Chắc nịch 99% 3 con giáp trúng quả đậm vào đúng 20h ngày 21/4: Tài lộc sáng như cầu vàng, Tài Lộc quấn thân, vận trình khởi sắc, vàng bạc chật két, tiền vào tới tấp

Tâm linh - Tử vi 20/04/2023 14:30

Từ khung giờ này, nhờ lộc trời ban, những con giáp này sẽ vô cùng may mắn, có cơ hội kiếm tiền cực khủng, vạn sự như ý, đổi đời chỉ trong một đêm.

 

Tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ sinh ra đã mang mệnh phú quý, sung sướng từ trong trứng nước. Chẳng cần lao lực, cũng không cần phải bỏ ra quá nhiều tâm tư tài lộc vẫn chảy vào túi Tỵ ào ào như thác đổ vào nhà khiến ai cũng ghen tỵ.

Tử vi chỉ rõ, từ khung giờ này nhờ có sao Tinh Tú chiếu mệnh Tỵ sẽ phát tài phát lộc, sung túc đủ đầy. Trong thời gian này, tuổi Tỵ đang có ý định mở rộng kinh doanh hay lấn sân sang lĩnh vực mới thì đây chính là thời cơ nghìn năm có một để Tỵ hưởng vinh hoa phú quý. Người tuổi này nỗ lực hết mình sẽ đạt được những thành quả xứng đáng. Những người có ý định chuyển việc sẽ sớm tìm được công việc tốt hơn. Trong khi đó, người làm kinh doanh thì những thương vụ đều may mắn, xuôi chèo mát mái, thu về nguồn lợi nhuận lớn.

Chắc nịch 99% 3 con giáp trúng quả đậm vào đúng 20h ngày 21/4: Tài lộc sáng như cầu vàng, Tài Lộc quấn thân, vận trình khởi sắc, vàng bạc chật két, tiền vào tới tấp - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Xin chúc mừng tuổi Tý khi bạn chính là con giáp dễ thăng tiến từ khung giờ này. Bản mệnh được Tam Hội nâng đỡ nên vận trình công việc khá lớn. Bản mệnh có tài năng nên được cấp trên tạo điều kiện cho thể hiện và phát huy. Đây chính là bàn đạp vững chắc cho bạn trong tương lai.

Có thể thấy sự năng động và tự tin đã giúp bạn bắt tay vào mọi việc một cách nhanh nhẹn, cuối cùng cũng tạo cho mình cơ hội để tỏa sáng. Tuy nhiên, Tý đừng vì thích thể hiện mà không quan tâm tới cảm nhận của người khác nhé. Hãy luôn giữ thái độ khiêm nhường để tự bảo vệ mình.

Chắc nịch 99% 3 con giáp trúng quả đậm vào đúng 20h ngày 21/4: Tài lộc sáng như cầu vàng, Tài Lộc quấn thân, vận trình khởi sắc, vàng bạc chật két, tiền vào tới tấp - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Dậu tính tình thâm trầm, ít nói. Họ đủ tài năng và kiên trì để làm bất cứ công việc nào mà không bỏ cuộc giữa chừng. Con giáp này không thích tranh cãi với người khác và luôn làm mọi việc một cách âm thầm chứ không khoe mẽ, khoa trương. Người tuổi này thường lập kế hoạch chi tiết, cẩn thận trước khi làm bất cứ việc gì.

Từ khung giờ này, con giáp tuổi Dậu được dự báo sẽ có tài lộc cực vượng, quý nhân đến nhà. Họ được tạo điều kiện phát triển sự nghiệp, thể hiện tài năng. Được quý nhân giúp đỡ, người tuổi Dậu có thể phát huy hết thế mạnh của mình và đạt được những thành tựu vượt bậc trong vòng 2 tuần tới.

Chắc nịch 99% 3 con giáp trúng quả đậm vào đúng 20h ngày 21/4: Tài lộc sáng như cầu vàng, Tài Lộc quấn thân, vận trình khởi sắc, vàng bạc chật két, tiền vào tới tấp - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 *Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm

 

Thần Phật ban Hồng Ân vạn dặm quanh nhà 3 con giáp vào đúng 16h 30 phút ngày 21/4: Tiền bay vào túi, sự nghiệp lội ngược dòng ngoạn mục, rủ nhau "đẩy tiền gánh bạc" về nhà

Thần Phật ban Hồng Ân vạn dặm quanh nhà 3 con giáp vào đúng 16h 30 phút ngày 21/4: Tiền bay vào túi, sự nghiệp lội ngược dòng ngoạn mục, rủ nhau "đẩy tiền gánh bạc" về nhà

Tử vi khung giờ này dự đoán 3 con giáp được 'vinh sủng tân trời' có đường công danh sự nghiệp thăng hoa, tài chính vượng phát hưng thịnh, hầu bao rủng rỉnh, gia đạo ấm êm. Từ khung giờ này, họ đón nhận may mắn chạm đỉnh, tài khí sáng chói, phúc khí dâng cao.

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