Chỉ đích danh 3 con giáp bị TIỂU NHÂN HÃM HẠI, XUI HẾT CHỖ NÓI trong tháng 6/2019

Tâm linh - Tử vi 21/05/2019 14:58

Bước chân vào tháng 6/2019 những con giáp này phải đề cao cảnh giác kẻo bị vu oan giá họa, hãm hại đủ đường, tiền mất tật mang.

Những con giáp này đừng quá tin người, cũng đừng vì người khác ra sức nịnh hót, thân thiết mà dốc cạn lòng mình kẻo bị lợi dụng tiền bạc, lâm vào cảnh nợ nần chồng chất.

Chỉ đích danh 3 con giáp bị TIỂU NHÂN HÃM HẠI, XUI HẾT CHỖ NÓI trong tháng 6/2019 - Ảnh 1
Nếu quá tin tưởng cấp dưới hay đồng nghiệp họ còn bị vu oan giá họa, bị hãm hại đến đường cùng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Tháng 6/2019, người tuổi Dần sẽ gặp vô số trắc trở trong công việc. Họ làm đâu thua lỗ đó, bất cứ dự án nào cũng trì trệ, dẫm chân tại chỗ. Thậm chí, nếu quá tin tưởng cấp dưới hay đồng nghiệp họ còn bị vu oan giá họa, bị hãm hại đến đường cùng, mất hết tất cả.

Bị cướp trắng những gì mình đang có, lâm vào cảnh nợ nần là điều Dần khó tránh khỏi trong tháng tới. Vậy nên, tốt nhất con giáp này đừng quá tham lam, hãy nhẫn nhịn chờ giông bão qua đi hẵng “phục thù” vẫn chưa muộn.

Chỉ đích danh 3 con giáp bị TIỂU NHÂN HÃM HẠI, XUI HẾT CHỖ NÓI trong tháng 6/2019 - Ảnh 2
Nếu không đủ bao dung, bình tĩnh bạn sẽ vô tình đẩy người mình yêu vào vòng tay của người khác chỉ trong gang tấc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Người tuổi Mão sẽ dễ gặp phải nhiều điều không may trong công việc cũng như chuyện tình cảm. Những đồng nghiệp ngày ngày thơn thớt nói cười thực chất lại nham hiểm “giết người không dao”. Thế nên, thay vì dễ dàng kể cho người khác nghe về những dự định, ấp ủ của mình Mão nên cẩn thận, kín lời để không ai có thể “nẫng tay trên” của bạn.

Mão và một nửa sẽ gặp phải những hiểu lầm, tranh cãi không đáng có khiến tình cảm sứt mẻ ít nhiều. Nếu không đủ bao dung, bình tĩnh bạn sẽ vô tình đẩy người mình yêu vào vòng tay của người khác chỉ trong gang tấc.

Chỉ đích danh 3 con giáp bị TIỂU NHÂN HÃM HẠI, XUI HẾT CHỖ NÓI trong tháng 6/2019 - Ảnh 3
Vì cạnh tranh không lành mạnh nên đối thủ chẳng từ thủ đoạn để hãm hại, chơi xấu Tuất - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Những rắc rối, xui xẻo cứ ập xuống đầu người tuổi Tuất tới tấp trong tháng 6 này, khiến họ phải khốn đốn trăm bề. Vì cạnh tranh không lành mạnh nên đối thủ chẳng từ thủ đoạn để hãm hại, chơi xấu Tuất. Vậy nên, trước những khó khăn, bế tắc trong sự nghiệp Tuất hãy cố gắng giữ bình tĩnh để không đưa ra quyết định sai lầm.

Hãy cứ ôn hòa, thong thả gỡ từng mối thắt rồi mọi chuyện sẽ đâu vào đấy. Chỉ cần kiên nhẫn, khôn ngoan và giữ được cái đầu lạnh Tuất sẽ chiến thắng nghịch cảnh, khiến những người hãm hại mình phải cúi đầu.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

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