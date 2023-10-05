3 con giáp hốt bạc nhiều vô số kể trong 3 ngày tới: Gia đạo thuận hòa, gặp hỷ sự liên miên, ước gì thành đó, ví tiền lúc nào cũng rủng rỉnh

Tâm linh - Tử vi 05/10/2023 02:25

Tử vi dự đoán, 3 con giáp dưới đây tài vận song toàn, công danh tỏa sáng trong 3 ngày tới.

Tuổi Tỵ

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tỵ rất nhiệt tình, chân thành, sẵn sàng giúp đỡ người khác. Trong công việc, người này có óc quan sát nhạy bén, bản lĩnh vững vàng.

Không những thế, con giáp này còn là người khôn khéo, giao tiếp tốt, biết xử lý các mối quan hệ cá nhân. Vì vậy nên họ được nhiều người yêu mến, ủng hộ.

Trong 3 ngày tới, người tuổi Tỵ nhận tài lộc từ Thần Tài, có nhiều cơ hội tiến thân. Người đang muốn chuyển việc cũng tìm được công việc tốt hơn. Trong khi đó, những người làm công ăn lương sẽ có cơ hội đi công tác xa, mang về nhiều thành quả.

Con giáp tuổi này làm kinh doanh thì một vốn bốn lời, tiền bạc ào ào chảy vào túi. Người tuổi này có vận đào hoa vượng, gặp được người nguyện ý với mình, sớm có nhân duyên như ý.

3 con giáp hốt bạc nhiều vô số kể trong 3 ngày tới: Gia đạo thuận hòa, gặp hỷ sự liên miên, ước gì thành đó, ví tiền lúc nào cũng rủng rỉnh - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Những người tuổi Thân thường có tính cách hiền lành, thành thật với mọi người. Họ luôn tích cực, nỗ lực phấn đấu. Họ có thể vì gia đình mà đánh đổi tất cả mọi thứ.

Trong cuộc sống mỗi khi làm điều gì Thân đều đứng trên góc độ của mọi người để suy nghĩ chứ không chỉ quan tâm đến lợi ích của riêng mình.

Thân sống tử tế, thích làm việc thiện và sẵn lòng giúp đỡ người khác. Trong 3 ngày tới, Thân được Thần Phật che chở, phù hộ, có “Phúc tinh” soi chiếu. Nhờ vậy mà nguồn lực tài chính phát triển. Cuộc sống thời điểm này sẽ không còn phải lo lắng về tiền bạc.

Nếu Thân một lòng hướng Phật thì phúc khí bao bọc càng nhiều, cuộc sống càng thêm viên mãn.

3 con giáp hốt bạc nhiều vô số kể trong 3 ngày tới: Gia đạo thuận hòa, gặp hỷ sự liên miên, ước gì thành đó, ví tiền lúc nào cũng rủng rỉnh - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu thông minh, hiểu biết và biết đối nhân xử thế. Không những thế, con giáp này có con mắt nhìn xa trông rộng, có thể đoán trước được những tình huống sẽ xảy ra. Tuy vậy, trong một số chuyện, con giáp này tỏ ra chần chừ, thiếu quyết đoán.

Đây cũng là nguyên nhân khiến họ khó đạt được thành công như mong đợi. Thời gian gần đây, công việc của người tuổi Dậu gặp nhiều khó khăn do tác động ngoại cảnh, đối thủ cạnh tranh nhiều. Con giáp này cảm thấy khá căng thẳng.

Trong 3 ngày tới, người tuổi này có tài vận tăng lên thấy rõ, con đường kiếm tiền suôn sẻ hơn. Người tuổi này nếu làm công ăn lương sẽ chủ động giải quyết khó khăn trong công việc, được cấp trên tin tưởng. Nếu làm kinh doanh, trong thời điểm này, họ cũng buôn may bán đắt, gặp thời gặp thế hơn. 

Tuy nhiên, trong thời gian tới, con giáp này chớ nên đầu tư kinh doanh vì có thể sẽ bị lừa gạt. Hãy tính toán, cân nhắc kỹ trước khi đưa ra bất cứ quyết định nào.

3 con giáp hốt bạc nhiều vô số kể trong 3 ngày tới: Gia đạo thuận hòa, gặp hỷ sự liên miên, ước gì thành đó, ví tiền lúc nào cũng rủng rỉnh - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Được Nhật Nguyệt soi chiếu, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tiêu vào đúng 23 giờ ngày 4/10: Tài chính tăng đột biến, ăn nên làm ra, gia đạo an yên

Được Nhật Nguyệt soi chiếu, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tiêu vào đúng 23 giờ ngày 4/10: Tài chính tăng đột biến, ăn nên làm ra, gia đạo an yên

Tử vi dự đoán, 3 con giáp dưới đây giàu có hết phần thiên hạ, nhà rải đầy tiền vào đúng 23 giờ ngày 4/10.

