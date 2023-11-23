Cầu vồng sau mưa: 3 con giáp vượng phát như cá gặp nước, buôn bán gặp may, tài lộc đến tay, được quý nhân giúp đỡ trong 21 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 23/11/2023 17:33

Trong 21 ngày tới, 3 con giáp sau vận đỏ như son, giàu có ngất trời, làm gì cũng như ý.

Tuổi Thìn 

Trong 21 ngày tới, tuổi Thìn sẽ có cơ hội để khẳng định bản thân trong nhiều lĩnh vực. Họ lần lượt chinh phục được những mục tiêu đề ra, được đồng nghiệp và sếp đánh giá cao trong công việc.

Trong cuộc sống, họ truyền năng lượng tích cực cho mọi người, nhận lại được sự ngưỡng mộ và yêu mến.

Thời gian này, người tuổi Thìn gặp nhiều may mắn trong công việc nên chắc chắn thu nhập sẽ luôn dồi dào. Nếu kinh doanh, họ sẽ đưa ra phán đoán chính xác về nhu cầu khách hàng và tiềm lực bản thân, từ đó có những quyết định chính xác, mang lại lợi nhuận cho bản thân và tập thể.

Trong chuyện tình cảm, nếu tuổi Dần còn đang độc thân thì hãy mở lòng bởi tháng 11 bạn sẽ có cơ hội tìm được đối tượng triển vọng. Còn khi đã có cặp có đôi, mối quan hệ của tuổi Dần sẽ hài hòa, luôn động viên, nương tựa vào nhau để cùng phát triển.

Cầu vồng sau mưa: 3 con giáp vượng phát như cá gặp nước, buôn bán gặp may, tài lộc đến tay, được quý nhân giúp đỡ trong 21 ngày tới - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu 

Tử vi 21 ngày tới của 12 con giáp cho thấy những người tuổi Sửu bạn là người hướng về gia đình, tập trung thời gian phần lớn dành cho người thân.

Công việc: Người tuổi Sửu công việc đã ổn định, lịch làm việc không còn tăng ca, ổn định giờ giấc. 

Tình cảm: Bạn dành nhiều thời gian, tình cảm cho mối quan hệ này, không muốn đổ vỡ thêm lần nữa. 

Tài lộc: Tuy công việc ổn định, nhưng mức lương thấp. 

Sức khoẻ: Cải tiến thời gian, dành nhiều cho các buổi tập luyện chuyên sâu.

Cầu vồng sau mưa: 3 con giáp vượng phát như cá gặp nước, buôn bán gặp may, tài lộc đến tay, được quý nhân giúp đỡ trong 21 ngày tới - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu 

Trong 21 ngày tới, nhờ tư duy sáng suốt và trí thông minh, tuổi Dậu có thể nhanh chóng tìm ra giải pháp cho các thách thức và đề phòng trước những mưu mô xấu xa.

Đặc biệt, nếu con giáp này là một nhà đầu tư, doanh nhân hoặc người làm nghề tự do, thời gian này là thời điểm thích hợp để ký kết những hợp đồng triển vọng. Mức thu nhập có thể không lớn lắm, nhưng nó là một tín hiệu tích cực cho tương lai.

Đây cũng là một giai đoạn mang lại những dấu hiệu tích cực trong lĩnh vực tình cảm. Nếu tuổi Dậu đối xử với người khác một cách nghiêm túc, bản mệnh sẽ nhận được sự chân thành từ phía họ, và mối quan hệ sẽ tiến xa hơn lên một tầm cao mới.

Giờ tốt trong ngày: 1h - 3h

Quý nhân phù trợ: Sửu, Thìn

Cầu vồng sau mưa: 3 con giáp vượng phát như cá gặp nước, buôn bán gặp may, tài lộc đến tay, được quý nhân giúp đỡ trong 21 ngày tới - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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