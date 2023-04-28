Chỉ thẳng mặt 3 con giáp tài vận rực sáng, tiền xài thả ga, được Thần Tài chiếu cố nồng hậu, phát tài rực rỡ, cuộc sống thăng hoa bất ngờ trong ngày 29/4, 30/4, 1/5 và 2/5

Tâm linh - Tử vi 28/04/2023 20:32

Trong 4 ngày 29/4, 30/4, 1/5 và 2/5, 3 con giáp dưới đây không chỉ con đường công danh sự nghiệp và tài lộc thăng hoa mà cả đường tình duyên cũng sẽ có những bước tiến mới.

Tuổi Tý

Trời sinh tuổi Tý là những người thông minh, giỏi giang, có khả năng làm chủ cuộc sống của chính mình mà không cần dựa dẫm vào người khác. Những người tuổi Tý thường rất độc lập, tự chủ và có khả năng kiếm tiền, quản lý tiền bậc nhất. Thời gian qua, tuổi Tý vận dụng hết năng lực của mình với hy vọng đạt được thành công như mong muốn, tuy nhiên do vận may chưa đến nên họ đành "an binh bất động" chờ ngày tái xuất.

Tử vi học có nói, tuổi Tý cho rằng thời gian trước không may mắn với họ nhưng trên thực tế có những cột mốc được đặt ra để họ vượt qua và tìm đến một chân trời mới. Sắp tới đây, trong ngày 29/4, 30/4, 1/5 và 2/5, vận may của tuổi Tý sẽ thay đổi. Từ giai đoạn này, tuổi Tý sẽ gặp được nhiều cơ hội tốt trong công việc, giúp tài vận dồi dào. Chỉ cần bước vào thời điểm này, sự nghiệp tuổi Tý sẽ vẻ vang thịnh vượng, tài vận dư dả để kinh doanh, càng đầu tư càng sinh lời, nhìn chung năm sau sẽ là năm tốt của tuổi Tý.

Chỉ thẳng mặt 3 con giáp tài vận rực sáng, tiền xài thả ga, được Thần Tài chiếu cố nồng hậu, phát tài rực rỡ, cuộc sống thăng hoa bất ngờ trong ngày 29/4, 30/4, 1/5 và 2/5 - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Những người tuổi Tỵ vốn là người thông minh xuất chúng hơn người, cuộc sống của người tuổi Tỵ có cuộc sống tinh tế và quan sát tỉ mỉ mọi thứ đang xảy ra xung quanh.

Những người tuổi Tỵ luôn khao khát một cuộc sống giàu có, vì vậy họ không ngừng nỗ lực, cố của Tỵ sẽ vận may vươn lên gặp nhiều thành công trong tài vận, đi đâu cũng có quý nhân giúp đỡ.

Đặc biệt trong ngày 29/4, 30/4, 1/5 và 2/5 những người tuổi Tỵ sẽ gặp được quý nhân, người này sẽ đưa đường dẫn lối, giúp công việc hiện tại của tuổi Tỵ vững vàng, suôn sẻ, kéo theo tài vận ngày thăng tiến tấn tới. Nhưng ai cầm tinh chú Chuột hãy tận dụng cơ hội này để phát triển sự nghiệp của mình.

Chỉ thẳng mặt 3 con giáp tài vận rực sáng, tiền xài thả ga, được Thần Tài chiếu cố nồng hậu, phát tài rực rỡ, cuộc sống thăng hoa bất ngờ trong ngày 29/4, 30/4, 1/5 và 2/5 - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Tuổi Dậu vốn thông minh, biết mình biết ta nên cuộc sống thuận buồm xuôi gió, nhân duyên với những người xung quanh cũng tốt đẹp, mang đến nhiều niềm vui. Trong 4 ngày 29/4, 30/4, 1/5 và 2/5, vận trình của tuổi Dậu sẽ có sự biến đổi tích cực.

Con giáp này bước vào giai đoạn tài lộc thịnh vượng, công việc suôn sẻ. Người làm ăn buôn bán ngày càng phát đạt, có nhiều khách tìm đến để hợp tác, làm ăn. Người làm công ăn lương không cần phải lo lắng vì mọi chuyện đều yên ổn, thu nhập xứng đáng với công sức bỏ ra.

Ngoài ra, nhờ có qúy nhân giúp đỡ, những kế hoạch mà tuổi Dậu đặt ra sẽ vận hành trơn tru. Con giáp này muốn gì được đó, tình tiền khởi sắc. Nhờ vậy mà gia đình người tuổi Dậu cũng được hưởng vui lây.