Xem thêm
Từ khóa:   tu vi ngay 5/10 tu vi ngay 6/10 tu vi hang ngay

TIN MỚI NHẤT

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Đời sống 17 phút trước
Thẩm Vũ Khiết và Thừa Lỗi hoàn thành phim mới sau thời gian ghi hình

Thẩm Vũ Khiết và Thừa Lỗi hoàn thành phim mới sau thời gian ghi hình

Sao quốc tế 30 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp sau được Thần Tài 'nhắm trúng', sự nghiệp rạng rỡ, tiền bạc đầy túi

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp sau được Thần Tài 'nhắm trúng', sự nghiệp rạng rỡ, tiền bạc đầy túi

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 0 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào sau ngày 21/9/2026, hút tiền bạc vào nhà, may mắn lội ngược dòng, tình duyên viên mãn

3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào sau ngày 21/9/2026, hút tiền bạc vào nhà, may mắn lội ngược dòng, tình duyên viên mãn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 40 phút trước
Thứ Ba 22/9/2026 Thần Tài biếu vàng tặng bạc, 3 con giáp công danh sáng sủa, tiền của đầy nhà, xoè tay hứng hồng phúc, phú quý giàu sang

Thứ Ba 22/9/2026 Thần Tài biếu vàng tặng bạc, 3 con giáp công danh sáng sủa, tiền của đầy nhà, xoè tay hứng hồng phúc, phú quý giàu sang

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 45 phút trước
Lý Liên Kiệt xuất hiện khỏe khoắn ở tuổi 63, phong độ khiến khán giả chú ý

Lý Liên Kiệt xuất hiện khỏe khoắn ở tuổi 63, phong độ khiến khán giả chú ý

Sao quốc tế 3 giờ 0 phút trước
Tử vi thứ Ba 21/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tài lộc, tiền bạc đầy túi, Tý - Thân dễ mất tiền mất của, khó khăn trùng trùng

Tử vi thứ Ba 21/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tài lộc, tiền bạc đầy túi, Tý - Thân dễ mất tiền mất của, khó khăn trùng trùng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 15 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp 'sa chân vào hố vàng', tài lộc tăng tiến không ngừng, thoải mái ngồi rung đùi hưởng lộc

Đúng hôm nay, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp 'sa chân vào hố vàng', tài lộc tăng tiến không ngừng, thoải mái ngồi rung đùi hưởng lộc

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 40 phút trước
Thứ củ màu tím bán đầy chợ Việt không ngờ lại có nhiều công dụng bất ngờ

Thứ củ màu tím bán đầy chợ Việt không ngờ lại có nhiều công dụng bất ngờ

Dinh dưỡng 4 giờ 30 phút trước
Sau hôm nay, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp cuộc sống phát tài như 'chuột sa chĩnh gạo', phúc khí đầy nhà, công việc làm gì cũng thuận

Sau hôm nay, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp cuộc sống phát tài như 'chuột sa chĩnh gạo', phúc khí đầy nhà, công việc làm gì cũng thuận

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 45 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 20/9/2026: Vàng SJC thêm 1,6 triệu đồng nhưng người mua vẫn lỗ 3 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 20/9/2026: Vàng SJC thêm 1,6 triệu đồng nhưng người mua vẫn lỗ 3 triệu đồng

Đúng 5 ngày tới (20/7 - 24/7), Thần may mắn chỉ lối cho 3 con giáp đến kho vàng, vận thế phát tài phát lộc, cuộc sống phú quý giàu sang

Đúng 5 ngày tới (20/7 - 24/7), Thần may mắn chỉ lối cho 3 con giáp đến kho vàng, vận thế phát tài phát lộc, cuộc sống phú quý giàu sang

Tử vi thứ Ba 21/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tài lộc, tiền bạc đầy túi, Tý - Thân dễ mất tiền mất của, khó khăn trùng trùng

Tử vi thứ Ba 21/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tài lộc, tiền bạc đầy túi, Tý - Thân dễ mất tiền mất của, khó khăn trùng trùng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà' sau ngày 21/9/2026

3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà' sau ngày 21/9/2026

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp sau được Thần Tài 'nhắm trúng', sự nghiệp rạng rỡ, tiền bạc đầy túi

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp sau được Thần Tài 'nhắm trúng', sự nghiệp rạng rỡ, tiền bạc đầy túi

3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào sau ngày 21/9/2026, hút tiền bạc vào nhà, may mắn lội ngược dòng, tình duyên viên mãn

3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào sau ngày 21/9/2026, hút tiền bạc vào nhà, may mắn lội ngược dòng, tình duyên viên mãn

Thứ Ba 22/9/2026 Thần Tài biếu vàng tặng bạc, 3 con giáp công danh sáng sủa, tiền của đầy nhà, xoè tay hứng hồng phúc, phú quý giàu sang

Thứ Ba 22/9/2026 Thần Tài biếu vàng tặng bạc, 3 con giáp công danh sáng sủa, tiền của đầy nhà, xoè tay hứng hồng phúc, phú quý giàu sang

Tử vi thứ Ba 21/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tài lộc, tiền bạc đầy túi, Tý - Thân dễ mất tiền mất của, khó khăn trùng trùng

Tử vi thứ Ba 21/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tài lộc, tiền bạc đầy túi, Tý - Thân dễ mất tiền mất của, khó khăn trùng trùng

Đúng hôm nay, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp 'sa chân vào hố vàng', tài lộc tăng tiến không ngừng, thoải mái ngồi rung đùi hưởng lộc

Đúng hôm nay, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp 'sa chân vào hố vàng', tài lộc tăng tiến không ngừng, thoải mái ngồi rung đùi hưởng lộc