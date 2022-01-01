Đúng tuần sau (3/1-9/1/2022), những con giáp xui xẻo sau sẽ thất thoát tiền của, tài lộc tổn hao, tình duyên lận đận

Tài vận của những người thuộc con giáp này không được suôn sẻ. Bạn không thực sự tập trung làm việc nên dễ mắc phải sai lầm, khiến cho tiến độ công việc bị trì trệ. Điều này có thể khiến bản mệnh bị cấp trên quở trách, bị khách hàng thúc giục, áp lực căng thẳng vô cùng. Do đó, bạn phải biết kiểm soát cảm xúc, suy nghĩ kĩ trước khi hành động.

Chuyện tình cảm ảm đạm, các cặp đôi dễ xảy ra tranh cãi hoặc nhẹ cũng mối quan hệ giữa hai người sẽ trở nên xa cách. Người độc thân có vận đào hoa, nhưng với những người đã kết hôn thì chuyện tình cảm lại không được như ý. Đối mặt với một loạt chuyện không vui, bạn có tâm trạng chán nản và điều này ít nhiều sẽ ảnh hưởng không tốt tới sức khỏe .

Những người cầm tinh con giáp này kéo theo không ít xui xẻo cho bản mệnh. Đầu tiên phải kể đến họa tiểu nhân tiềm ẩn khiến bạn khó tập trung làm cho xong công việc trong ngày. Mọi thứ cứ ngổn ngang và dang dở, bạn cũng chẳng thể phát huy toàn bộ năng lực của bản thân.

Bên cạnh đó, bạn dễ cảm thấy mệt mỏi, khó chịu trong người, đó là dấu hiệu của bệnh tật sắp đến. Vì vậy, bạn nên hạn chế thức đêm, ôm đồm công việc dẫn đến căng thẳng, quá tải vì áp lực.

Tuổi Thân

Các mối quan hệ xã giao trong công việc và làm ăn của người tuổi Thân không quá suôn sẻ. Bạn không giỏi kết nối nên không tạo được ấn tượng tốt với mọi người, khiến việc hợp tác dễ đứt nghẽn nửa chừng, cũng khó xây dựng được lòng tin với khách hàng và đối tác.

Trong ngày Thủy Thổ xung khắc, tuổi Thân nên dành thêm thời gian quan tâm đến chuyện tình cảm. Mâu thuẫn tồn tại khiến khoảng cách giữa con giáp này và "nửa kia" ngày càng xa. Nếu cần, hãy cho nhau khoảng thời gian nhất định để thư giãn cũng như đưa ra phương án hiệu quả nhất cho vấn đề hôn nhân của mình.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.