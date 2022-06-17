Sau 0h đêm nay (18/6): 3 con giáp này nên cẩn thận lời nói kẻo tai bay vạ gió, tiền bạc tự mình bay đi, vướng lùm xùm tình cảm

Xem tử vi hàng ngày, tuổi Mão có điềm báo có thể xảy ra tranh chấp với người khác về quyền lực do Tương Phá cản trở. Bạn là người tham vọng nhưng chưa biết thể hiện một cách khéo léo nên vô tình làm mích lòng người khác, khiến đối phương có cái nhìn không thiện cảm mà bỏ qua năng lực thực sự của bạn.

Ngũ hành sinh xuất cũng phần nào tác động lên chuyện tình cảm vốn đã đầy rẫy rối ren của con giáp này. Mối quan hệ của bạn và nửa kia ngày càng căng thẳng khi mâu thuẫn mới cũ chồng chất nhưng chẳng được giải quyết một cách ổn thỏa.

Chẳng những vậy, một vài kế hoạch buôn bán kinh doanh của bản mệnh trong ngày này còn vấp phải những chiêu trò cạnh tranh không lành mạnh từ đối thủ. Dù đã có sự chuẩn bị trước cho những tình huống tương tự nhưng lợi nhuận của bạn vẫn bị ảnh hưởng ít nhiều.

Bạn thích mọi thứ diễn ra một cách yên bình và không gặp rắc rối nhưng hãy nói lên suy nghĩ của bạn. Không có gì sai khi nói chuyện trực tiếp và đi vào vấn đề. Giữ khiếu hài hước của bạn và chia sẻ những nhận xét dí dỏm. Cố gắng tập trung hơn và cân bằng về mặt cảm xúc.

Tuổi Tỵ

Cụ thể sau 0h đêm nay bị hung thần Thiên Quan ảnh hưởng, người tuổi Tị khó phát huy năng lực theo như cách mình mong muốn khi luôn bị tiểu nhân giở trò cản trở. Vốn sẵn lòng ganh ghét, tiểu nhân chỉ đợi lúc bạn bất cẩn là ra tay. Do đó, mọi sự cẩn thận đều là cần thiết trong hôm nay.

Bên cạnh đó, những dự định đầu tư cũng nên được tính toán lại một cách cẩn trọng để tránh rủi ro. Nếu có thể, bạn tốt nhất nên lùi ngày tiến hành, chờ tới khi vận khí ổn định hay vận may lớn hơn để không rơi vào cảnh bất trắc do quá nóng vội.

Ngày Hỏa khí vượng, tâm trạng của con giáp này trở nên vô cùng nóng nảy, chỉ một tác động nhỏ cũng có thể khiến bạn bùng nổ và sẵn sàng tranh cãi với ai làm trái ý mình. Nhưng bạn cũng không nên áp đặt suy nghĩ của mình lên người thân kẻo gây rạn nứt tình cảm.

Một tình huống khó khăn có thể được giải quyết nếu bạn tìm ra được nguyên nhân ban đầu. Đừng để sự tiêu cực của người khác làm bạn nản lòng. Có thể tạo ra những thay đổi quan trọng trong cuộc sống gia đình bằng cách đặt ra một số mục tiêu rất cụ thể. Mọi việc xảy ra đòi hỏi sự kiên nhẫn của những người liên quan.

Tuổi Dậu

Ngọ - Dậu Tương Hình gây khó khăn cho Dậu khi muốn triển khai công việc theo đúng kế hoạch đã đặt ra. Bạn không có quá nhiều hậu thuẫn, mọi thứ đều phải tự mình cáng đáng nên quá trình vừa vất vả vừa tự mày mò. Hãy coi như đây là cơ hội rèn luyện bản lĩnh của mình, đừng vội bỏ cuộc.

Hung tinh Kiếp Tài còn cho thấy bản mệnh có thể gặp vài khó khăn trong chuyện tiền bạc vào ngày mới này. Sự hiếu thắng có thể làm người tuổi này thất bại nặng nề, do muốn thể hiện bản thân với người khác mà vung tiền vào những việc chẳng mang lại lợi ích gì, tiền mất tật mang.

Hỏa khắc Kim, mối quan hệ giữa bạn và người ấy đang ngày càng xuất hiện nhiều vấn đề cũng bởi cả hai ít dành thời gian quan tâm và tương tác với nhau.

Ai cũng có công việc riêng của mình nhưng tình cảm không được bồi dưỡng sẽ rất dễ đổ vỡ. Đây là một ngày quyền lực và bạn trở thành một thành viên quan trọng của nhóm. Bạn càng xác định rõ ràng mục tiêu của bản thân, bạn càng dễ dàng xoay sở sau này. Sở thích đi du lịch có thể mở ra chân trời mới, giúp bạn tập trung vào việc biến những giấc mơ lớn thành hiện thực.

Cẩn trọng: Tuổi Dậu sắp tới vướng phải lùm xùm về chuyện tình cảm.

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo