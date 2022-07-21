CHIÊM TINH dự báo 3 con giáp cuối ngày hôm nay 21/7: Ảnh hưởng của cục diện Mộc khắc Hỏa mà khó khăn trăm bề, rắc rối tìm đến bản mệnh, tài chính bất ổn, gia đạo bất an

Tâm linh - Tử vi 21/07/2022 01:26

3 con giáp này cuối ngày hôm nay 21/7, cẩn thận trước sau, giữ chặt túi tiền, tình duyên gặp trúc trắc.

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ chịu nhiều tác động tiêu cực trong ngày có Thiên Quan án ngữ trong vận trình. Điềm báo tiểu nhân gây hại khá rõ, bản mệnh cần thận trọng với mỗi lời mình nói ra trong hôm nay. Họa từ miệng mà ra, vì thế, đừng vì một lời nói bất cẩn mà tự khiến bản thân gặp khó khăn trong việc gắn kết những mối quan hệ quan trọng tại nơi làm việc.

Ngày hôm nay việc hợp tác làm ăn, kinh doanh của con giáp này cũng có thể gặp một vài trục trặc nhất định. Đôi bên có thể không hiểu ý nhau dẫn đến những khúc mắc trong quá trình hợp tác. Một khi lòng tin bị lung lay sẽ ảnh hưởng rất lớn đến việc làm ăn chung của cả hai.

Mặt tình cảm gặp Kiếp Tài tọa mạng. Người tuổi Ngọ nỗ lực thể hiện sự chiếm hữu với đối phương. Bạn có thói quen quyết định hành động và ý thức của nửa kia bằng cách gây áp lực mạnh mẽ lên đối phương. Thói quen này khiến bạn cảm thấy an tâm hơn nhưng lại tạo nên những vết nứt trong tình cảm của cả hai. Khi đối phương nhường nhịn, nghe lời thì bạn mới chấm dứt các yêu cầu của mình.

CHIÊM TINH dự báo 3 con giáp cuối ngày hôm nay 21/7: Ảnh hưởng của cục diện Mộc khắc Hỏa mà khó khăn trăm bề, rắc rối tìm đến bản mệnh, tài chính bất ổn, gia đạo bất an - Ảnh 1
Ngày hôm nay việc hợp tác làm ăn, kinh doanh của con giáp này cũng có thể gặp một vài trục trặc nhất định - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Cục diện Tương Hại xuất hiện dự báo hôm nay có thể không phải là một ngày may mắn của con giáp này. Bản mệnh có thể sẽ gặp phải nhiều rắc rối trong các mối quan hệ vì tính khí thất thường của mình. Mối quan hệ với bạn đời, với gia đình có thể chịu ảnh hưởng xấu vì thế.

Còn trong công việc, hôm nay những chú Khỉ bỗng trở nên thiếu kiên nhẫn và không giữ được điềm đạm như lúc bình thường. Bạn có thể nổi nóng với đồng nghiệp chỉ vì những chuyện nhỏ nhặt, khó khăn và khắt khe với những người cùng hợp tác với mình, ảnh hưởng nhiều đến tiến độ công việc.

Nhận thấy đời sống tình cảm hôm nay của người tuổi Thân khó lòng được yên ổn. Tình cảm của con giáp lên xuống thất thường lúc hợp lúc tan. Mọi người trong nhà không nên đặt quá nhiều kỳ vọng vào việc người có Kiếp Tài thay đổi tính cách nóng lạnh thất thường của mình.

CHIÊM TINH dự báo 3 con giáp cuối ngày hôm nay 21/7: Ảnh hưởng của cục diện Mộc khắc Hỏa mà khó khăn trăm bề, rắc rối tìm đến bản mệnh, tài chính bất ổn, gia đạo bất an - Ảnh 2
Nhận thấy đời sống tình cảm hôm nay của người tuổi Thân khó lòng được yên ổn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Hôm nay, người tuổi Tuất có thể sẽ gặp phải nhiều trục trặc trong công việc. Kế hoạch đi trật dự tính ban đầu khiến bạn loay hoay tìm nguyên nhân bắt nguồn từ đâu. Điều nên làm lúc này là hãy giữ một trạng thái tinh thần thật tỉnh táo, chớ nên nóng giận vì những khó khăn đang mắc phải.

Tài lộc: Vận trình tài lộc có chiều hướng giảm sút. Con giáp này cần đề phòng họa hao tài do có kẻ tiểu nhân gây ra vào ngày thứ Năm tuần này. 

Tình cảm: Vận trình tình cảm lúc thăng, khi trầm. Tình cảm giữa bạn và người ấy rơi vào trạng thái bế tắc do cảm xúc phần nào đã nguội lạnh. Cả hai nên nhớ rằng chẳng có hạnh phúc nào dễ dàng có được, phải trải qua nhiều thử thách, sóng gió mới có được cảm giác bình yên bên nhau. 

CHIÊM TINH dự báo 3 con giáp cuối ngày hôm nay 21/7: Ảnh hưởng của cục diện Mộc khắc Hỏa mà khó khăn trăm bề, rắc rối tìm đến bản mệnh, tài chính bất ổn, gia đạo bất an - Ảnh 3
Hôm nay, người tuổi Tuất có thể sẽ gặp phải nhiều trục trặc trong công việc - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

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