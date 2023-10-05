3 con giáp biến hung thành cát trong 10 ngày tới: Xoay chuyển vận may chóng mặt, giàu sang trải khắp lối chân đi, tiền của trong nhà tăng như vũ bão

Tâm linh - Tử vi 05/10/2023 12:25

Tử vi dự đoán, 3 con giáp dưới đây phát triển sự nghiệp thuận lợi, phát tài rực rỡ trong 10 ngày tới.

Tuổi Tỵ

Tỵ là con giáp khá bí ẩn khiến nhiều người luôn tò mò và tìm cách khám phá nội tâm của bạn. Đó là điểm thu hút khiến cho vận đào hoa của bạn ngày càng tăng vượt trội. Trong 10 ngày tới đường tình duyên của bạn vô cùng rực rỡ. Vì được tiếp xúc và gặp gỡ nhiều người nên bạn có cơ hội phát triển sự nghiệp cũng như tìm thấy ý trung nhân của mình.

Trong chuyện tình cảm, bạn luôn là người chủ động tấn công chứ không phải nhút nhát chờ đợi. Tỵ hãy sáng suốt để tìm ra cho mình một người bạn đời tuyệt vời. Còn trong vấn đề công việc, bạn không sợ phải đối mặt với tình huống khó khăn. Bởi bạn có tài chuyển bại thành thắng trong tích tắc và vô cùng hiệu quả.

3 con giáp biến hung thành cát trong 10 ngày tới: Xoay chuyển vận may chóng mặt, giàu sang trải khắp lối chân đi, tiền của trong nhà tăng như vũ bão - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Trời sinh tuổi Ngọ vốn thông minh nhanh nhạy. Họ là những người thích sự tự do, thoải mái, không thích sự gò bó. Đây cũng là con giáp gặp nhiều may mắn trong 10 ngày tới. 

Đặc biệt vào thời điểm này, Ngọ chính là con giáp được trời phật phù hộ giúp tài lộc dồi dào. Bản mệnh sẽ thoát khỏi những khó khăn đang phải đương đầu, vận trình thêm nhiều điểm sáng. 

Những chú Ngựa, dù là người làm công ăn lương hay người làm kinh doanh cũng sẽ dư dả, không phải lo lắng về vấn đề tiền bạc. Người làm công ăn lương được cấp trên ưu ái khi phát huy được hết năng lực. Họ hoàn toàn có cơ hội được thăng chức, tăng lương trong thời gian tới. 

Đối với người làm kinh doanh, thời gian này bản mệnh có thể gặp phải biến cố. Tuy nhiên, con đường đến với thành công khó lòng trải toàn hoa hồng. Hãy kiên trì với mục tiêu mình đã để ra. Sự thông minh, nhanh nhạy sẽ giúp tuổi Ngọ xuất sắc vượt qua những thử thách.

3 con giáp biến hung thành cát trong 10 ngày tới: Xoay chuyển vận may chóng mặt, giàu sang trải khắp lối chân đi, tiền của trong nhà tăng như vũ bão - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Có thể nói, con giáp tuổi Sửu đã trải qua một khoảng thời gian vận trình lận đận, công việc không được như mong muốn. Tuy nhiên theo tử vi, trong 10 ngày tới, con giáp này sẽ có sự biến chuyển lớn trong vận trình.

Cụ thể, nhờ Thần Tài ưu ái mà tuổi Sửu sẽ có sự thăng hoa trong tài lộc. Bản mệnh dù làm công ăn lương hay làm kinh doanh cũng sẽ đều gia tăng được nguồn thu cho mình. Người làm kinh doanh tìm được cơ hội hợp tác, đầu tư, hướng đi mới, người làm công ăn lương được thăng chức hay nhận thưởng, tìm thêm được nguồn thu nhập phụ.

Vận may cũng sẽ giúp người tuổi Sửu thuận lợi hơn trong công việc. Mọi khó khăn, ngáng trở trong thời gian vừa qua sẽ được tháo gỡ. Nhìn chung, tới đây sẽ là khoảng thời gian đáng mong chờ với những chú Trâu.

3 con giáp biến hung thành cát trong 10 ngày tới: Xoay chuyển vận may chóng mặt, giàu sang trải khắp lối chân đi, tiền của trong nhà tăng như vũ bão - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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