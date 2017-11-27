Chỉ cần nhìn ngày sinh, biết ngay tình duyên rực rỡ hay héo tàn

Đây là kiểu người tình cảm, nhạy cảm, rất dễ nảy sinh tình cảm với người khác. Họ lãng mạn và có tâm hồn mơ mộng.

Người sinh vào những ngày này thường rất mộng mơ và lãng mạn. Họ tin vào tình yêu ngay từ ánh nhìn đầu tiên và cũng dễ có nhân duyên như thế. Dù vây, chính sự mơ mộng này mà họ dễ bị lung lay bởi những vấn đề từ bên ngoài. Tình cảm từ đó cũng khó lòng vững vàng được.

Họ thích tự đi tìm tình yêu của mình chứ không mang quan niệm tình yêu sẽ đến tìm mình. Do đó, ai chủ động tìm đến họ thì thật không may. Họ thường xem xét cân nhắc đối tượng trước rồi mới quyết định có nên tiến tới không. Và để “đốn đổ” được đối phương thì họ phải dốc sức không ít.

Người sinh ngày: 3, 12, 21, 30

Người sinh ngày này thường nổi bật với sự bốc đồng, xốc nổi. Họ có cuộc sống rất tích cực, năng động và phóng khoáng. Trong tình yêu họ luôn có sự kiên định nơi đối phương mà mình đã lựa chọn. Nhiều khi với tình yêu, họ không đắn đo điều gì. Họ có thể im lìm ở bên và làm mọi thứ để đối phương thấy hạnh phúc nhất.

Người sinh ngày 4, 13, 22, 31

Đây là kiểu người rất nghiêm túc trong tình cảm. Họ không thích việc bông đùa, không thủy chung trong tình yêu. Dù vậy, họ luôn tìm được nhiều người thích hợp. Họ luôn có thể nhìn thấy điểm mạnh của bất cứ ai. Tình duyên với họ sẽ luôn là những điều không ngờ tới và đầy bí ẩn hấp dẫn.

Người sinh ngày 5, 14, 23

Người sinh vào ngày này rất thiện lương, lạc quan, luôn được người khác yêu mến.

Ai cũng có thấy họ không có hoài bão, nhưng sai rồi. Họ rất nhạy cảm và sâu sắc. Họ có thể yêu một người sâu đậm dù chỉ mới gặp nhau lần đầu. Tình cảm sẽ càng sâu hơn chứ không hề bớt đi.

Người sinh ngày 6, 15, 24

Với kiểu người này, tình yêu luôn có nền tảng từ tình bạn. Họ rất chung thủy, trưởng thành và tuyệt đối thật lòng với đối phương. Họ không thích dối gạt hay chỉ yêu đương cho vui. Với người cũ, họ luôn muốn giữ mối quan hệ bạn bè. Thậm chí vẫn sẽ nghĩ đến chuyện yêu lại khi có cơ hội.

Người sinh ngày 7, 16, 25

Người này luôn rất sáng tạo, lúc nào cũng tìm kiếm cái mới mẻ. Họ cũng có tiếng với tài tán tỉnh và chơi bời trong các mối quan hệ.

Dù vậy, đây lại là người rất nghiêm túc trong tình cảm. Dù rằng không nói hay làm gì qua nổi bật nhưng luôn rất chân thành khi yêu thật lòng.

Người sinh ngày 8, 17, 26

Người sinh ngày này có cuộc sống rất yên bình, tình duyên cũng như thế.

Họ luôn cần cảm giác tình yêu trong cuộc sống, cần tới mức không muốn một mình. Họ sợ sự cô độc. Nhưng họ không dễ tìm được tình yêu như mong muốn. Dù vậy, hãy kiên nhẫn chờ đợi tình yêu đúng đắn, đừng vì vội vàng mà dễ khổ đau.

Người sinh 9, 18, 27

Đây là dạng người sống tình cảm, chung tình.

Với họ, tình yêu luôn tồn tại rất lâu, dù đã chia tay bao lâu đi nữa. Họ chính là vì quá khứ mà dễ quên hiệ tại. Và tình đầu sẽ luôn rất sâu đậm với họ. Họ khó dứt khoát đoạn tuyệt trong tình cảm, luôn ở thế day dưa. Người bị chia tay, luôn là họ. Do đó hãy mạnh mẽ và bản lĩnh hơn để tìm được tình yêu xứng đáng với mình nhất nhé!

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