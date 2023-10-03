3 con giáp có cơ hội trúng số đổi đời đến 98% trong ngày 4/10: Hỷ khí đầy tràn, làm ăn xuôi chèo mát mái, phú quý phát tài

Tâm linh - Tử vi 03/10/2023 09:25

Tử vi dự đoán, 3 con giáp dưới đây gian nan thành tài, thu nhập tăng phi mã trong ngày 4/10.

Tuổi Ngọ

Tử vi ngày 4/10 cho thấy tài lộc của tuổi Ngọ khá lý tưởng. Con giáp này không cần phải căng thẳng quá mức về chuyện tiền bạc, bạn có thể thoải mái phát huy khả năng sáng tạo của mình. Có 1 khoản thu ổn định nên những vấn đề về tài chính của con giáp này đều được giải quyết ổn thỏa. Biết cân đo đong đếm cho thu chi cân bằng, những chú Ngựa có thể vỗ ngực tự tin rằng mình sống ổn trong thời điểm kinh tế lao đao vì dịch bệnh này.

Với những tài lẻ cùng sự hỗ trợ ưu ái của Thần Tài, người cầm tinh con Ngựa có thể tăng thêm thu nhập cho mình bằng nghề tay trái. Có thể điều này sẽ khiến cho bản mệnh không có quá nhiều thời gian dành cho bản thân như trước nhưng chắc chắn khi nhìn vào những con số đang tăng lên từng ngày trong tài khoản của mình, bạn sẽ thấy yên lòng.

3 con giáp có cơ hội trúng số đổi đời đến 98% trong ngày 4/10: Hỷ khí đầy tràn, làm ăn xuôi chèo mát mái, phú quý phát tài - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân 

Những người tuổi Thân có bộ não rất nhanh nhạy. Họ thường tỏ ra trầm mặc, đôi khi có vẻ hơi phù phiếm nhưng thực ra là những con người rất sâu sắc và khôn ngoan, có thể tạo nên những cú bứt phá đáng ngưỡng mộ.

Theo tử vi, trong ngày 4/10, người tuổi này vận trình sẽ ngày một thuận lợi hơn. Sự nghiệp hanh thông, các mối quan hệ với cấp trên và đồng nghiệp đều thêm phần hòa hợp. Người tuổi Thân còn có thể nắm bắt được cơ hội để thăng tiến hoặc bước sang lĩnh vực đúng với đam mê của mình hơn.

Nhìn chung, người tuổi Thân trong thời điểm này giàu có. Cuộc sống của họ sẽ tốt lên từng ngày, dễ đạt được mọi mục tiêu trong tương lai gần. 

3 con giáp có cơ hội trúng số đổi đời đến 98% trong ngày 4/10: Hỷ khí đầy tràn, làm ăn xuôi chèo mát mái, phú quý phát tài - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Dậu vốn là con cưng của trời nên phúc khí của con giáp này vô cùng vượng và khác biệt hẳn so với người bình thường. Dù người tuổi Dậu dù có sinh ra trong gia đình nghèo khó như nào thì đến một thời điểm sẽ phất lên mạnh mẽ.

Tử vi học có nói, trong ngày 4/10, cuộc sống tuổi Dậu sẽ có bước chuyển biến tích cực không ngờ. Cụ thể, tuổi Dậu sẽ được thần tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu, càng làm việc càng sinh lời, bên cạnh đó Dậu còn tìm được cơ hội tốt để thăng hoa trong sự nghiệp lẫn cuộc sống. Đối với những người kinh doanh, thời gian này sẽ là thời cơ tốt để đầu tư hết mức. Vinh hoa phú quý đang chờ trước mắt, tuổi Dậu chỉ cần đi đến thì sẽ bắt gặp.

Không những thế, người tuổi Dậu bước vào vận đào hoa. Trong khoảng thời gian này Dậu có thể gặp được tình yêu đích thực.

3 con giáp có cơ hội trúng số đổi đời đến 98% trong ngày 4/10: Hỷ khí đầy tràn, làm ăn xuôi chèo mát mái, phú quý phát tài - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.tâm linh

Từ khóa:   tu vi ngay 3/10 tu vi ngay 4/10 tu vi hang ngay

TIN MỚI NHẤT

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Tử vi thứ Ba 21/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tài lộc, tiền bạc đầy túi, Tý - Thân dễ mất tiền mất của, khó khăn trùng trùng

Tử vi thứ Ba 21/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tài lộc, tiền bạc đầy túi, Tý - Thân dễ mất tiền mất của, khó khăn trùng trùng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thần Tài ghé thăm sau ngày 21/9/2026, 3 con giáp 'đón bão tài lộc', làm đâu thắng đó, vét sạch tiền của thiên hạ

Thần Tài ghé thăm sau ngày 21/9/2026, 3 con giáp 'đón bão tài lộc', làm đâu thắng đó, vét sạch tiền của thiên hạ

3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà' sau ngày 21/9/2026

3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà' sau ngày 21/9/2026

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp sau được Thần Tài 'nhắm trúng', sự nghiệp rạng rỡ, tiền bạc đầy túi

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp sau được Thần Tài 'nhắm trúng', sự nghiệp rạng rỡ, tiền bạc đầy túi

3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào sau ngày 21/9/2026, hút tiền bạc vào nhà, may mắn lội ngược dòng, tình duyên viên mãn

3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào sau ngày 21/9/2026, hút tiền bạc vào nhà, may mắn lội ngược dòng, tình duyên viên mãn

Đúng ngày mai, thứ Ba 22/9/2026 Thần Tài biếu vàng tặng bạc, 3 con giáp công danh sáng sủa, tiền của đầy nhà, xoè tay hứng hồng phúc, phú quý giàu sang

Đúng ngày mai, thứ Ba 22/9/2026 Thần Tài biếu vàng tặng bạc, 3 con giáp công danh sáng sủa, tiền của đầy nhà, xoè tay hứng hồng phúc, phú quý giàu sang

Tử vi thứ Ba 21/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tài lộc, tiền bạc đầy túi, Tý - Thân dễ mất tiền mất của, khó khăn trùng trùng

Tử vi thứ Ba 21/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tài lộc, tiền bạc đầy túi, Tý - Thân dễ mất tiền mất của, khó khăn trùng trùng