Chỉ thẳng mặt 3 con giáp tài vận rực sáng, tiền xài thả ga, được Thần Tài chiếu cố nồng hậu, phát tài rực rỡ, cuộc sống thăng hoa bất ngờ trong ngày 29/4, 30/4, 1/5 và 2/5 - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

​​​​*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

3 tháng tới, vận tài khí tăng CHẠM ĐỈNH, 3 con giáp làm chơi hưởng thiệt, nhà xe có đủ, giàu có ngút trời

3 tháng tới, vận tài khí tăng CHẠM ĐỈNH, 3 con giáp làm chơi hưởng thiệt, nhà xe có đủ, giàu có ngút trời

Những con giáp may mắn vận khí tăng chạm đỉnh trong 3 tháng tới, làm một hưởng mười, sương sương cũng giàu có ngút trời, có đủ nhà đủ xe.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi ngày 29/4 tu vi hang ngay tử vi

TIN MỚI NHẤT

Thấy lông mèo lạ trên áo chồng, vợ âm thầm tìm hiểu rồi phát hiện chuyện không ngờ

Thấy lông mèo lạ trên áo chồng, vợ âm thầm tìm hiểu rồi phát hiện chuyện không ngờ

Tâm sự 1 giờ 9 phút trước
Thấy vợ cũ đi xe cũ, tôi buông lời mỉa mai và cái kết khiến mình bẽ mặt

Thấy vợ cũ đi xe cũ, tôi buông lời mỉa mai và cái kết khiến mình bẽ mặt

Tâm sự 1 giờ 10 phút trước
Tưởng kẻ trộm đột nhập, nàng dâu vác gậy xuống bếp và bật khóc khi đèn được bật lên

Tưởng kẻ trộm đột nhập, nàng dâu vác gậy xuống bếp và bật khóc khi đèn được bật lên

Tâm sự 1 giờ 18 phút trước
Tưởng bố mẹ chồng bận không dự đầy tháng cháu nội, tôi chết lặng khi biết nguyên nhân

Tưởng bố mẹ chồng bận không dự đầy tháng cháu nội, tôi chết lặng khi biết nguyên nhân

Tâm sự 1 giờ 21 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp Tài Lộc hội tụ, phúc khí căng đầy, làm ăn thuận lợi, liên tiếp đón nhận tin vui

Qua đêm nay, 3 con giáp Tài Lộc hội tụ, phúc khí căng đầy, làm ăn thuận lợi, liên tiếp đón nhận tin vui

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 24 phút trước
Mẹ chồng hào phóng cho chục triệu mua điện thoại, nàng dâu không ngờ món quà lại kéo theo cú sốc

Mẹ chồng hào phóng cho chục triệu mua điện thoại, nàng dâu không ngờ món quà lại kéo theo cú sốc

Tâm sự 1 giờ 26 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 34 phút trước
Chồng tặng nhẫn kim cương đắt tiền, vợ trẻ đang lâng lâng thì nghe lời chúc mà sững sờ

Chồng tặng nhẫn kim cương đắt tiền, vợ trẻ đang lâng lâng thì nghe lời chúc mà sững sờ

Tâm sự 1 giờ 43 phút trước
Nhà chồng trao chục cây vàng trong ngày cưới, dâu trẻ hí hửng rồi bàng hoàng vì điều kiện đi kèm

Nhà chồng trao chục cây vàng trong ngày cưới, dâu trẻ hí hửng rồi bàng hoàng vì điều kiện đi kèm

Tâm sự 1 giờ 46 phút trước
Tưởng nhà chồng bất công khi chia tài sản, đến khi bị đuổi ra thuê trọ tôi mới hiểu nguyên nhân

Tưởng nhà chồng bất công khi chia tài sản, đến khi bị đuổi ra thuê trọ tôi mới hiểu nguyên nhân

Tâm sự 1 giờ 48 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trong 2 ngày thứ 7 và Chủ Nhật, 3 con giáp chạm đáy vận xui, làm gì cũng không thành, Tiểu Nhân chỉ chờ thời cơ ra tay, tương lai lao dốc

Trong 2 ngày thứ 7 và Chủ Nhật, 3 con giáp chạm đáy vận xui, làm gì cũng không thành, Tiểu Nhân chỉ chờ thời cơ ra tay, tương lai lao dốc

Qua đêm nay, 3 con giáp Tài Lộc hội tụ, phúc khí căng đầy, làm ăn thuận lợi, liên tiếp đón nhận tin vui

Qua đêm nay, 3 con giáp Tài Lộc hội tụ, phúc khí căng đầy, làm ăn thuận lợi, liên tiếp đón nhận tin vui

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

Trong vòng 3 tháng (tháng 10, 1, 12), 3 con giáp được Quý Nhân cầm tay chỉ đường, tiến thẳng đến thành công, tiền tài vượng phát

Trong vòng 3 tháng (tháng 10, 1, 12), 3 con giáp được Quý Nhân cầm tay chỉ đường, tiến thẳng đến thành công, tiền tài vượng phát

Tặng vợ đôi khuyên tai sau chuyến công tác, tôi sững sờ trước lời thú nhận của cô ấy

Tặng vợ đôi khuyên tai sau chuyến công tác, tôi sững sờ trước lời thú nhận của cô ấy

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp tiền tài 'thuận nước xuôi dòng', làm gì cũng lợi, chả mấy mà giàu to

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp tiền tài 'thuận nước xuôi dòng', làm gì cũng lợi, chả mấy mà giàu to