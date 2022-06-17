3 con giáp 'phất lên như diều gặp gió', lộc lá vô biên, ôm khối tài sản khủng trong tay, sống trong nhung gấm trong 2 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 17/06/2022 11:00

3 con giáp chuẩn bị đón loạt tin vui, phúc lộc đầy nhà, tiền tài - tình duyên đều rộng mở, khởi sắc.

Tuổi Thìn

Nhờ có Lục Hợp mà người tuổi Thìn rất biết lấy lòng mọi người thế nhưng đừng vì thế mà hứa suông nhé. Mong muốn giúp đỡ người khác là một điều tốt, nhưng sẽ rất tệ nếu làm không được đến nơi đến chốn. 

Ngày có Chính Quan, con giáp tuổi Thìn có thể thách thức chính mình với những mục tiêu mới, những đỉnh cao mới, nhưng khi nói về những thành công của bản thân thì hãy khiêm tốn thôi. Đừng khoe khoang và gây ấn tượng xấu cho mọi người nhé.

Vận trình tài lộc dồi dào. Các dự án đầu tư, hợp tác đang tiến triển rất thuận lợi và mang về nguồn lợi nhuận khổng lồ cho người tuổi này.

Vận trình tình cảm hài hoà. Nhân duyên vượng đem đến cho người độc thân tình yêu lý tưởng, có khả năng tiến tới hôn nhân. Cuộc sống vợ chồng luôn được ấm êm, hạnh phúc trở thành mơ ước của không ít người.

Tuổi Tỵ

Tam Hợp giúp người tuổi Tị trở nên thu hút hơn, đặc biệt là đối với người khác giới. Bản mệnh đã có sẵn những nét quyến rũ riêng, giúp sức hút của bạn tỏa ra thật tự nhiên mà không cần dựa vào bất kỳ loại mỹ phẩm nào cả.

3 con giáp 'phất lên như diều gặp gió', lộc lá vô biên, ôm khối tài sản khủng trong tay, sống trong nhung gấm trong 2 ngày tới - Ảnh 1
Ngày có Chính Tài ghé thăm hỗ trợ cho con giáp tuổi Tỵ có cách nhìn nhận về tiền bạc khôn ngoan hơn. Nhiều người tập trung cải thiện thu nhập và cũng không ngừng học hỏi từ những người có nhiều kinh nghiệm.

Vận trình công việc của tuổi Tỵ trong 2 ngày tới diễn ra vô cùng thuận lợi. Nhờ có quý nhân nâng đỡ nên con giáp này định hướng được đam mê của mình và biết cách chinh phục nó. Đây là lúc tuổi này nên dành tâm sức để khẳng định năng lực của mình, cơ hội thăng tiến sẽ vô cùng rộng mở.

Vận trình tình cảm khởi sắc. Chuyện tình cảm của con giáp này và nửa kia luôn nhận được sự ủng hộ của người thân, bạn bè. Trải qua những sóng gió, mâu thuẫn, hai người thêm tôn trọng và thấu hiểu, bao dung nhau hơn.

Tuổi Dậu

Thiên Ấn giúp cho bạn trở nên nổi bật hơn, sự khôn ngoan đến từ việc hiểu rõ những giới hạn của mình, vậy thì hãy làm sáng tỏ điều đó với mọi người xung quanh ngày hôm nay nhé con giáp tuổi Dậu. Đừng cố thể hiện bản thân một cách hoàn hảo và rồi làm khó chính mình

Vận trình công việc của tuổi Dậu trong 2 ngày tới diễn ra thuận lợi. Không quá bất ngờ với kết quả thu được trong hiện tại vì đó là kết quả của quá trình nỗ lực không ngừng nghỉ trong suốt những ngày qua. Quý nhân soi đường dẫn lối giúp bản mệnh hạn chế được ít nhiều sai sót có thể xảy ra.

Vận trình tài lộc không tệ. Bên cạnh việc thoải mái với nguồn thu nhập trong ngày, con giáp này còn trích được một khoản để tích luỹ. Vận trình tình cảm nồng thắm. Đường tình duyên khởi sắc thấy rõ. Người độc thân bằng cách chủ động tìm kiếm tình yêu thì không lâu nữa sẽ có người phù hợp xuất hiện trước mắt.

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

Top 3 con giáp này được trời độ may mắn nhất trong 3 ngày cuối tuần (17/06-19/06/2022)

Top 3 con giáp này được trời độ may mắn nhất trong 3 ngày cuối tuần (17/06-19/06/2022)

Những con giáp may mắn nhất này càng cố gắng thì càng được hưởng thành quả xứng đáng.

Xem thêm
Từ khóa:   # tử vi 12 con giáp 12 con giáp tử vi # tử vi 12 con giáp nhâm dần

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 32 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 27 phút trước
Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Tâm linh - Tử vi 11 giờ 17 phút trước
Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 12 giờ 17 phút trước
Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Đời sống 12 giờ 42 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Tâm linh - Tử vi 13 giờ 17 phút trước
Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Tâm linh - Tử vi 14 giờ 17 phút trước
Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Tâm linh - Tử vi 15 giờ 17 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 15 giờ 32 phút trước
Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Dinh dưỡng 15 giờ 47 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026