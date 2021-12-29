Đúng 4 tuần nữa, 3 con giáp được Thần Tài 'điểm mặt gọi tên', đổi vận giàu sang, tình duyên viên mãn

Tâm linh - Tử vi 29/12/2021 18:00

Tử vi 12 con giáp cho hay 3 con giáp may mắn dưới đây sẽ được Thần Tài "điểm mặt gọi tên", đổi vận giàu sang, tình duyên viên mãn.

Tuổi Tý

Con giáp may mắn này thường là người mạnh mẽ hơn và cũng biết cách trở nên mạnh mẽ hơn. Bạn âm thầm gánh vác những trọng trách trên lưng, luôn tự gồng mình để nỗ lực và không cho phép mình bị tụt hậu so với những người xung quanh. Do đó, bạn có sự nghiệp thăng tiến, giành được cơ hội để vươn lên, tài lộc dồi dào. Đồng thời, bạn được Thần Tài trợ lực nên sự nghiệp ngày càng hanh thông, thu hoạch dồi dào, cuộc sống viên mãn không có gì phải lo lắng.

Ngoài ra, bạn lúc nào cũng cảm thấy tràn đầy năng lượng, sẵn sàng với mọi thử thách trong công việc cũng như cuộc sống. 

con giap may man
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Sắp tới, con giáp này được quý nhân giúp đỡ, nơi làm việc suôn sẻ, mọi việc thuận lợi không bị cản trở, việc làm ăn thăng tiến đều đặn. bạn cũng được Thần Tài ban phát tiền bạc, ngân khố được chất đầy.

Về chuyện tình cảm, mối quan hệ của các cặp đôi tuy không còn nồng nàn như thuở mới yêu nhưng đã bước vào giai đoạn vô cùng ổn định. Còn với những người còn "cô đơn lẻ bóng", dường như sự ân cần và tinh tế của một người đang khiến trái tim bạn đập loạn nhịp.

con giap may man 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Trong bất cứ lúc nào, người tuổi Hợi đều phát huy hiệu quả tiềm năng và khả năng của mình. Thông qua sự cống hiến và chăm chỉ của bản thân, bạn luôn vượt lên chính mình, tích lũy kinh nghiệm và trưởng thành hơn. Do đó, bạn có sự nghiệp tiến triển tốt, nơi làm việc thuận lợi, việc kinh doanh phát đạt. 

Vệ vận trình tình cảm, bạn có tình duyên vượng nhờ quý nhân trợ giúp, đường tài lộc hanh thông, mọi việc tiến triển có trật tự, không có chuyện gì xảy ra. Vợ chồng hòa thuận, người độc thân dễ gặp được người ưng ý, nhất là thời điểm sang năm mới.

con giap may man 2
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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