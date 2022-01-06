Đúng 10 ngày nữa, ba con giáp sau công việc chùn xuống, tiền tài thất thoát, tình duyên lận đận

Tử vi 12 con giáp cho hay 3 con giáp dưới đây sẽ công việc chùn xuống, tiền tài thất thoát, tình duyên lận đận trong 10 ngày tới.

Tuổi Tý

Con giáp xui xẻo này sẽ vướng phải những thị phi, cạnh tranh trong công việc, thậm chí bị chơi xấu mà không hề hay biết. Do đó, bạn nên cẩn trọng để tránh những điều bàn tán, lời ra tiếng vào không hay ảnh hưởng tới uy tín cá nhân cũng như danh tiếng tại nơi làm việc.

Trên phương diện tình cảm, những quan điểm bất đồng khiến cho mối quan hệ giữa bạn và người thân trở nên không mấy hòa hợp. Nếu thật lòng muốn giải quyết tình trạng trên, đôi bên đều cần mở lòng hơn khi lắng nghe ý kiến đối phương.

Ảnh: Internet

Tuổi Tỵ

Những người thuộc con giáp này công việc bắt đầu chùn xuống và không kiếm được lợi nhuận nhiều. Đồng thời, bạn không nên chủ quan trong công việc nếu không muốn lâm vào rắc rối bất ngờ.

Đây là thời điểm khá xung khắc về mặt tình cảm của tuổi Tỵ khi bạn và nửa kia của mình có những căng thẳng không đáng có, chẳng được vui vẻ như ý muốn. Những mâu thuẫn cứ ngày một gia tăng khiến khoảng thời gian hai người ở bên nhau chỉ thấy mệt mỏi, chán chường. Mọi thứ đang đi ngày càng xa và bạn không biết phải làm thế nào để cứu vãn.

Ảnh: Internet

Tuổi Thân

Cục diện Tương Hình án ngữ trong 10 ngày tới của người tuổi Thân cho thấy, bản mệnh dễ bị hung vận cản trở nên dù đã bỏ ra khá nhiều công sức cho công việc nhưng cuối cùng kết quả lại chẳng được như mong đợi. Bạn cần xem lại cách thức làm việc của mình, có thể bản thân đang thiếu tinh thần hợp tác với mọi người xung quanh.

Trong vận trình tình duyên, mối quan hệ giữa bạn và nửa kia có một chút bất ổn. Mỗi khi có vấn đề xảy ra, bạn thường trở nên nóng nảy, không nghe lọt tai lời giải thích của đối phương. Do đó, bạn đừng để cách hành xử của mình khiến mối quan hệ rạn nứt.

Ảnh: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/dung-10-ngay-nua-ba-con-giap-sau-cong-viec-chun-xuong-tien-tai-that-thoat-tinh-duyen-lan-dan-444627.html