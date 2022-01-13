Cát tinh 'gọi tên' ba con giáp sau sự nghiệp 'phất cờ', tiền tài lũ lượt kéo về, dễ phát tài nhất trong 10 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 13/01/2022 11:00

Tử vi 12 con giáp cho hay 3 con giáp dưới đây sẽ sự nghiệp "phất cờ", tiền tài lũ lượt kéo về, dễ phát tài nhất trong 10 ngày tới.

Tuổi Sửu

Những người thuộc con giáp này thường là một người nghiện công việc bẩm sinh, một mặt vì bạn hy vọng có thể đạt được những thành tựu tốt hơn trong sự nghiệp để bản thân và gia đình có cuộc sống tốt hơn. Mặt khác, vì bạn rất có tinh thần trách nhiệm, nên chỉ cần đó là công việc của mình thì bạn sẽ nỗ lực để đạt được kết quả cao. Chính vì vậy mà bạn luôn hoàn thành tốt công việc. Càng về sau, công danh càng phát triển, cuộc sống gia đạo êm ấm, thuận hoà.

Người độc thân có thể vô tình gặp được định mệnh của đời mình tại quán cà phê hay buổi tụ họp nào đó. Các cặp đôi cũng ngày càng hòa hợp, thấu hiểu và bao dung lẫn nhau, mối quan hệ ngọt ngào giữa hai người khiến ai nấy phải ngưỡng mộ.

 

con giap may man
Ảnh: Internet

Tuổi Ngọ

Con giáp may mắn này sẽ cực kỳ thuận lợi, công việc kinh doanh không chỉ suôn sẻ mà còn có cơ hội mở rộng cơ ngơi, đã thành công lại càng thành công hơn. Ngoài ra, bạn còn có đầu óc tính toán sắc bén, nắm bắt thời cơ nhanh chóng nên cơ hội làm giàu nằm trong tầm tay. Sự nghiệp của bạn về cơ bản đang đi đúng hướng, chỉ cần có thêm lòng kiên trì thì sỏi đá vào tay họ cũng hóa vàng bạc.

Chuyện tình yêu lứa đôi của bạn sẽ có nhiều điều bất ngờ. Bạn dễ bị "cảm nắng" một người mới gặp vào thời điểm chính bạn cũng không ngờ tới. Dù rằng chưa thể hứa hẹn điều gì cho tương lai nhưng bạn cứ hãy hết mình với cảm xúc hiện tại.

con giap may man 1
Ảnh: Internet

Tuổi Mùi

Con giáp này vốn giỏi ăn nói, tư duy linh hoạt và bạn sẽ sớm gặt hái được thành tựu vang dội. Đồng thời, tình hình tài chính của bạn vượng sắc, công việc buôn bán bên lề phát đạt, nhờ vậy mà bạn có thể kiếm được không ít tiền. Đặc biệt, người làm kinh tế có thể đẩy mạnh kinh doanh, đầu tư, bởi khả năng cao bạn sẽ được hỗ trợ vốn hoặc nhân lực. 

Vận tình cảm và sức khỏe là hai điều tốt nhất năm của con giáp này. Tình cảm của tuổi Sửu sẽ vô cùng suôn sẻ, hôn nhân hạnh phúc, mâu thuẫn trước đây đều được hóa giải hết, người độc thận sẽ nhanh chóng thoát cảnh "cô đơn lẻ bóng".

con giap may man 2
Ảnh: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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