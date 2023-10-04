3 con giáp tạm biệt vận xui, đường công danh rộng mở trong nửa cuối tháng 10/2023: Phúc khí tràn trề, bứt phá trong công việc, tiền rải đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 04/10/2023 10:25

Tử vi dự đoán, 3 con giáp dưới đây làm ăn phát tài phát lộc, phát tài rực rỡ nửa cuối tháng 10.

Tuổi Thân

Nửa cuối tháng 10, tuổi Thân có công việc thuận lợi, tiền bạc hanh thông cũng vì bạn liên tục chứng minh được khả năng của mình. Bạn sẽ có cơ hội thăng tiến trong tuần này và nhận được những lời khen ngợi hết lòng.

Có tiền rồi Thân còn biết tính toán đầu tư cho công việc kinh doanh của mình. Nói là công việc tay trái nhưng nó lại mang về nguồn thu vô cùng lớn. Bạn chỉ cần thuê nhân viên rồi báo doanh số, hàng tuần ngồi rung đùi đếm tiền. Thời điểm này thì quả là "tiền chảy thành sông" đó nhé Thân. Hãy liên hoan "tán lộc" một buổi với người thân và bạn bè để lợi càng thêm lợi.

Thời điểm này, bạn có thể còn nhận tin vui về tình duyên nữa. Có nhiều người theo đuổi nhưng người mà bạn thích cuối cùng cũng động lòng rồi nhé.

3 con giáp tạm biệt vận xui, đường công danh rộng mở trong nửa cuối tháng 10/2023: Phúc khí tràn trề, bứt phá trong công việc, tiền rải đầy nhà - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Thu nhập của người tuổi Tý sẽ tăng gấp chục lần trong nửa cuối tháng 10, tạo tiền đề để con giáp này có cơ ngơi đáng ngưỡng mộ, có chức có quyền. Những dự án, kế hoạch kinh doanh của Tý đều thành công rực rỡ, mang về lợi nhuận lớn đến mức chính họ cũng phải ngạc nhiên vì số tiền mà mình kiếm được.

Công thành danh toại, nhà đẹp xe sang, tiêu xài thả ga cũng không hết chính là phúc phần trời ban cho Tý. Hãy cứ đam mê, nhiệt huyết và có chính kiến thì nửa đời còn lại Tý sẽ chẳng bao giờ phải lo nghĩ chuyện tiền nong.

3 con giáp tạm biệt vận xui, đường công danh rộng mở trong nửa cuối tháng 10/2023: Phúc khí tràn trề, bứt phá trong công việc, tiền rải đầy nhà - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi vốn có tính cách chăm chỉ, độc lập. Họ là mẫu người không ngừng phấn đấu vươn lên để biến ước mơ thành hiện thực.

Bản mệnh vốn mạnh mẽ, dám nghĩ dám làm và luôn kiên định theo đuổi mục tiêu đến cùng. Đây chính là bí quyết giúp tuổi Hợi thành công dù xuất phát điểm của họ có thể không bằng người khác.

Nửa cuối tháng 10, tuổi Hợi đón nhận tài lộc dồi dào, gặp nhiều may mắn. Được quý nhân phù trợ nên con giáp này có cơ hội phát huy hết năng lực cá nhân, mạnh dạn khẳng định bản thân trong công việc.

Với những người làm kinh doanh, họ có thể gặp nhiều khách hàng tiềm năng, chốt được các đơn hàng lớn. Ở thời điểm nhận được nhiều cơ hội và tài lộc như vậy, tuổi Hợi có thể kiếm tiền đầy túi.

3 con giáp tạm biệt vận xui, đường công danh rộng mở trong nửa cuối tháng 10/2023: Phúc khí tràn trề, bứt phá trong công việc, tiền rải đầy nhà - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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