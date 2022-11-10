CHIÊM TINH cảnh báo, cuối ngày hôm nay (10/11), 3 con giáp này ra đường cẩn thận tiền mất tật mang, tài chính lao dốc, công danh bị gáng đường, tình duyên có điềm rạn nứt

Hôm nay Lục Xung nhắc nhở nếu người tuổi Thìn càng bướng bỉnh, khăng khăng bảo vệ cái tôi thì bạn sẽ càng cảm thấy mệt mỏi mà thôi. Điều quan trọng chính là sẵn sàng mở lòng và lắng nghe những cảm xúc riêng lẫn những cảm xúc của những người xung quanh và hài hòa giữa những điều đó.

Niềm vui giảm bớt trong ngày của tuổi này khi tình duyên không được như ý nguyện. Đừng từ chối nếu như được bạn bè giới thiệu đi gặp mặt nhé, đã đến lúc bạn phải nghiêm túc hơn trong các mối quan hệ tình cảm rồi.

Những tương tác không phù hợp do sức ảnh hưởng của Thiên Quan, những kết nối không đem lại cho người tuổi Thìn sự thỏa mãn mà bạn mong muốn sẽ khiến tâm trạng bạn những ngày này không được tốt. Đừng quên rằng trong mọi tình huống, học cách yêu thương bản thân mình mới là điều quan trọng nhất.

Những tương tác không phù hợp do sức ảnh hưởng của Thiên Quan - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Người tuổi Mão dễ xảy ra mâu thuẫn với một nửa của mình. Mọi chuyện bắt nguồn từ sự ngang ngược và bảo thủ của bạn, nhưng chính bạn lại không nhận ra mà liên tục đổ mọi lỗi lầm lên đối phương.

Cả hai thường tranh cãi không dứt về những chuyện nhỏ nhặt, thực ra vấn đề đã có từ lâu nhưng bây giờ mới có cơ hội để bùng cháy. Cả hai đều đề cao cái tôi của mình, chẳng ai chịu lắng nghe ai, cứ nói thỏa thích những gì mình muốn. Mối quan hệ rạn nứt cũng là điều dễ hiểu nếu tình trạng vẫn tiếp tục căng thẳng như vậy.

Thiên Quan giáng họa, người tuổi Mão dễ phải va chạm với người có quyền cao chức trọng trong ngày hôm nay. Bản mệnh nên ý thức được vị thế của mình để kiềm chế tính nóng nảy và cư xử cho đúng mực, đừng nên "cố đấm ăn xôi" mà hỏng mọi việc.

Người tuổi Mão dễ xảy ra mâu thuẫn với một nửa của mình - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Điềm báo tiểu nhân phá hoại, công việc của tuổi Mùi không còn suôn sẻ như trước khi mà bạn càng cố gắng bao nhiêu thì càng trở thành cái gai trong mắt kẻ xấu và tìm cách quấy phá, nhũng nhiễu công việc của bạn. Hôm nay, tuổi Mùi cũng cần cẩn trọng trong chuyện làm ăn buôn bán, đặc biệt với các kế hoạch đầu tư. Bạn có thể bị che mắt bởi những trò lừa đảo khó lường hay bị dẫn dụ bởi lời ngon tiếng ngọt mà không phát hiện ra cạm bẫy bên trong đó để rồi tiền mất tật mang.

Vận xui còn đeo bám cả trên đường tình duyên của bản mệnh. Vận trình tình cảm đang có phần sa sút. Tình cảm rạn nứt từ những lần tranh cãi và mâu thuẫn ngày càng lên cao. Không ai chịu là người chịu nhún nhường để gìn giữ mối quan hệ này.

Điềm báo tiểu nhân phá hoại, công việc của tuổi Mùi không còn suôn sẻ như trước - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo