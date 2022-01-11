Rũ bỏ vận xui trong 2 tuần tới, ba con giáp sau sẽ thu nhiều chi ít, sắm vàng mệt nghỉ, tình duyên 'thuận buồm xuôi gió'

Con giáp may mắn này có vận khí may mắn nên gặp được quý nhân tương trợ giúp đỡ, mọi sự đều thay đổi theo chiều hướng tích cực, cuộc sống khá sung túc, dư giả. Tuy vậy, các bạn vẫn nên có kế hoạch chi tiêu hợp lý và để dành một khoản tiết kiệm riêng phòng cho những trường hợp khẩn cấp xảy đến.

Bạn sẽ được chìm đắm trong tình yêu vào thời gian tới. Với những người đã có đôi, người ấy sẽ liên tục tạo ra những bất ngờ lãng mạn và khiến bạn hạnh phúc. Còn với những người độc thân, đây là một tuần bạn sẵn sàng buông bỏ quá khứ và mở cửa đón nhận hạnh phúc mới.

Những người cầm tinh con giáp này sẽ có bước tiến trong sự nghiệp. Nhờ khéo giao du, kết bạn, bạn có được các mối quan hệ hữu hảo, tốt cho công việc, sự nghiệp của mình. Bạn làm kinh doanh sẽ gặp điềm lành, công việc buôn bán thuận buồm xuôi gió. Bạn cứ làm việc chăm chỉ, chịu khó sẽ thu về thành quả xứng đáng với công sức mà mình bỏ ra.

Chuyện tình yêu lứa đôi của bạn đang dần tốt đẹp trở lại. Bạn với nửa kia có sự thẳng thắn chia sẻ với nhau về những điều mình suy nghĩ, nhờ đó mà khoảng cách hai người dần được rút ngắn. Người độc thân dễ nhạy cảm và để vết thương lòng trong quá khứ cản bước trên con đường đi tìm tình yêu mới.

Ảnh: Internet

Tuổi Tỵ

Con giáp này có thể "phi nước đại" trong sự nghiệp của mình. Bạn hoàn toàn có khả năng mang lại sự phát triển vượt bậc cho chính mình. Ngoài ra, nhiều cơ hội kiếm tiền từ những ngành nghề tay trái cũng sẽ đến với bạn, nhất là trong lĩnh vực buôn bán dịch vụ.

Người độc thân vượng vận đào hoa, bạn cơ hội gặp được người tâm đầu ý hợp. Đặc biệt, trong khoảng thời gian này, đường tình duyên của bạn sẽ ổn định, bạn có thể bắt đầu một mối quan hệ mới đầy ngọt ngào.

Ảnh: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.