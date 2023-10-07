Chỉ đích danh 3 con giáp được Thần Tài ghi tên trong sổ vàng vào đúng 20 giờ ngày 7/10: Đổi đời trong tích tắc, phúc lộc tề thiên, tình tiền đều đỏ rực

Tâm linh - Tử vi 07/10/2023 09:25

Tử vi dự đoán, 3 con giáp dưới đây biến nguy thành an, vận may ập đến liên tục vào đúng 20 giờ ngày 7/10.

Tuổi Mùi

Thoát khỏi khoảng thời gian đầy biến động do ảnh hưởng của cục diện Phá Thái Tuế, vào đúng 20 giờ ngày 7/10, người tuổi Mùi có thể tự tin biến ước mơ trở thành hiện thực bởi có Bán Hợp quý nhân nâng đỡ, nhiều cát tinh hỗ trợ. Tuổi Mùi có xu hướng chủ động và xông xáo hơn trong mọi việc. Bạn sẵn sàng đương đầu thách thức, không ngại khó khăn gian khổ để hoàn thành mục tiêu, hứa hẹn nhiều thành quả bất ngờ cả ở công việc lẫn tiền bạc.

Ngoài ra, còn có Chính Tài ảnh hưởng, khiến các mối hợp tác làm ăn trong thời điểm này đạt được thành tựu lớn. Quan hệ xã giao được củng cố, tạo ra cơ hội kinh doanh, đầu tư mới, mang lại nhiều lợi nhuận. Bản mệnh làm ăn theo con đường chính thống, tuân thủ pháp luật ắt có quý nhân phù trợ. Ngược lại, giở trò mờ ám, làm ăn sai trái, có thể vướng họa lao ngục.

Đây là lúc tuổi Mùi được Hoa Cái cát tinh nhập mệnh, tài nghệ được nâng cao, công việc có nhiều biểu hiện xuất sắc. Chủ động nắm bắt cơ hội thể hiện bản thân, bước đường thăng tiến đạt được sự đột phá lớn.

Chỉ đích danh 3 con giáp được Thần Tài ghi tên trong sổ vàng vào đúng 20 giờ ngày 7/10: Đổi đời trong tích tắc, phúc lộc tề thiên, tình tiền đều đỏ rực - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Những người tuổi Mão thường hiền lành, nhân hậu, sống tình cảm và luôn dĩ hòa vi quý với tất cả mọi người. Người tuổi Mão không tham vọng, sống coi trọng cảm xúc hơn vật chất nên họ được nhiều quý nhân phù trợ. Dù cuộc sống có khó khăn như thế nào thì Mão cũng tìm cách vượt qua.

Vốn mưu cầu cuộc sống bình yên nên Mão rất tốt bụng. Họ cũng được trời ban nhiều phước lành, được hưởng nhiều thứ hơn mình muốn. Vào đúng 20 giờ ngày 7/10, người tuổi Mão được dự báo là sẽ có cơ hội đổi đời. Có thể nói Mão muốn tiền có tiền, muốn tình có tình.

Đặc biệt trong thời điểm này người tuổi Mão sẽ gặp được rất nhiều may mắn và có cơ hội để đổi đời. Thời gian này, Mão được thần tài phù trợ. Nếu biết nắm bắt thì cuộc sống vô cùng thăng hoa.

Chỉ đích danh 3 con giáp được Thần Tài ghi tên trong sổ vàng vào đúng 20 giờ ngày 7/10: Đổi đời trong tích tắc, phúc lộc tề thiên, tình tiền đều đỏ rực - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ nhiệt tình, năng động và luôn tràn đầy nhiệt huyết. Người tuổi này tính tình hướng ngoại, giỏi giao tiếp xã hội, được mọi người yêu mến. Họ là người có chính kiến, sống tốt bụng và chân thành.

Vào đúng 20 giờ ngày 7/10, con giáp này gặp được quý nhân phù trợ nên tài vận vượng hơn thấy rõ. Không những thế, con giáp này còn gặp được chuyên gia trong lĩnh vực mà mình theo đuổi nên nhận được những lời khuyên bổ ích.

Người làm kinh doanh thì sự nghiệp thuận buồm xuôi gió, chốt được nhiều khách hàng, gặp gỡ được nhiều khách hàng tiềm năng. Không những thế, con giáp này còn có cơ hội hợp tác làm ăn và học hỏi kinh nghiệm từ những người đang theo đuổi cùng lĩnh vực với mình. Người làm trồng trọt, chăn nuôi cũng có mùa màng bội thu, thu nhập tăng đáng kể.

Chỉ đích danh 3 con giáp được Thần Tài ghi tên trong sổ vàng vào đúng 20 giờ ngày 7/10: Đổi đời trong tích tắc, phúc lộc tề thiên, tình tiền đều đỏ rực - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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