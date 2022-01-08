Đúng 2 tuần nữa, những con giáp sau bị Thần Tài 'bỏ quên', tiền mất tật mang, tiểu nhân quấy rối

Tâm linh - Tử vi 08/01/2022 08:30

Tử vi 12 con giáp cho hay 3 con giáp dưới đây sẽ bị Thần Tài "bỏ quên", tiền mất tật mang, tiểu nhân quấy rối trong 2 tuần nữa.

Tuổi Mẹo

Người tuổi Mẹo nên cẩn thận lời ăn tiếng nói, hạn chế những câu khó nghe kẻo người khác cảm thấy mất lòng. Bạn nên hiểu, người quan trọng với mình mới là người đáng để bạn quan tâm, còn những mối quan hệ bình thường thì đừng can thiệp quá sâu vào chuyện của họ. Đồng thời, tiền bạc bị kẻ khác lợi dụng mà đó là bạn vốn tin tưởng. Do đó, bạn cần phải bình tĩnh suy nghĩ thấu đáo lại các mối quan hệ của mình kẻo "tiền mất tật mang".

Trong chuyện tình cảm, người độc thân cảm thấy quá bận rộn với cuộc sống hàng ngày nên không muốn dành thêm thời gian cho bất kì ai khác. Với những người đã lập gia đình, bạn luôn căng thẳng, mệt mỏi, tình cảm cũng có dấu hiệu xa cách hơn.

con giap
Ảnh: Internet

Tuổi Thân

Con giáp này dễ bị họa thị phi, nên nhẫn nhịn, lưu ý giữ gìn giấy tờ chứng từ, hợp đồng, nếu không dễ bị kiện tụng, thậm chí bị tán gia bại sản. Công việc bắt đầu chùn xuống và không kiếm được lợi nhuận nhiều. Đồng thời, bạn  không nên chủ quan trong công việc nếu không muốn lâm vào rắc rối bất ngờ. 

Bên cạnh đó, bạn nên đề phòng bị kẻ xấu quấy phá trong giai đoạn này, hoặc bạn sẽ gặp khó khăn ở nơi làm việc, chẳng hạn như hiệu suất làm việc kém đi và bị chỉ trích, hoặc gặp nhiều tai nạn trên đường đi làm,… 

con giap 1
Ảnh: Internet

Tuổi Tỵ

Tài lộc của những người thuộc con giáp này không mấy thuận lợi bởi vì công việc không suôn sẻ nên việc thăng chức, tăng lương về cơ bản là rất khó đạt được, ngay cả dự án quan trọng của bạn cũng dễ rơi vào tay người khác. Đặc biệt, bạn nên bớt bày tỏ ý kiến, đừng tìm việc phụ hay đầu tư ngoài làm gì. Bởi lẽ cơ hội xuất hiện trong giai đoạn này thường là bẫy, hơn nữa suy nghĩ của bạn cũng trở nên rối ren, khả năng phán đoán giảm sút nên bạn rót vốn đầu tư sẽ dễ bị tổn thất, lừa gạt hơn là lãi.

Trong vận trình tình duyên, mối quan hệ giữa bạn và nửa kia có một chút bất ổn. Mỗi khi có vấn đề xảy ra, bạn thường trở nên nóng nảy, không nghe lọt tai lời giải thích của đối phương. Do đó, bạn đừng để cách hành xử của mình khiến mối quan hệ rạn nứt.

con giap 2
Ảnh: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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