Chỉ trong 3 ngày đầu tuần (21/11 - 23/11) là giai đoạn rực rỡ của 3 con giáp, khai thông đổi vận, gánh tiền bạc tỷ mỏi lưng

Tâm linh - Tử vi 19/11/2022 10:10

Theo dự đoán cho 12 con giáp, trong 3 ngày đầu tuần, bảng vàng may mắn về sự nghiệp, tài lộc, tình duyên gọi tên ba con giáp dưới đây.

Tuổi Sửu

Tử vi 3 ngày đầu tuần cho thấy, phương diện sự nghiệp của tuổi Sửu không có gì phải lo lắng khi bản mệnh được Chính Quan che chở. Con giáp này có thể đạt được nhiều bước tiến vượt bậc, nhờ vậy có thể nhận được một khoản tiền thưởng hậu hĩnh. Đặc biệt, Thiên Ấn xuất hiện ngay từ đầu tuần sẽ rất có lợi cho những người muốn cầu quan cầu chức. Bản mệnh có thể tranh thủ dịp này để thực hiện kế hoạch của mình.

Tình duyên như ý, người ấy luôn ở bên cạnh quan tâm và chăm sóc bạn rất nhiều. Tài lộc vượng nếu nắm chắc cơ hội, vận tài chính khá ổn và bạn cũng để ra được một khoản ngân sách để có thể mua sắm theo ý muốn. Ngoài ra, bạn có thể nhận được một khoản thu bất ngờ và đây cũng là động lực để bạn phấn đấu hơn trong công việc.

Chỉ trong 3 ngày đầu tuần (21/11 - 23/11) là giai đoạn rực rỡ của 3 con giáp, khai thông đổi vận, gánh tiền bạc tỷ mỏi lưng - Ảnh 1
Tử vi 3 ngày đầu tuần cho thấy, phương diện sự nghiệp của tuổi Sửu không có gì phải lo lắng khi bản mệnh được Chính Quan che chở - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Bước sang 3 ngày đầu tuần, người tuổi Dần được dự báo vượng tài khí khá rõ nhờ được cả Chính Tài và Thực Thần nhập mệnh. Tử vi dự báo, các nguồn thu đồng loạt tăng lên, nhất là những người theo nghiệp kinh doanh. Việc buôn bán ngày càng hanh thông, bạn cũng tích lũy được khoản không nhỏ để chuẩn bị cho những dự án sau này.

Với người làm công ăn lương, công việc vẫn giữ được nhịp điệu ổn định. Thiên Đức cát tinh cũng giúp bạn giành được sự tin tưởng của cấp trên, tạo bước đà thăng tiến trong tương lai. Nhờ vậy mà tuổi này không phải lo lắng về chuyện tiền bạc. Tuy nhiên để duy trì được điều này thì bản mệnh vẫn cần cố gắng nhiều hơn rất nhiều.

Chỉ trong 3 ngày đầu tuần (21/11 - 23/11) là giai đoạn rực rỡ của 3 con giáp, khai thông đổi vận, gánh tiền bạc tỷ mỏi lưng - Ảnh 2
Bước sang 3 ngày đầu tuần, người tuổi Dần được dự báo vượng tài khí khá rõ nhờ được cả Chính Tài và Thực Thần nhập mệnh - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Dự đoán 3 ngày đầu tuần rất thích hợp để tuổi Thân tích cực xây dựng các mối quan hệ xã giao hữu ích cho công việc và cả đời sống cá nhân của mình. Thái Âm cát tinh độ mệnh sẽ giúp nhân duyên của bạn rất vượng, đi tới đâu cũng được người yêu kẻ mến, cơ hội gặp quý nhân cũng cao hơn rất nhiều. Công việc khá thuận lợi, chăm chỉ và nỗ lực thì ắt sẽ đầu xuôi đuôi lọt, thậm chí còn có cơ hội thăng chức tăng lương.

Thời điểm này cũng thích hợp để bản mệnh khởi nghiệp, tỉ lệ thành công cao. Nếu đang ấp ủ dự định mở rộng quy mô sản xuất, kinh doanh thì nên tiến hành càng sớm càng tốt, càng để lâu càng khó triển khai. Tài chính ở mức bình ổn, có đồng ra đồng vào nhưng nhìn chung vẫn nằm trong tầm kiểm soát của bạn. Dù là người làm công ăn lương hay kinh doanh, làm chủ đều gặt hái được thành quả nhất định. Song bạn cũng cần có kế hoạch quản lý tiền chặt chẽ, đừng hớ hênh khiến kẻ xấu nhòm ngó.

Chỉ trong 3 ngày đầu tuần (21/11 - 23/11) là giai đoạn rực rỡ của 3 con giáp, khai thông đổi vận, gánh tiền bạc tỷ mỏi lưng - Ảnh 3
Dự đoán 3 ngày đầu tuần rất thích hợp để tuổi Thân tích cực xây dựng các mối quan hệ xã giao hữu ích cho công việc và cả đời sống cá nhân của mình - Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

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