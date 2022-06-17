Chỉ cần 4 ngày nữa, 3 con giáp ngửa mặt hứng mưa tiền, tài vận bao quanh, lợi lộc vô kể, vận trình lên hương

Tâm linh - Tử vi 17/06/2022 22:00

4 ngày tới, 3 con giáp này đánh đâu thắng đó, cuộc sống giàu sang phú quý.

Tuổi Tuất

Tử vi con giáp cho thấy, chỉ cần qua 4 ngày nữa, người tuổi Tuất sẽ có sự nghiệp phát đạt, làm một ăn mười. Nhờ những mối quan hệ trước đó, con giáp thành công ký kết được nhiều hợp đồng lớn, mang lại nhiều lợi lộc cho công việc kinh doanh.

Sự nghiệp hanh thông, tuổi Tuất nên chủ động đưa ra các kế hoạch phát triển trong từng thời điểm. Nếu biến cách lèo lái, con giáp sẽ phất lên sớm thôi. Tuy nhiên, Tuất cũng đừng vì thế mài kinh suất, con giáp nên cẩn trọng mọi việc để có những bước đi vững chắc trong tương lai.

Tuổi Hợi

Đúng 4 ngày nữa, người tuổi Hợi tràn đầy năng lượng, không ngừng làm việc, cống hiến hết mình. Con giáp giành được sự tín nhiệm của cấp trên nên được cất nhắc lên vị trí mới, tha hồ thể hiện tài năng. Ngoài ra, con giáp may mắn này còn tranh thủ kiếm thêm thu nhập từ những lĩnh vực khác.

Chỉ cần 4 ngày nữa, 3 con giáp ngửa mặt hứng mưa tiền, tài vận bao quanh, lợi lộc vô kể, vận trình lên hương - Ảnh 1
Tuổi Hợi lanh lợi, biết nắm bắt tình hình nên dễ dàng phát triển, tích góp tiền bạc, tạo dựng nền tảng vững chắc cho tương lai.

Kể từ đây, bản mệnh được mọi người yêu mến và tin tưởng, các mối quan hệ cũng vì thế mà tốt lên. Hợi có thể tranh thủ nâng cao uy tín, khẳng định vị thế bản thân.

Tuổi Thân

Dự đoán bước qua 4 ngày nữa, người tuổi Thân công danh xán lạn, vận trình vẻ vang. Công việc của người tuổi Thân đang đi vào quỹ đạo và có sự tiến triển khá thuận lợi. Những dự án đầu tư bị cho là "chết ỉu" thời gian trước bỗng chốc sinh lời, mang đến tiền của cực khủng.

Cũng nhờ vậy mà uy tín của Thân được củng cố. Tuổi Thân có tướng giàu ở tuổi trung niên nên nếu biết làm ăn sẽ nhanh chóng thành triệu phú. Bên cạnh đó, bản thân con giáp chăm chỉ, cần mẫn làm việc vì thế mà bạn sẽ gặt hái được những thành quả xứng đáng.

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Sau 0h đêm nay (18/6): 3 con giáp này nên cẩn thận lời nói kẻo tai bay vạ gió, tiền bạc tự mình bay đi, vướng lùm xùm tình cảm

Sau 0h đêm nay (18/6): 3 con giáp này nên cẩn thận lời nói kẻo tai bay vạ gió, tiền bạc tự mình bay đi, vướng lùm xùm tình cảm

Tử vi dự đoán sau 0h hôm nay, những con giáp này cẩn thận lời nói, tiền tài hao hụt, tình duyên khó khăn.

Xem thêm
Từ khóa:   # tử vi 12 con giáp # con giáp may mắn 12 con giáp tử vi

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 36 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 31 phút trước
Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Tâm linh - Tử vi 11 giờ 21 phút trước
Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 12 giờ 21 phút trước
Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Đời sống 12 giờ 46 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Tâm linh - Tử vi 13 giờ 21 phút trước
Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Tâm linh - Tử vi 14 giờ 21 phút trước
Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Tâm linh - Tử vi 15 giờ 21 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 15 giờ 36 phút trước
Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Dinh dưỡng 15 giờ 51 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026