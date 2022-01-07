Đúng 2 tuần nữa, ba con giáp sau dễ vướng thị phi trong công việc, cẩn thận kẻo bị lừa

Tài lộc của con giáp này không được lý tưởng, do công việc không suôn sẻ nên việc thăng chức, tăng lương về cơ bản là rất khó đạt được, ngay cả dự án quan trọng của bạn cũng dễ rơi vào tay người khác.

Đặc biệt, trong thời gian này, bạn nên bớt bày tỏ ý kiến, đừng tìm việc phụ hay đầu tư ngoài làm gì. Bởi lẽ cơ hội xuất hiện trong giai đoạn này thường là bẫy, hơn nữa suy nghĩ của bạn cũng trở nên rối ren, khả năng phán đoán giảm sút nên bạn rót vốn đầu tư sẽ dễ bị tổn thất, lừa gạt hơn là lãi.

Những người thuộc con giáp này dễ bị họa thị phi, nên nhẫn nhịn, lưu ý giữ gìn giấy tờ chứng từ, hợp đồng, nếu không dễ bị kiện tụng, thậm chí bị tán gia bại sản. Thời gian tới phạm hại Thái Tuế dễ có kẻ tiểu nhân quấy phá, hãm hại. Đồng thời, bạn nên tránh những hoạt động mạo hiểm.

Các cặp đôi yêu nhau trong giai đoạn này rất dễ xảy ra tranh cãi hoặc có những hiểu lầm, thậm chí có thể chia tay trong giận hờn. Các cặp vợ chồng cũng không hiểu nhau, thường bất đồng quan điểm trong việc giáo dục con cái, có thể dẫn đến chiến tranh lạnh lâu dài.

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Tuổi Tỵ

Người tuổi này sẽ có không ít chuyện buồn phiền, buồn nhiều hơn vui, vận trình nhiều biến động, dễ có bệnh tật hay bị họa thị phi, tài chính bất ổn, họa phúc ngang nhau. Do đó, bạn cần phải hết sức tỉnh táo, sáng suốt, cố gắng tìm cách vượt qua khó khăn mới được.

Bên cạnh đó, bạn nên đề phòng bị kẻ xấu quấy phá trong giai đoạn này, hoặc bạn sẽ gặp khó khăn ở nơi làm việc, chẳng hạn như hiệu suất làm việc kém đi và bị chỉ trích, hoặc gặp nhiều tai nạn trên đường đi làm,… Chỉ cần bạn có thể giữ vững tâm lý trong nửa đầu năm, tài lộc của bạn sẽ khởi sắc hơn do được quý nhân giúp đỡ.

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*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.