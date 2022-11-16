Chê nghèo ghét khổ, 3 con giáp bứt phá làm giàu cuối tháng 10 âm lịch: kinh doanh đại phát, tài lộc thăng hoa, vận trình khởi sắc, tiền rót túi ào ào

Tâm linh - Tử vi 16/11/2022 08:35

Không chấp nhận cuộc sống bần hàn, thấp kém, những con giáp này sẽ có động lực làm giàu mạnh mẽ từ cuối tháng 10 âm lịch này.

Tuổi Mão

Tuổi Mão cũng là một trong những con giáp có vận trình rộng mở khi bước qua cuối tháng 10 âm lịch. Lục hợp xuất hiện giúp công việc của con giáp này phát triển tốt. Tuổi Mão sẽ gặp nhiều cơ hội phát triển tốt.

Chê nghèo ghét khổ, 3 con giáp bứt phá làm giàu cuối tháng 10 âm lịch: kinh doanh đại phát, tài lộc thăng hoa, vận trình khởi sắc, tiền rót túi ào ào - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Đặc biệt, người làm kinh doanh có thể gặp quý nhân phù trợ, đưa đường chỉ lối. Nhờ đó, tài lộc của tuổi Mão ngày một thăng hoa, túi tiền càng rủng rỉnh hơn. Thời điểm này, tuổi Mão có thể thực hiện được những mơ ước đã ấp ủ bấy lâu nay.

Đường tài lộc sáng sủa, tuổi Mão có thể kiếm được nhiều cơ hội tăng thu nhập. Nhất là người làm ăn buôn bán có thể thu về không ít lợi nhuận. Lúc này, bản mệnh cần có kế hoạch chi tiêu rõ ràng để không phạm phải sai lầm trong đầu tư cũng như tránh trường hợp chi nhiều hơn thu.

Tuổi Sửu

Con giáp tuổi Sửu bị cuốn theo cuộc sống bận rộn tới mức có cảm giác không thể nghỉ ngơi hoàn toàn. Tuy nhiên, nếu bạn biết sắp xếp một chút thì mọi việc sẽ đều thuận lợi.

Nguyệt lệnh Dưỡng cho thấy con giáp tuổi Sửu tràn đầy nhiệt huyết trong tháng mới. Bản mệnh phát huy điểm mạnh của một người chăm chỉ, cẩn thận, cần cù, nhờ đó mà bắt đầu gặt hái được những thành công đáng kể.

Chê nghèo ghét khổ, 3 con giáp bứt phá làm giàu cuối tháng 10 âm lịch: kinh doanh đại phát, tài lộc thăng hoa, vận trình khởi sắc, tiền rót túi ào ào - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tình hình tài chính được cải thiện, cơ hội phát tài phát lộc đang tới, nhớ chuẩn bị tinh thần để đón nhận. Bạn cần sốc lại tinh thần làm việc vào cuối tháng nếu không muốn lỡ mất một cơ hội vàng. Nếu có ý tưởng nào còn đang ấp ủ, đã đến lúc để bạn triển khai. 

Chuyện tình cảm đã tốt đẹp hơn, bản mệnh đã bày tỏ những suy nghĩ của mình. Nhờ thế mà thời gian này cả hai đã hạn chế những hiểu nhầm, tranh cãi.

Tuổi Dậu

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Dậu luôn có sức bật mạnh mẽ. Họ luôn mở rộng tầm mắt để phát hiện các cơ hội tốt cho việc thăng tiến của mình.

Con giáp này cũng giữ thái độ làm việc nghiêm túc, chăm chỉ, tính cách kiên định, có khả năng chống lại sự cám dỗ, giúp bản thân không bị sa vào những thói hư, tật xấu.

Chê nghèo ghét khổ, 3 con giáp bứt phá làm giàu cuối tháng 10 âm lịch: kinh doanh đại phát, tài lộc thăng hoa, vận trình khởi sắc, tiền rót túi ào ào - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Từ cuối tháng 10 âm lịch, người tuổi Dậu dẫn đầu trên con đường trở nên giàu có, thanh toán mọi nợ nần. Đối với con giáp này, việc xây dựng hình tượng tốt trong mắt mọi người rất quan trọng.

Họ cần mở rộng mối quan hệ, trở thành người đáng tin cậy để không bị đồng đội “cho ra rìa”. Như vậy, con giáp tuổi Dậu sẽ không lo bỏ lỡ cơ hội tiến bộ.

Trong cuối tháng 10 âm lịch, họ sẽ không phụ lòng mọi người, đạt hiệu quả cao trong công việc, tăng thêm thu nhập, cơ hội làm giàu không xa.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Từ 16/11 đến 25/11: 3 tuổi hân hoán đón lộ, thỉnh may mắn lớn, giàu to trúng đậm, thay vận đổi đời, phúc khí thăng hoa, sự nghiệp tăng tiến

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Tử vi dự báo từ 16/11 đến 25/11, những con giáp này sẽ đón nhận tài lộc nhiều vô cùng, nhờ đó sự nghiệp cũng phơi phới hơn hẳn.

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