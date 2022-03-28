CHÁN CƠM THÈM PHỞ: Các con giáp nam dễ có mối quan hệ "ngoài luồng", khiến PHỤ NỮ điêu đứng, trót tương tư

Tâm linh - Tử vi 28/03/2022 15:00

Cả thèm chóng chán, đàn ông thuộc các con giáp này có xu hướng có mối quan hệ "ngoài luồng" rất cao.

Tuổi Hợi

Đàn ông tuổi Hợi rất biết cách giữ gìn ngoại hình cho bản thân, bình thường lại chăm chút ăn diện nên phần lớn đàn ông tuổi Hợi trông đều trẻ hơn nhiều so với tuổi thật. Điều này khiến thu hút người khác phái nhiều hơn.

CHÁN CƠM THÈM PHỞ: Các con giáp nam dễ có mối quan hệ 'ngoài luồng', khiến PHỤ NỮ điêu đứng, trót tương tư - Ảnh 1

Đàn ông tuổi Hợi rất biết cách giữ gìn ngoại hình cho bản thân, bình thường lại chăm chút ăn diện nên phần lớn đàn ông tuổi Hợi trông đều trẻ hơn nhiều so với tuổi thật.

Hơn nữa, bản thân đàn ông tuổi Hợi không có nhiều tinh thần trách nhiệm với gia đình. Thậm chí họ còn vô cùng tận hưởng cảm giác khi có người bị sự quyến rũ của mình thu hút. Chỉ cần người khác phái chủ động tiếp cận, đàn ông tuổi Hợi gần như luôn sẵn sàng phát sinh mối quan hệ ngay, bất chấp việc họ đã có gia đình hay chưa. Ngay cả khi những cô gái khác không chủ động thì bản tính đàn ông tuổi Hợi đã dễ ngoại tình và nuôi "bồ nhí" bên ngoài rồi.

Tuổi Sửu

Đàn ông tuổi Sửu kiệm lời, thật thà đến mức ngây ngô. Chính sự ngây ngô, hiền lành ấy của họ lại là thỏi nam châm thu hút sự chú ý của người khác giới. Phụ nữ gặp chàng Sửu lần thứ nhất có thể không mấy ấn tượng với họ, nhưng chỉ cần có lần thứ hai chắc chắn sẽ mong được gặp họ lần thứ ba bởi khi ấy đối phương đã trót phải lòng chàng.

Ngoài sự đào hoa như vận mệnh, trong tình cảm Sửu khá ích kỷ và nhanh chán. Chàng dễ dàng rơi vào những mối tình vụng trộm với đàn bà khác dù đã có người yêu hay vợ con đề huề. Đáng buồn hơn, dù được thứ tha hết lần này đến lần khác Sửu vẫn không tự chất vấn lương tâm, vẫn tiếp tục phạm sai lầm. Đàn bà có chồng tuổi Sửu sẽ cả đời phải lo giữ chồng, bởi dù bước vào tuổi trung niên đàn ông tuổi này vẫn không thay đổi được bản chất lăng nhăng của mình.

Tuổi Thìn

Chàng giáp tuổi Thìn phóng túng, tự phụ và xem “thả thính” là thú vui chính đáng của mọi đàn ông. Dẫu đã có cho mình một người đàn bà tâm đầu ý hợp nhưng chỉ lơi lỏng đôi chút họ đã bay bướm với những đàn bà khác. Với Thìn, tình yêu chưa bao giờ là duy nhất, càng không bao giờ là chỉ dành riêng cho một người.

CHÁN CƠM THÈM PHỞ: Các con giáp nam dễ có mối quan hệ 'ngoài luồng', khiến PHỤ NỮ điêu đứng, trót tương tư - Ảnh 2

Chàng giáp tuổi Thìn phóng túng, tự phụ và xem “thả thính” là thú vui chính đáng của mọi đàn ông.

Trái tim của mỗi người có 4 ngăn, và mỗi ngăn trong trái tim Thìn lại chất chứa hình bóng một người phụ nữ khác. Vì mải kiếm tìm những thú vui tình ái nên Thìn đã vô tình bỏ lỡ mảnh ghép hoàn hảo nhất của mình. Đôi lúc, vợ của Thìn thực chất không phải là người phụ nữ mà họ yêu nhất, đó chỉ là người phụ nữ xuất hiện đúng thời điểm họ muốn lập gia đình. Vậy nên, làm vợ đàn ông tuổi Thìn chính là điều mọi đàn bà nên cân nhắc.

*Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

 

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