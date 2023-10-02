Tử vi tuần mới (2/10 - 8/10): 3 con giáp như rồng cưỡi mây, từ gà hóa phượng, được Bồ Tát ưu ái ban vàng ban bạc, bước ra đường vấp phải cục tiền khủng

Những ai thuộc tuổi Tuất cũng được trời sinh có số sướng, tiền bạc dồi dào. Mặc dù tính cách có chút cứng nhắc và khá cố chấp nhưng không hẳn làm cho người khác khó chịu. Với tính tình thẳng thắn, chịu thương chịu khó của tuổi Tuất cũng chiếm được không ít tình cảm của mọi người. Khi gặp khó khăn hoạn nạn, tuổi Tuất luôn có quý nhân phù trợ nên ít khi nào lâm vào cảnh đường cùng.

Thời gian qua bất kể cuộc sống vất vả thế nào, nhưng trong tuần mới (2/10 - 8/10) này, vận may của tuổi Tuất sẽ lội ngược dòng. Cụ thể, thời điểm này mọi công việc đều được trời ban nhiều may mắn nên thuận buồm xuôi gió, làm đâu thắng đó, tài vận dồi dào, càng đầu tư càng sinh lời. Hãy chuẩn bị tinh thần, nắm bắt cơ hội tốt để phát huy thế mạnh xây dựng được cuộc sống sung túc, viên mãn.

Trời sinh tuổi Thìn mang mệnh Rồng và là người vừa giàu có, vừa có quyền lực. Trong cuộc sống người tuổi Thìn luôn khiến mọi người phải nể phục và ngưỡng mộ bởi sự quyết đoán, cầu tiến và kiên định trong mọi quyết định. Đa số những người tuổi Thìn đều gặt hái được nhiều thành công khi còn trẻ. Đến trung vận, họ vẫn giữ vững được phong độ đó nhờ bản lĩnh sống và ý chí mạnh mẽ.

Trong tuần mới (2/10 - 8/10), người tuổi Thìn vận trình hanh thông, tài lộc viên mãn. Con giáp may mắn bất ngờ đón nhận tin vui trên con đường công danh sự nghiệp khi thuận lợi thăng quan tiến chức, tiền tài dư dả, lộc lá đầy nhà. Bản mệnh không cần phải quá gồng mình để thể hiện bản thân bởi bạn xứng đáng với vị trí đang có.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Người tuổi Thân thông minh, hoạt bát, đáng yêu lại là con cưng, trong tuần mới (2/10 - 8/10), tài vận của người tuổi Thân sẽ tăng vọt, làm ăn phát tài không tồi với sự xuất hiện của quý nhân và ngôi sao may mắn của Mặt trời, người sinh năm con khỉ, gặp điềm lành và may mắn cao quý của con người được tăng cường đáng kể, sự nghiệp suôn sẻ, thăng quan tiến chức, tài lộc gấp bội, làm mưa làm gió

Thời điểm này, bạn nên tập trung vào sự nghiệp bởi sự cầu tiến của bạn sẽ tạo được những giá trị và ấn tượng tốt đối với cấp trên, tạo tiền đề thăng tiến sau này. Chuyện tiền bạc cũng vô cùng vượng, đường tình duyên cũng có nhiều khởi sắc, người độc thân có thể dễ dàng tìm thấy một nửa của mình. Những rào cản trước kia nay được xóa bỏ.

Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.