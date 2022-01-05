Đúng 2 tuần tới, ba con giáp sau dễ dàng ĐÓN LỘC, công việc thăng tiến, được ông Tơ bà Nguyệt se duyên

Tâm linh - Tử vi 05/01/2022 07:30

Tử vi 12 con giáp cho hay 3 con giáp may mắn dưới đây sẽ dễ dàng đón lộc, công việc thăng tiến, được ông Tơ bà Nguyệt se duyên trong 2 tuần tới.

Tuổi Dần

Con giáp may mắn này được cát tinh Kim Quỹ chủ về tiền bạc chiếu rọi, nên tình hình tài chính của bạn sẽ có sự cải thiện đáng kể, thậm chí sẽ còn gặp những món tiền "từ trên trời rơi xuống" mà người ta hay gọi là lộc trời cho. Chỉ cần bạn luôn biết nắm chắc cơ hội mình có trong tay thì sẽ dễ làm nên chuyện và có một cái Tết đầy đủ chẳng thiếu thứ gì.

Cục diện tam hợp xuất hiện hôm nay còn báo hiệu tin vui về đường tình duyên của tuổi Dần. Với hỷ khí sẽ ngập tràn, người độc thân có thể vô tình gặp được một nửa ưng ý trong dịp nghỉ lễ này, tình cảm phát triển nhanh chóng rất hứa hẹn.

con giap may man
Ảnh: Internet

Tuổi Ngọ

Những người cầm tinh con giáp này có thể "phi nước đại" trong sự nghiệp của mình. Bạn hoàn toàn có khả năng mang lại sự phát triển vượt bậc cho chính mình. Đồng thời, bạn nên bắt tay vào thực hiện những điều khiến bạn hạnh phúc, mạnh dạn làm những kế hoạch bạn đã ấp ủ từ lâu, bạn sẽ hoàn toàn ngạc nhiên với thành quả nhận được.

Bên cạnh đó, đây là khoảng thời gian thích hợp để bạn đón nhận tình yêu chảy tràn vào cuộc sống của mình. Đặc biệt, nếu bạn đang độc thân, hãy giữ cá tính riêng, điều này sẽ cực kỳ thu hút những người có cùng tần số với bạn và mang đến cho tuổi Ngọ những trải nghiệm tuyệt vời. 

con giap may man 1
Ảnh: Internet

Tuổi Hợi

Công việc của con giáp này diễn ra hanh thông, như ý. May mắn nhận được sự che chở của quý nhân, lại thêm vận khí tốt nên bạn đã có bước tiến đáng kể trên bước đường công danh. Khả năng giao tiếp tài tình đem đến cho những người làm ngoại giao một ngày vô cùng rực rỡ. Đồng thời, tinh thần tích cực và nguồn năng lượng đặc biệt giúp bạn bình tĩnh để đối diện với thách thức đặt ra trước mắt.

Về vận trình trái tim, bạn cùng người thương nhiều thay đổi tích cực. Nếu trước đó, tình yêu và hôn nhân của bạn gặp phải bế tắc hoặc những bất đồng, những ngày tới sẽ giúp bạn hóa giải mọi hiểu lầm, thăng hạng yêu thương và hạnh phúc ngập tràn quanh bạn.

con giap may man 2
Ảnh: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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