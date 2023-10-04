3 con giáp như cá gặp nước, thời vận tăng vù vù vào đúng 19 giờ ngày 4/10: Bất ngờ nhận nhiều khoản tiền lớn, đổi vận trở thành đại gia có số má

Tâm linh - Tử vi 04/10/2023 08:25

Tử vi dự đoán, 3 con giáp dưới đây sở hữu khối tài sản khổng lồ vào đúng 19 giờ ngày 4/10.

Tuổi Tỵ

Vào đúng 19 giờ ngày 4/10 là thời điểm may mắn nhất của tuổi Tỵ. Dù không bỏ quá nhiều công sức nhưng Tỵ lại gặt hái được rất nhiều thành quả khiến bạn đi hết từ ngạc nhiên này sang ngạc nhiên khác.

Tuổi Tỵ sẽ gặp được những bậc cao nhân cả trong sự nghiệp và cuộc sống khiến bạn được mở mang tầm mắt và có những định hướng mới mẻ cho cuộc sống của mình. Bạn cũng không e ngại sự thay đổi mà trở nên cực kỳ năng động và quyết đoán trong thời gian này. Đây là những thay đổi tích cực đem đến cho bạn những điều hứa hẹn sẽ còn tuyệt vời hơn nữa trong tương lai gần nữa đấy.

3 con giáp như cá gặp nước, thời vận tăng vù vù vào đúng 19 giờ ngày 4/10: Bất ngờ nhận nhiều khoản tiền lớn, đổi vận trở thành đại gia có số má - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi sẽ trải qua sự thay đổi tích cực vào đúng 19 giờ ngày 4/10, cả về mặt cảm xúc lẫn tinh thần. Trạng thái tinh thần của họ sẽ luôn ở mức tốt nhất, không gặp tai ương hay phiền phức. Còn về mảng tài chính, nếu làm công ăn lương, nguồn thu nhập của họ có sự tăng trưởng, chẳng hạn như được thăng chức, tăng lương, công việc ổn định và nhàn nhã. 

Bên cạnh đó, họ còn nhận được sự coi trọng và đánh giá cao từ cấp trên, có thể thường xuyên được giao cho những nhiệm vụ quan trọng, thể hiện được năng lực công việc của mình. Nếu làm trong lĩnh vực kinh doanh hay tự làm chủ, người tuổi Hợi cũng có phúc lộc dồi dào, vạn sự hanh thông, làm ăn tấn tới và gặp được đối tác tốt.

3 con giáp như cá gặp nước, thời vận tăng vù vù vào đúng 19 giờ ngày 4/10: Bất ngờ nhận nhiều khoản tiền lớn, đổi vận trở thành đại gia có số má - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Người tuổi Mão tính cách hiền lành, bao dung và thương người. Trong cuộc sống, bạn sẵn sàng giúp đỡ người khác khi gặp khó khăn. Người tuổi này năng làm điều thiện nên hậu vận được phúc báo. Vào đúng 19 giờ ngày 4/10, vận trình tài lộc của người tuổi Mão không ngừng thăng tiến, làm việc gì cũng thuận buồm xuôi gió, nhiều tin vui cứ thế nối tiếp nhau.

Lúc này, trình độ, năng lực của bạn ngày một nâng cao, nhiều cơ hội công việc sẽ đến với bạn. Được quý nhân nâng đỡ, bạn có thể sẽ được làm việc ở một vị trí, môi trường tốt hơn hiện tại. Người làm kinh doanh cũng có cơ hội gặp được bạn làm ăn hữu hảo, sự nghiệp kinh doanh ngày càng thăng hoa.

Trong thời điểm này, người tuổi Mão cần chủ động tìm kiếm các cơ hội công việc cho bản thân thay vì trông chờ vào sự sắp xếp của những người khác. Là người có năng lực, kinh nghiệm, thời điểm này, con giáp trên sẽ đạt được nhiều thành tựu trong sự nghiệp, tiền về đầy tay, tiêu không hết, đếm không xuể.

3 con giáp như cá gặp nước, thời vận tăng vù vù vào đúng 19 giờ ngày 4/10: Bất ngờ nhận nhiều khoản tiền lớn, đổi vận trở thành đại gia có số má - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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