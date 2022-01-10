Đúng 7 ngày tới, những con giáp mang vận đen sau tiền tài hao tổn, có kẻ xấu giăng bẫy, nhân duyên trục trặc

Tâm linh - Tử vi 10/01/2022 09:00

Tử vi 12 con giáp cho hay 3 con giáp dưới đây sẽ sau tiền tài hao tổn, có kẻ xấu giăng bẫy, nhân duyên trục trặc.

Tuổi Mão

Con giáp này sẽ không hoàn toàn thuận lợi, sẽ không có ít những ý kiến trái chiều, không đồng nhất với cách làm của bạn khiến bạn có lúc xao nhãng. Thậm chí, bạn đôi khi còn cảm thấy bối rối, căng thẳng và gây ra những tác động nhất định trong đời sống. Chuyện tiền bạc cũng chưa có nhiều dấu hiệu phát triển đáng kể, chỉ có đầu tuần là một vài người làm nghề tự do có thể nhận được khoản tiền lương, tiền lãi từ các mối hợp tác.

Bạn dễ dàng nảy sinh tranh cãi, mâu thuẫn với nửa kia vì không kiểm soát được tính cách nóng nảy của mình. Hơn nữa, cái tôi ngất ngưỡng của bạn lại khiến tình cảm đôi lứa khó có thể dung hòa. Người độc thân không nên liều lĩnh tiến tới mối quan hệ tình cảm với một người mới quen.

con giap
Ảnh: Internet

Tuổi Thân

Những người thuộc con giáp này sẽ có tranh chấp liên quan đến tiền bạc, hết sức cẩn trọng khi chọn người hợp tác làm ăn, đặc biệt với người thân trong nhà. Với người làm công ăn lương, bạn dễ vướng phải tranh chấp hoặc phải thích nghi với những điều kiện làm việc mới, vì thế mà bạn cần hết sức bình tĩnh, chớ nôn nóng mà lại hư hỏng việc.

Người đã lập gia đình thường xuyên mâu thuẫn ý kiến với vợ hoặc chồng. Thậm chí nhiều khi, hai người đối nghịch với nhau đến mức xảy ra chiến tranh lạnh, chẳng ai còn muốn bày tỏ suy nghĩ, quan điểm của mình. Vì vậy, bạn đừng để những rạn nứt trong mối quan hệ tạo thành cơ hội cho kẻ thứ ba chen chân vào quan hệ vợ chồng.

con giap 1
Ảnh: Internet

Tuổi Tỵ

Sự nghiệp của con giáp này có chút khó khăn, bạn không nên mê muội, có sai sót thì khiêm tốn sửa sai, có đạt thành tựu thì đòi quyền lợi một cách lý trí, bình tĩnh, đừng để lại ấn tượng xấu. Tài lộc ở mức trung bình, không nên tiêu hao những khoản tiền lớn vì muốn giải tỏa căng thẳng.

Nói về vấn đề tình cảm, người độc thân dù có không ít người quan tâm nhưng mối quan hệ lại chẳng lâu bền. Các cặp đôi tuy không hay cãi vã khi ở bên nhau nhưng hai người rất dễ rơi vào tình trạng chiến tranh lạnh. Thậm chí, đôi khi người kia giận dỗi, không hài lòng về bạn nhưng bản thân bạn cũng không quan tâm nhiều, vẫn làm theo ý của mình. 

con giap 2
Ảnh: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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