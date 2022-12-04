Chia buồn với 3 con giáp xui xẻo đối diện nhiều nguy cơ trong tuần này (5-11/12), nên tránh khỏi tiểu nhân để không phạm vào đại kỵ

Thời gian này, bản mệnh không tìm thấy niềm vui, sự hứng thú trong công việc. Đầu óc thiếu tập trung là nguyên nhân khiến tốc độ chậm đi trông thấy.

Công việc càng về gần cuối năm càng trở nên nặng nề, việc dồn việc, tiến độ gấp rút khiến bạn có cảm giác quá tải, tinh thần làm việc cũng vì vậy mà trở nên sa sút.

Người tuổi Tý là con giáp xui xẻo tuần này, vì thế mà bạn cần xác định có nhiều kế hoạch mình đặt ra sẽ không đạt được kết quả như mong muốn.

Tình hình tài chính có thăng có trầm, lúc tăng lúc giảm. Con giáp này có kiếm được tiền nhưng lại không giữ được trong túi quá lâu. Bạn cũng sẽ phải giải quyết một số vấn đề cần dùng tới số tiền không nhỏ.

Có vẻ như bạn đang có nhiều mối bận tâm bên lề khác, chính vì thế mà hiệu suất giảm đi đáng kể. Hãy sớm chấn chỉnh bản thân để hình ảnh của mình không xấu đi trong mắt lãnh đạo.

Chuyện tình cảm cũng khó tránh những tác động bất lợi. Mối quan hệ giữa hai người nảy sinh nhiều khúc mắc, nghi ngờ lớn dần dẫn tới những cơn ghen tuông, cãi vã. Cả hai đều là người nóng nảy nên dễ gây tổn thương cho nhau.

Ảnh minh họa: Internet

2. Tuổi Dần

Người tuổi Dần cần hết sức đề phòng trong tuần này, bởi tiểu nhân quấy phá khiến công việc của bạn gặp nhiều trở ngại. Có vẻ như những gì bạn đạt được khiến kẻ xấu ghen tị, buông lời gièm pha nhằm bôi nhọ hình ảnh của bạn.



Trong môi trường tập thể, cạnh tranh là điều không tránh khỏi. Những chiêu trò cạnh tranh bẩn chắc chắn sẽ khiến bạn gặp nhiều bất lợi, nhưng chỉ cần bạn bình tĩnh, tự tin thì có thể tìm được phương pháp đối phó phù hợp.

Ở thời điểm hung tinh rình rập, bạn cũng cần chú ý trong chuyện đầu tư, nên đề cao tính an toàn, chớ nên mạo hiểm bởi có thể dẫn tới thất bại, vốn bỏ ra như muối bỏ biển.

Hơn thế nữa, tuổi Dần cũng không nên tùy tiện cho người khác vay tiền hay vay tiền người khác để tránh bị tiểu nhân lừa gạt, khiến tiền bạc mất mà các mối quan hệ cũng không còn.

Chuyện tình cảm của con giáp xui xẻo tuần này cũng khá yên ắng. Người độc thân nóng lòng muốn tìm kiếm đối tượng, nhưng bạn càng sốt ruột thì tình duyên lại càng ở xa. Bên cạnh việc ra ngoài giao lưu, kết bạn nhiều hơn để mở rộng mối quan hệ, bạn cũng cần nghĩ xem mình thật sự cần người như thế nào.

Ảnh minh họa: Internet

3. Tuổi Mùi

Trong tuần này, người tuổi Mùi phải đối mặt với họa hao tài ập tới bất ngờ, tiền bạc thất thu nhanh chóng. Đủ thứ chuyện phát sinh buộc bạn phải chi tiêu khoản tiền không nhỏ, lại thêm tính hào phóng quá mức cần thiết và thiếu tiết kiệm nên túi tiền của bạn hao hụt khá nhanh.

Thời điểm này, bản mệnh nên xem lại thói quen chi tiêu của mình. Hãy lên kế hoạch quản lý tài chính hợp lý để ngăn tình trạng tiền bạc theo gió bay đi. Hãy biết quý trọng công sức kiếm từng đồng tiền của mình.

Ở phương diện sự nghiệp, dù bạn cũng được trao cơ hội chứng minh năng lực nhưng kèm theo đó là trọng trách không nhỏ, lại luôn có những kẻ tiểu nhân lăm le đợi bạn gây ra sai sót là gièm pha ngay. Con giáp này cần tìm cách giải tỏa áp lực, chớ khiến tinh thần căng thẳng.

Chuyện tình cảm cũng chẳng yên bình. Người độc thân chẳng hài lòng với bất cứ ai, được nhiều người theo đuổi nhưng bạn lại cảm thấy như mình liên tục bị làm phiền. Với các cặp đôi, sự thiếu sự đồng cảm khiến lòng tin bị lung lay, hai người thường xuyên ghen tuông, trách móc.

Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.