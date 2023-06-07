Chia buồn cùng 3 con giáp sẽ gặp vận hạn đen đủi trong tháng 10, cần tích đức làm từ thiện từ bây giờ để hóa giải nhân nghiệp

Tâm linh - Tử vi 07/06/2023 17:07

Xin chia buồn với 3 con giáp xui xẻo tháng 10/2023. Bạn cần phải cố gắng vượt lên trên hoàn cảnh, kiên trì và chăm chỉ hơn, đồng thời nên tích đức để giành.

Tuổi Tỵ 

Trong tháng, bản mệnh dễ bị lừa gạt tiền bạc, thu nhập chẳng thấy tăng thêm mà bao nhiêu việc cần phải chi tiêu.

Vì thế, con giáp xui xẻo tháng 10/2023 này hãy thận trọng trước những lời mời gọi đầu tư, kinh doanh hay vay mượn tiền bạc. Đừng vội tin lời mật ngọt, bởi có thể phía sau đó là cả 1 âm mưu để dụ bạn vào tròng.

Trên phương diện tình cảm, bạn thiếu sự lắng nghe, thấu hiểu cho những vấn đề của đối phương nên mâu thuẫn dễ nổ ra. Thêm nữa, tiểu nhân ở ngoài xúc xiểm cũng có thể khiến cho bản mệnh và người ấy sinh lòng hiềm nghi.

Cả hai đều cần phải tỉnh táo để tránh mắc bẫy của kẻ tiểu nhân. Điều quan trọng nhất để gìn giữ mối quan hệ chính là niềm tin dành cho nhau.  

Chia buồn cùng 3 con giáp sẽ gặp vận hạn đen đủi trong tháng 10, cần tích đức làm từ thiện từ bây giờ để hóa giải nhân nghiệp - Ảnh 1
Trong tháng, bản mệnh dễ bị lừa gạt tiền bạc, thu nhập chẳng thấy tăng thêm mà bao nhiêu việc cần phải chi tiêu. - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Mùi thông minh sáng suốt nhưng lại hay bị kẻ khác lợi dụng chỉ vì bạn quá tin người. Bạn nên xem xét kĩ càng khi quyết định kết thân với ai đó nhé vì có rất nhiều kẻ bằng mặt không bằng lòng đâu. 

Trong tháng 10 dương lịch 2023 , công việc kinh doanh của bạn sa sút vì kẻ xấu lợi dụng. Đã thế tình cảm lại không như ý, đối phương ngoại tình làm cho bạn mất hết niềm tin vào cuộc sống. Phải hiểu rằng không có gì là vĩnh cửu, tình cảm dù ngọt ngào cũng có lúc đổi thay và hãy bản lĩnh đối diện với sự thật nhé. Tiền bạc mất đi thì kiếm lại, tình yêu không còn thì nên chấm dứt để tìm kiếm các mối quan hệ khác hoặc học cách sống cho riêng mình, yêu bản thân nhiều hơn. 

Chia buồn cùng 3 con giáp sẽ gặp vận hạn đen đủi trong tháng 10, cần tích đức làm từ thiện từ bây giờ để hóa giải nhân nghiệp - Ảnh 2
Mùi thông minh sáng suốt nhưng lại hay bị kẻ khác lợi dụng chỉ vì bạn quá tin người. - Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Tuất 

Tử vi dự báo trong tháng 10 dương lịch năm 2023, tuổi Tuất sẽ gặp nhiều khó khăn khi hung vận lấn át cát vận. Đây là thời điểm mà con giáp này không được phép chểnh mảng kẻo vận trình sẽ sa sút nghiêm trọng hơn.

Công việc gặp nhiều trắc trở, tuổi Tuất cần đề phòng tiểu nhân đeo bám. Bản mệnh nên cố gắng kiểm soát cảm xúc để mọi chuyện không chuyển biến theo hướng tiêu cực hơn. Một khi kiên trì, giữ vững tinh thần thì tuổi Tuất hoàn toàn có thể vượt qua trở ngại và đạt thành quả mà mình mong muốn.

Vận trình tài lộc của tuổi Tuất trong tháng tới được dự báo là gặp nhiều biến động, chủ yếu theo chiều hướng xấu. Con giáp này nên quản lý tài chính chặt chẽ hơn, tránh thất thu.

Chuyện tình cảm cũng khiến bản mệnh phải suy nghĩ nhiều. Tình hình sức khỏe của tuổi Tuất có dấu hiệu giảm sút, thường xuyên mệt mỏi, uể oải.

Chia buồn cùng 3 con giáp sẽ gặp vận hạn đen đủi trong tháng 10, cần tích đức làm từ thiện từ bây giờ để hóa giải nhân nghiệp - Ảnh 3
Tử vi dự báo trong tháng 10 dương lịch năm 2023, tuổi Tuất sẽ gặp nhiều khó khăn khi hung vận lấn át cát vận - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm 

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