CHIÊM TINH dự đoán đúng 12h hôm nay 16/7: TOP 3 con giáp hóa dữ thành điềm lành, xui rủi tan biến, may mắn ghé thăm, vận trình thăng hoa, tình duyên bền chặt

Tử vi ngày mới của 12 con giáp nói rằng thứ Bảy ngày 16/7/2022, nhờ có lục hợp mà hôm nay có chuyện gì tuổi Tý cũng có thể xem nhẹ và thông cảm được cho hoàn cảnh của người khác. Thậm chí trong công việc con giáp này còn vô tình gặp được một người rất tâm đầu ý hợp.

Về phương diện tài lộc của con giáp này vô cùng hanh thông, thuận lợi. Bản mệnh được giúp về tiền vốn và cả những cơ sở vật chất nếu có ý định đầu tư hay kinh doanh vì thế nên con đường rất rộng mở, muốn tạo lập sự nghiệp riêng cũng dễ dàng hơn người khác.

Hôm nay cũng mang đến cơ hội để tuổi Tý được thăng hoa với cảm xúc của mình để làm việc liên quan tới sáng tạo hoặc có chuyên môn cao. Hãy tập trung toàn bộ khả năng để thực hiện nhiệm vụ của mình.

Hôm nay cũng mang đến cơ hội để tuổi Tý được thăng hoa với cảm xúc của mình - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Bảy ngày 16/7/2022, cát tinh tương trợ cho công việc của tuổi Hợi có cơ hội được thăng hoa. Nhiều người quý mến vì sự hiền lành, thật thà của con giáp này nên tín nhiệm và thậm chí sẵn sàng hợp tác với trong một hợp đồng lớn.

Nhờ có tam hội nên tuổi Hợi có cơ hội gặp gỡ với một người nào đó mà đã lâu con giáp này không tương tác. Dường như họ mang ơn con giáp này về một chuyện gì đó và muốn nhân cơ hội này để cảm ơn bản mệnh. Vậy thì hãy mở lòng mình để đón nhận với tất cả những sự chân thành.

Thiên Tài tương trợ cho tình hình tài chính của con giáp tuổi Sửu thêm phần rực rỡ. Có thể việc mở rộng kinh doanh, khai thác những lĩnh vực mới để thử thách thêm bản thân và gia tăng thu nhập cho mình.

Thiên Tài tương trợ cho tình hình tài chính của con giáp tuổi Sửu thêm phần rực rỡ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Hôm nay nhờ có tam hợp mà tuổi Dậu có cơ hội xóa nhòa khoảng cách với người mà mình thích thầm từ bao lâu nay, được trò chuyện với đối phương nhiều hơn cũng là lúc con giáp này cân nhắc lại tình cảm của mình. Hôm nay cũng là ngày lý tưởng cho các cặp đôi hẹn hò.

Ngũ hành tương sinh hỗ trợ cho tuổi Dậu cải thiện tình hình sức khỏe, con giáp này có nhiều thời gian nghỉ ngơi, tĩnh dưỡng để cải thiện thể trạng của mình. Nhất là những ai sắp xếp được công việc sẽ được thảnh thơi hơn để thư giãn, chăm sóc bản thân và làm đẹp.

Tuổi Dậu công việc thêm phần thuận lợi. Tuy nhiên trước khi đưa ra quyết định, con giáp này nên có sự cân nhắc thật kỹ lưỡng, thay vì tính toán qua loa. Kết quả của ngày mai sẽ phụ thuộc vào chính những đầu tư của bản mệnh hôm nay.

Ngũ hành tương sinh hỗ trợ cho tuổi Dậu cải thiện tình hình sức khỏe - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo.