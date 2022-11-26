CHIÊM TINH nhập mệnh, 3 con giáp này được cảnh báo vào cuối ngày mai (27/11), vận trình kém hanh thông, trắc trở trăm bề, tình - tiền lao dốc, gia đạo có chuyện không vui

Chủ nhật này, Thiên Quan ngáng trở khiến cho người tuổi Sửu gặp phải không ít trở ngại. Bạn sẽ chẳng thể nghỉ ngơi mà cứ liên tục phải đứng ra để giải quyết những rắc rối đang không ngừng phát sinh này.

Trong chuyện tình cảm, ngày mai Tuổi Sửu có thể sẽ cảm thấy buồn bã trong lòng về chuyện tình cảm. Bạn vẫn ước mơ về nửa kia của mình, nhưng tới khi có một người cùng chung bước rồi thì lại nhận ra mọi chuyện chẳng giống như mình nghĩ.

Đây chính là lúc bạn thể hiện bản lĩnh của mình, sự bình tĩnh và quyết đoán sẽ giúp bạn đưa ra được những lựa chọn sáng suốt. Bạn cũng không bỏ qua những lời khuyên quý báu của mọi người xung quanh mà đã tận dụng chúng một cách hiệu quả nhất

Trong chuyện tình cảm, ngày mai Tuổi Sửu có thể sẽ cảm thấy buồn bã - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Tử vi ngày mới cho thấy Thiên Quan tác động lên vận trình ngày chủ nhật này của người tuổi Thân khiến bạn phải đối diện với nhiều vấn đề rắc rối. Những mâu thuẫn tưởng chừng như nhỏ nhặt nơi làm việc lại nghiêm trọng hơn bạn nghĩ và phá hỏng mọi thứ bạn đã cất công xây dựng.

Tập thể thiếu sự đoàn kết sẽ khiến hiệu suất chung bị sụt giảm. Do đó bạn cũng cần có trách nhiệm trong việc tìm lại sự gắn kết giữa mọi người. Đừng nghĩ mọi chuyện không liên quan đến mình nên bàng quan không quan tâm.

Chuyện tình cảm đối mặt với nguy cơ người thứ ba xen vào mối quan hệ của hai người. Dù là đến từ phía ai đi chăng nữa thì đôi bên cũng cần nhìn nhận lại bản thân. Tình yêu đến từ hai phía nên chỉ một người cố gắng và vun đắp thì chưa đủ. Con giáp này nên trò chuyện, chia sẻ với nửa kia của mình nhiều hơn.

Tập thể thiếu sự đoàn kết sẽ khiến hiệu suất chung bị sụt giảm - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Tử vi 12 con giáp cho biết ngày Thân - Hợi Tương Hình có thể là nguyên nhân khiến người tuổi Hợi đưa ra những quyết định sai lầm do thiếu tập trung. Bạn có phần mù quáng khi tin theo lời người khác, mặc dù chưa kiểm chứng thông tin. Nếu tiếp tục đặt niềm tin lầm sai chỗ vì bạn sẽ phải trả giá không chỉ tiền bạc mà cả danh dự của bản thân.

Thân - Hợi Tương Hình có thể là nguyên nhân khiến người tuổi Hợi đưa ra những quyết định sai lầm do thiếu tập trung. Bạn có phần mù quáng khi tin theo lời người khác, mặc dù chưa kiểm chứng thông tin. Nếu tiếp tục đặt niềm tin lầm sai chỗ vì bạn sẽ phải trả giá không chỉ tiền bạc mà cả danh dự của bản thân.

Chuyện tình cảm giữa bạn và người ấy gặp không ít trục trặc. Cả hai vì thiếu đi sự thấu hiểu và cảm thông nên mâu thuẫn xung đột ngày một nhiều thêm. Hãy mau chóng dành thời gian để trò chuyện với nhau nhiều hơn nếu không muốn mối quan hệ này đi đến hồi kết.

Thân - Hợi Tương Hình có thể là nguyên nhân khiến người tuổi Hợi đưa ra những quyết định sai lầm - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo