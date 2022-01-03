Tuần mới (3/1-9/1/2022), những con giáp 'số đỏ' sau công việc tấn tới, sỏi đá cũng 'hóa vàng', cuộc sống viên mãn

Con giáp may mắn này sẽ cực kỳ thuận lợi, công việc kinh doanh không chỉ suôn sẻ mà còn có cơ hội mở rộng cơ ngơi, đã thành công lại càng thành công hơn. Ngoài ra, bạn còn có đầu óc tính toán sắc bén, nắm bắt thời cơ nhanh chóng nên cơ hội làm giàu nằm trong tầm tay. Sự nghiệp của bạn về cơ bản đang đi đúng hướng, chỉ cần có thêm lòng kiên trì thì sỏi đá vào tay họ cũng hóa vàng bạc.

Về tình cảm, tuy người độc thân có vận đào hoa, nhưng với những người đã kết hôn thì chuyện tình cảm lại không được như ý. Bạn dễ xúc động, mất bình tĩnh, không chịu lắng nghe lời khuyên của "nửa kia" khiến gia đạo khó êm ấm.

Những người cầm tinh con giáp này sẽ có nhiều cơ hội phát triển sự nghiệp. Những dự định ấp ủ trong thời gian qua của bạn sẽ bước vào giai đoạn triển khai, ổn định và thậm chí là sinh lời. Tạm gác qua những thú vui, cuộc sống tự do tự tại, bạn đặt trọn sự chú tâm vào công việc trong thời gian sắp tới thì cuộc đời của bạn nhiều khả năng sẽ thăng hoa, đến mức bản thân bạn không ngờ tới. Lúc đó, bạn có thể thoải mái làm những điều mình thích, lại còn được mọi người ngưỡng mộ hết mực.

Chuyện tình cảm của bạn với đối phương vô cùng hòa hợp khi cả hai luôn tìm cách thấu hiểu lẫn nhau. Những người độc thân có thể gặp cơ may tốt để hẹn hò, những cặp đôi có thể thăng hoa hơn trong tình yêu.

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Tuổi Tuất

Với tính cách độc lập, quyết đoán, con giáp này rất hợp với việc kinh doanh. Sắp tới, công việc và những khoản đầu tư của bạn khởi sắc thấy rõ, chứng tỏ tầm nhìn xa trông rộng của bản thân bất chấp những yếu tố ngoại cảnh đang khiến cuộc sống của nhiều người rơi vào khó khăn. Đồng thời, bạn cần tận dụng tất cả những cơ hội đến với mình để đặt nền tảng cho một tương lai rộng mở hơn nữa.

Nhân duyên khá tốt đẹp, mối quan hệ giữa bạn và người ấy sẽ phát triển "nhảy vọt", hai bạn sẽ xích lại gần nhau hơn. Với những người còn "cô đơn lẻ bóng", bạn dễ gặp được người ưng ý, nhất là thời điểm sang năm mới.

Ảnh: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.