Sau 0h đêm nay (18/6): 3 con giáp này nên cẩn thận lời nói kẻo tai bay vạ gió, tiền bạc tự mình bay đi, vướng lùm xùm tình cảm

Tâm linh - Tử vi 17/06/2022 16:14

Tử vi dự đoán sau 0h hôm nay, những con giáp này cẩn thận lời nói, tiền tài hao hụt, tình duyên khó khăn.

Tuổi Mão

Xem tử vi hàng ngày, tuổi Mão có điềm báo có thể xảy ra tranh chấp với người khác về quyền lực do Tương Phá cản trở. Bạn là người tham vọng nhưng chưa biết thể hiện một cách khéo léo nên vô tình làm mích lòng người khác, khiến đối phương có cái nhìn không thiện cảm mà bỏ qua năng lực thực sự của bạn.

Chẳng những vậy, một vài kế hoạch buôn bán kinh doanh của bản mệnh trong ngày này còn vấp phải những chiêu trò cạnh tranh không lành mạnh từ đối thủ. Dù đã có sự chuẩn bị trước cho những tình huống tương tự nhưng lợi nhuận của bạn vẫn bị ảnh hưởng ít nhiều.

Ngũ hành sinh xuất cũng phần nào tác động lên chuyện tình cảm vốn đã đầy rẫy rối ren của con giáp này. Mối quan hệ của bạn và nửa kia ngày càng căng thẳng khi mâu thuẫn mới cũ chồng chất nhưng chẳng được giải quyết một cách ổn thỏa.

Bạn thích mọi thứ diễn ra một cách yên bình và không gặp rắc rối nhưng hãy nói lên suy nghĩ của bạn. Không có gì sai khi nói chuyện trực tiếp và đi vào vấn đề. Giữ khiếu hài hước của bạn và chia sẻ những nhận xét dí dỏm. Cố gắng tập trung hơn và cân bằng về mặt cảm xúc.

 

Tuổi Tỵ

Cụ thể sau 0h đêm nay bị hung thần Thiên Quan ảnh hưởng, người tuổi Tị khó phát huy năng lực theo như cách mình mong muốn khi luôn bị tiểu nhân giở trò cản trở. Vốn sẵn lòng ganh ghét, tiểu nhân chỉ đợi lúc bạn bất cẩn là ra tay. Do đó, mọi sự cẩn thận đều là cần thiết trong hôm nay.

Bên cạnh đó, những dự định đầu tư cũng nên được tính toán lại một cách cẩn trọng để tránh rủi ro. Nếu có thể, bạn tốt nhất nên lùi ngày tiến hành, chờ tới khi vận khí ổn định hay vận may lớn hơn để không rơi vào cảnh bất trắc do quá nóng vội.

Ngày Hỏa khí vượng, tâm trạng của con giáp này trở nên vô cùng nóng nảy, chỉ một tác động nhỏ cũng có thể khiến bạn bùng nổ và sẵn sàng tranh cãi với ai làm trái ý mình. Nhưng bạn cũng không nên áp đặt suy nghĩ của mình lên người thân kẻo gây rạn nứt tình cảm.

Một tình huống khó khăn có thể được giải quyết nếu bạn tìm ra được nguyên nhân ban đầu. Đừng để sự tiêu cực của người khác làm bạn nản lòng. Có thể tạo ra những thay đổi quan trọng trong cuộc sống gia đình bằng cách đặt ra một số mục tiêu rất cụ thể. Mọi việc xảy ra đòi hỏi sự kiên nhẫn của những người liên quan.

 

Tuổi Dậu

Ngọ - Dậu Tương Hình gây khó khăn cho Dậu khi muốn triển khai công việc theo đúng kế hoạch đã đặt ra. Bạn không có quá nhiều hậu thuẫn, mọi thứ đều phải tự mình cáng đáng nên quá trình vừa vất vả vừa tự mày mò. Hãy coi như đây là cơ hội rèn luyện bản lĩnh của mình, đừng vội bỏ cuộc.

Hung tinh Kiếp Tài còn cho thấy bản mệnh có thể gặp vài khó khăn trong chuyện tiền bạc vào ngày mới này. Sự hiếu thắng có thể làm người tuổi này thất bại nặng nề, do muốn thể hiện bản thân với người khác mà vung tiền vào những việc chẳng mang lại lợi ích gì, tiền mất tật mang.

Sau 0h đêm nay (18/6): 3 con giáp này nên cẩn thận lời nói kẻo tai bay vạ gió, tiền bạc tự mình bay đi, vướng lùm xùm tình cảm - Ảnh 1
Hỏa khắc Kim, mối quan hệ giữa bạn và người ấy đang ngày càng xuất hiện nhiều vấn đề cũng bởi cả hai ít dành thời gian quan tâm và tương tác với nhau.

Ai cũng có công việc riêng của mình nhưng tình cảm không được bồi dưỡng sẽ rất dễ đổ vỡ. Đây là một ngày quyền lực và bạn trở thành một thành viên quan trọng của nhóm. Bạn càng xác định rõ ràng mục tiêu của bản thân, bạn càng dễ dàng xoay sở sau này. Sở thích đi du lịch có thể mở ra chân trời mới, giúp bạn tập trung vào việc biến những giấc mơ lớn thành hiện thực.

Cẩn trọng: Tuổi Dậu sắp tới vướng phải lùm xùm về chuyện tình cảm.

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

3 con giáp 'phất lên như diều gặp gió', lộc lá vô biên, ôm khối tài sản khủng trong tay, sống trong nhung gấm trong 2 ngày tới

3 con giáp 'phất lên như diều gặp gió', lộc lá vô biên, ôm khối tài sản khủng trong tay, sống trong nhung gấm trong 2 ngày tới

3 con giáp chuẩn bị đón loạt tin vui, phúc lộc đầy nhà, tiền tài - tình duyên đều rộng mở, khởi sắc.

Xem thêm
Từ khóa:   # tử vi 12 con giáp 12 con giáp tử vi con giáp tâm linh

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 5 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 0 phút trước
Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Tâm linh - Tử vi 11 giờ 50 phút trước
Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 12 giờ 50 phút trước
Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Đời sống 13 giờ 15 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Tâm linh - Tử vi 13 giờ 50 phút trước
Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Tâm linh - Tử vi 14 giờ 50 phút trước
Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Tâm linh - Tử vi 15 giờ 50 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 16 giờ 5 phút trước
Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Dinh dưỡng 16 giờ 20 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026