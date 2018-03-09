Chỉ cần bàn tay có đặc điểm này chủ nhân không bao giờ thiếu tiền, muốn nghèo cũng không được

Tâm linh - Tử vi 09/03/2018 15:40

Chỉ cần xòe bàn tay ra xem, nếu có đặc điểm sau chắc chắn bạn sẽ có đuộc đời an nhàn, sung túc hơn người.

Dưới đây chính là  3 đường chỉ tay giúp chủ nhân sở hữu cuộc sống đủ đầy vật chất, khiến bạn dù muốn nghèo cũng không được.

Chỉ cần bàn tay có đặc điểm này chủ nhân không bao giờ thiếu tiền, muốn nghèo cũng không được - Ảnh 1
Sở hữu đường vận mệnh sẽ giúp chủ nhân có sự nghiệp vững chắc, tiền xài thả ga - Ảnh minh họa: Internet

Đường định mệnh

Nhân tướng học chỉ ra rằng, đường định mệnh của một người là đường bắt đầu từ cuối bàn tay đến các ngón tay.  Đây chính là đường biểu thị về công danh, sự nghiệp và những hướng đi của một người trong đời.

Nếu đường định mệnh chạy thẳng từ cuối bàn tay đến ngón tay giữa chứng tỏ chủ nhân là người luôn có mục đích rõ ràng cho đời mình. Họ luôn đặt ra mục tiêu, nỗ lực hết mình để biến ước mơ thành sự thật và không ngừng chinh phục những đỉnh cao khác. Nhờ thế, cuộc đời của người có đường định mệnh chắc chắn sẽ có những thành tựu to lớn, nếu không giàu có như đại gia họ cũng có công danh xán lạn hơn người.

Chỉ cần bàn tay có đặc điểm này chủ nhân không bao giờ thiếu tiền, muốn nghèo cũng không được - Ảnh 2
Chỉ cần theo nghiệp kinh doanh cuộc đời của chủ nhân có đường tài vận sẽ không bao giờ thiếu tiền - Ảnh minh họa: Internet

Đường tài vận

Đường tài vận chính là đường thẳng nằm dưới ngón tay út, đường này càng kéo dài về phía cuối bàn tay chủ nhân càng có tài kinh doanh. Nếu đường tài vận càng rõ nét, kéo dài chủ nhân càng nên thử sức làm ăn, buôn bán  để đếm tiền sái tay, của cải tự chui vào túi ào ào như thác đổ.

Tuy nhiên, nếu có 2 đường tài vận trở lên với những đường nhỏ cắt ngang bạn sẽ chẳng bao giờ tiết kiệm được đồng nào, thậm chí lâm vào cảnh tiền mất tật mang, cuối đời vẫn chật vật kiếm tiền.

Chỉ cần bàn tay có đặc điểm này chủ nhân không bao giờ thiếu tiền, muốn nghèo cũng không được - Ảnh 3
Theo nhân tướng học, nếu sở hữu đường thái dương càng đậm, rõ nét chủ nhân càng giàu sang hơn người  - Ảnh minh họa: Internet

Đường thái dương

Đường thẳng kéo dài từ ngón tay đeo nhẫn xuống chính là đường sinh mệnh, người sở hữu tướng tay này là người làm gì cũng thành công, thuận lợi, may mắn hết phần thiên hạ. Đường thái dương càng thẳng, sắc nét chủ nhân kiếm tiền càng đỉnh.

Nếu đường thái dương kéo dài đến giữa bàn tay, chủ nhân sẽ có rất nhiều quý nhân nâng đỡ mỗi khi gặp khốn khó, gian truân. Nếu có đường chỉ tay này, bạn hãy cứ nỗ lực không ngừng, trời cao tự có an bài.

*Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

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