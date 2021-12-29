Đúng Tết Dương lịch, ba con giáp sau sẽ rũ sạch tai ương, một tay gom hết tiền thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 29/12/2021 07:30

Tử vi 12 con giáp cho hay 3 con giáp may mắn dưới đây sẽ rũ sạch tai ương, một tay gom hết tiền thiên hạ vào đúng ngày 1/1/2022.

Tuổi Dần

Con giáp may mắn này sẽ bước vào đại vận "Vượng tài" nên đón nhận những cơ hội phát tài, chỉ cần không bỏ lỡ thì chắc chắn đây sẽ là thời điểm bội thu về tiền bạc cũng như có thêm của cải cho bạn. Ngoài ra, khi tài tinh nhập mệnh, công việc của con giáp này đi lên như "diều gặp gió", làm một thu mười, công danh rộng mở, thu nhập dồi dào.

Về chuyện tình cảm, mối quan hệ của các cặp đôi tuy không còn nồng nàn như thuở mới yêu nhưng đã bước vào giai đoạn vô cùng ổn định. Còn với những người còn "cô đơn lẻ bóng", dường như sự ân cần và tinh tế của một người đang khiến trái tim bạn đập loạn nhịp.

con giap may man
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Cuộc sống của Ngọ sẽ có dấu hiệu chuyển biến tích cực. Những khó khăn đang tồn động đều có hướng giải quyết bất ngờ. Bên cạnh đó, con giáp còn gặp được quý nhân tốt, đưa đường chỉ lối làm giàu và tạo điều kiện xây dựng sự nghiệp trong năm sau. Vận tài của Ngọ thăng hạng không ngừng. Thắng lợi trong công việc mang đến cho Ngọ rất nhiều tiền của. 

Con đường tình duyên của trở nên vượng sắc với người tuổi Ngọ. Nếu còn độc thân, bản mệnh sẽ gặp được đối tượng hợp ý, hỷ sự tìm đến tận nhà. Còn nếu là người đã có gia đình sẽ có được hạnh phúc viên mãn.

con giap may man 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Những người thuộc con giáp này thường thông minh, nhanh nhẹn, rất giỏi trong việc tìm kiếm các cơ hội và luôn phấn đấu không ngừng để thực hiện được mơ ước của bản thân. Do đó, không chỉ sự nghiệp của con giáp này thăng tiến nhanh chóng mà tài phú cũng rất dồi dào.

Bên cạnh đó, với khả năng kiếm tiền linh hoạt, và sự may mắn trời ban, bạn sẽ có được những khoản thu nhập ngoài dự kiến, đồng thời cũng nắm bắt được những thời cơ đầu tư đem lại khoản tiền kếch xù.

con giap may man 2
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm. 

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