Câu đố thị giác: Tìm 5 điểm khác biệt giữa 2 bức ảnh

Tâm linh - Tử vi 30/03/2022 17:49

Thoạt nhìn, những người đàn ông này đều giống nhau. Thử tài tinh mắt của mình để tìm ra 5 điểm khác biệt giữa 2 bức ảnh dưới đây.

Câu đố thị giác: Tìm 5 điểm khác biệt giữa hai bức ảnh

Câu đố thị giác: Tìm 5 điểm khác biệt giữa 2 bức ảnh - Ảnh 1
Tìm 5 điểm khác biệt giữa hai bức ảnh
 

Giải pháp câu đố trực quan

Đây là 5 điểm khác biệt giữa hai bức ảnh:

  1. Màu sắc của chiếc mũ.
  2. Kính.
  3. Đòn bẩy của động cơ.
  4. Tay cầm của thuyền.
  5. Cần câu cá.

Câu đố thị giác: Tìm 5 điểm khác biệt giữa 2 bức ảnh - Ảnh 2
Câu đố trực quan: Tìm 5 điểm khác biệt giữa những người đàn ông này / Credits: genial.guru
  

Theo Encancha

 

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