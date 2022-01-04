Đúng 7 ngày nữa, những con giáp 'số đỏ' sau sự nghiệp viên mãn, sắm vàng mỏi tay, rủng rỉnh tiền tiêu Tết

Tài chính của con giáp may mắn này phần lớn là nhờ vào công việc toàn thời gian đang làm. Bạn có thể nhận được sự hỗ trợ, dẫn dắt và khen thưởng của cấp trên. Sếp sẽ đánh giá bạn rất cao, giao cho bạn nhiều nhiệm vụ quan trọng để thể hiện mình. Nhờ vậy, bạn có thể nhận được mức lương hoặc thưởng lớn. Ngoài ra, bạn cũng sẽ có thêm động lực để làm việc chăm chỉ hơn, hiệu quả công việc ngày càng cao cũng giúp cho thu nhập của bạn tăng trưởng mạnh.

Không những sự nghiệp thăng hoa, bạn còn có tình duyên ngọt ngào. Chuyện tình cảm lứa đôi nồng thắm tạo động lực để bạn phấn đấu trong công việc.

Con giáp này sẽ có một tháng vô cùng viên mãn về mặt tài chính. Bất kể là tiền đến từ công việc toàn thời gian hay từ những công việc làm thêm bên ngoài, thu nhập của bạn cũng đều tăng trưởng mạnh. Ngoài ra, bạn còn có thể được nhiều người giúp đỡ, giới thiệu việc làm, hướng dẫn hoặc gợi ý cho các cách thức kiếm tiền khác. Nhờ vậy, bạn trở nên tỉnh táo, thông suốt và có thể nảy ra nhiều ý tưởng mới để hái ra tiền.

Mối quan hệ của các cặp đôi dần tốt đẹp trở lại. Bạn với nửa kia có sự thẳng thắn chia sẻ với nhau về những điều mình suy nghĩ, nhờ đó mà khoảng cách hai người dần được rút ngắn. Người độc thân dễ nhạy cảm và để vết thương lòng trong quá khứ cản bước trên con đường đi tìm tình yêu mới.

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Tuổi Tuất

Trong 7 ngày tới, đây sẽ là thời điểm mà những người thuộc con giáp này như "rồng dài thêm mấy chục ngàn mét". Bạn thay đổi công việc, phát triển sự nghiệp của mình lên tầm cao mới. Sẽ có nhiều công ty với chế độ đãi ngộ tốt, vị trí cao chào đón bạn. Ngoài ra, bạn còn có cơ hội kiếm thêm thu nhập từ những công việc bán thời gian, kinh doanh làm thêm bên ngoài.

Vận trình tình cảm của bạn sẽ trở nên hài hòa. Người độc thân tích cực đi tìm một nửa của mình vì bạn không muốn tiếp tục với tình trạng hiện tại nữa. Đồng thời, nhờ có đào hoa vượng mà bạn được giới thiệu cho mối nhân duyên tốt lành.

Ảnh: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.