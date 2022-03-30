Câu đố thị giác: Tìm 5 điểm khác biệt giữa 2 bức ảnh

Thoạt nhìn, những người đàn ông này đều giống nhau. Thử tài tinh mắt của mình để tìm ra 5 điểm khác biệt giữa 2 bức ảnh dưới đây.
- Leon nhà Hồ Ngọc Hà luôn giành đồ chơi với Lisa nhưng ở bên anh hai Subeo lại trở thành mèo ngoan
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Câu đố thị giác: Tìm 5 điểm khác biệt giữa hai bức ảnh
Giải pháp câu đố trực quan
Đây là 5 điểm khác biệt giữa hai bức ảnh:
- Màu sắc của chiếc mũ.
- Kính.
- Đòn bẩy của động cơ.
- Tay cầm của thuyền.
- Cần câu cá.
Theo Encancha