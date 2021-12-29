Bắt đầu từ ngày 1/1/2022, top 3 con giáp sẽ hưởng lộc trời ban, sự nghiệp 'cất cánh', may mắn ngập tràn

Tâm linh - Tử vi 29/12/2021 18:40

Tử vi 12 con giáp cho hay 3 con giáp may mắn dưới đây sẽ hưởng lộc trời ban, sự nghiệp "cất cánh", may mắn ngập tràn bắt đầu từ ngày 1/1/2022.

Tuổi Sửu

Bước vào tháng 1/2022, với tài vận thuận lợi, suôn sẻ, con giáp may mắn này nhận được nhiều tin vui từ việc đầu tư, kinh doanh, từ đó mà thu nhập tăng lên nhanh chóng. Đối với những người làm công ăn lương, bạn có cơ hội để vươn lên, tài lộc dồi dào. Bạn cũng được trời phù hộ để nơi làm việc được mưa thuận gió hòa, đường tài lộc hanh thông, thẳng tiến.

Nhân duyên khá tốt đẹp, mối quan hệ giữa bạn và người ấy sẽ phát triển "nhảy vọt", hai bạn sẽ xích lại gần nhau hơn. Với những người còn "cô đơn lẻ bóng", bạn dễ gặp được người ưng ý, nhất là thời điểm sang năm mới.

con giap may man
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Con giáp này luôn biết cách khi nào nên tôn người khác lên, đặt vị trí người đó cao hơn địa vị của mình, để đạt được đỉnh cao trong sự giao tiếp, làm ăn… Công việc thăng tiến đi lên như diều gặp gió, thu nhập cũng vì thế mà dồi dào hơn. Ngoài ra, bạn cũng dễ được cấp trên trọng dụng, đề bạt nên cơ hội thăng quan tiến chức nằm trong tầm tay.

Về vấn đề tình cảm, bạn chăm sóc đối tác nhiều hơn, đối phương cũng dựa dẫm và tin tưởng bạn. Đối với những người độc thân, nhân duyên của bạn khá tốt, cả bạn và người ấy đều sẵn sàng dành thời gian để hòa hợp và giao tiếp nhiều hơn.

con giap may man 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Những người cầm tinh con giáp này thường là những người thông minh lanh lợi, phản ứng nhạy bén và có khả năng quan sát thấu đáo, thân phận cao quý và thần may mắn lúc nào cũng luôn đồng hành. Ngoài ra, đối mặt với khó khăn họ luôn gắng hết sức để vượt qua, cộng với sự nhạy bén vốn có cùng sự quyết tâm đã tạo cho bạn có niềm tin vững chắc để đạt tới mục tiêu của mình. Công danh sự nghiệp nhờ đó mà ngày càng thành đạt, cuộc sống gia đình hạnh phúc.

Bên cạnh đó, bạn sẽ thăng hoa về tình cảm, đặc biệt vận đào hoa trong tuần này dồi dào không ngừng, có người đang thầm thương trộm nhớ. Đặc biệt, đối với những người đang tìm kiếm ý trung nhân, sau bao nỗ lực sẽ có được hạnh phúc cho riêng mình.

con giap may man 2
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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