành công khiến thiên hạ ‘trầm trồ’, thăng quan tiến chức, tiền bạc đầy túi, đổi đời trong chớp mắt

Sau ngày 23/9/2026, 3 con giáp bứt phá thành công khiến thiên hạ ‘trầm trồ’, thăng quan tiến chức, tiền bạc đầy túi, đổi đời trong chớp mắt

Đúng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà'

Đúng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà'