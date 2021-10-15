Cát tinh phù trợ, công danh thuận lợi, 3 con giáp này có tài lộc RỰC SÁNG vào hai ngày cuối tuần (16-17/10/2021)

Tâm linh - Tử vi 15/10/2021 21:15

Tử vi 12 con giáp cho thấy 3 con giáp này có tài lộc RỰC SÁNG vào hai ngày cuối tuần (16-17/10/2021) vì có cát tinh phù trợ, công danh thuận lợi.

Tuổi Sửu

Lục Hợp xuất hiện là cát tinh hỗ trợ cho hầu hết các kế hoạch của tuổi Sửu trong ngày thứ 7 này diễn ra trôi chảy. Dù làm gì con giáp này cũng thu được thành tựu đáng kể. Các mối quan hệ xã giao cũng khá hài hòa, có sự hỗ trợ nhiệt tình của mọi người nên không có điều gì khiến bạn cảm thấy thấy phiền lòng cả.

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Lục Hợp xuất hiện là cát tinh hỗ trợ cho hầu hết các kế hoạch của tuổi Sửu trong ngày thứ 7 này diễn ra trôi chảy - Ảnh minh họa: Internet

Hai ngày cuối tuần này cũng là ngày tài lộc có khởi sắc. Bạn đang có nhiều cơ hội làm ăn, chỉ cần con giáp này nắm bắt kịp thời là phát lộc. Tuy nhiên, phải cân nhắc thật kĩ trước khi đổ tiền vào đầu tư. Đừng tùy tiện làm theo người khác, cũng đừng dễ dàng tin vào những thông tin chưa được kiểm chứng.

Đường tình duyên của tuổi Sửu khá vượng sắc, đôi bên dần dành cho nhau tình cảm nồng nàn, ngày thành đôi về chung một nhà không còn xa. Có thể con giáp này cảm thấy bất ngờ khi mọi chuyện diễn tiến quá nhanh. Nhưng đứng trước sức hút của tình yêu, bản mệnh chẳng thể nào cưỡng lại được.

Tuổi Tỵ

Trong tuần này, đường công danh sự nghiệp của tuổi Tỵ khởi sắc ngay từ đầu tuần khi có sự xuất hiện của cát tinh Chính Quan. Con giáp này tìm được cơ hội để tự đẩy mình lên, trở nên nổi bật giữa đám đông, nhất là những người có năng lực tương đương.

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Cuối tuần này của người tuổi Tỵ thêm phần tươi vui nhờ những suy nghĩ tích cực của bạn trong cuộc sống - Ảnh minh họa: Internet

Sau nhiều tuần liên tiếp không may mắn thì đến tuần này, may mắn đã mỉm cười với bản mệnh trên nhiều phương diện. Chẳng những công việc, tài lộc của bạn cũng dư dả hơn khi cả Chính Tài và Thiên Tài cùng hỗ trợ. Những khoản thu nhập đến với người tuổi này một cách bất ngờ, nhờ thế mà túi tiền lúc nào cũng rủng rỉnh. Đây chính là thời điểm tuyệt vời để bạn nắm bắt lấy các cơ hội kinh doanh.

Cuối tuần này của người tuổi Tỵ thêm phần tươi vui nhờ những suy nghĩ tích cực của bạn trong cuộc sống. Bạn biết rằng muốn vui vẻ, sáng tạo thì cứ nên ở bên những người chủ động, tích cực, thay vì những con người u ám, buồn bã. Người độc thân chỉ cần cởi mở hơn thì ắt tìm được những người bạn tuyệt vời, thậm chí gặp được ý trung nhân của mình.

Tuổi Thìn

Được Tam Hợp trợ mệnh, người tuổi Thìn may mắn có đường công danh đang rất thuận lợi, đạt được những bước tiến đáng kể. Bản mệnh không quản ngại khó khăn, tập trung cho công việc để nhanh chóng hoàn thành những hạng mục được giao, đồng thời đề xuất triển khai hạng mục mới.

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Có thêm Thực Thần bảo đảm, kế hoạch tài chính của bạn đang khá suôn sẻ, làm việc lớn việc nhỏ đều có thu hoạch - Ảnh minh họa: Internet

Có thêm Thực Thần bảo đảm, kế hoạch tài chính của bạn đang khá suôn sẻ, làm việc lớn việc nhỏ đều có thu hoạch. Tranh thủ lúc này tuổi Thìn nên xúc tiến một vài kế hoạch kinh doanh hoặc đầu tư vào dự án mình đã tìm hiểu để sớm cải thiện thu nhập.

Thủy – Thổ xung khắc, mối quan hệ tình cảm hiện tại có chút thăng trầm và sóng gió. Nhân hai ngày cuối tuần, bạn và người ấy nên có khoảng thời gian ngồi lại với nhau làm rõ quan điểm để tránh những hiểu lầm không đáng có.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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