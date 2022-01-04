Nửa đầu tháng 12 âm lịch, ba con giáp 'hứng rổ vàng', sự nghiệp thăng hoa, tình duyên suôn sẻ

Tình hình tài chính của con giáp may mắn này sẽ có sự cải thiện rõ rệt, tăng trưởng hơn hẳn những tháng trước. Điều này xuất phát từ sự thay đổi tích cực. Bạn có thể được tăng lương, nhận được khoản tiền thưởng lớn bất ngờ hoặc chuyện làm ăn kinh doanh ngày một phát đạt. Ngoài ra, nhiều cơ hội kiếm tiền từ những ngành nghề tay trái cũng sẽ đến với bạn, nhất là trong lĩnh vực buôn bán dịch vụ. Nếu đang ấp ủ dự định nào đó liên quan tới làm giàu, bạn nên triển khai ngay, đừng chần chừ, bởi đây là thời điểm hoàn hảo để thực hiện.

Càng về cuối tuần vận đào hoa càng nở rộ, có rất nhiều người đưa đón, tán tỉnh bạn. Bạn nên cân nhắc kĩ trước khi tiến tới trong tình yêu, đừng lựa chọn sai lầm kẻo sau này lại hối hận.

Những người thuộc con giáp này khiến những người khác phải ngưỡng mộ họ ở sự chăm chỉ, nghiêm túc và hết mình với công việc, đó cũng là bí quyết đem lại thành công cho họ. Sắp tới, bạn sẽ là 1 trong 3 con giáp có nhiều thành tựu nhất về mặt tài chính, thu nhập không những tăng mà còn rất ổn định, giúp họ yên tâm tận hưởng một cái Tết đầm ấm và nhiều niềm vui.

Vận trình tình cảm của bạn hứa hẹn có bước nhảy vọt đáng kể. Người độc thân nếu muốn thay đổi cuộc sống hiện tại thì phải mạnh dạn đi theo cảm xúc của chính mình. Nếu trái tim rung động và xao xuyến có nghĩa là bạn nên can đảm bày tỏ tình cảm với người đối diện.

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Tuổi Ngọ

Với bản lĩnh cùng sự thông minh, sắc sảo của mình, tuổi Ngọ sẽ vượt qua hết mọi khó khăn, thử thách trong tháng 6 âm. Đặc biệt, tử vi học có nói vào tháng 12 âm, bạn gặp thời cơ tốt, nếu biết tận dụng thì sẽ gặt hái nhiều thành công rực rỡ trong công việc, đảm bảo cho họ có một cuộc sống đủ đầy mà nhiều người ngưỡng mộ. Ngoài ra, những người tự kinh doanh được cho là cũng gặt hái nhiều tài lộc, thu nhập ngày càng gia tăng. Do đó, bạn nên biết nắm bắt, tuyệt đối không bỏ lỡ thời cơ tốt này.

Chuyện tình cảm tuần này khá khả quan. Bạn có chuyện tình rất lãng mạn và ngọt ngào. Về sức khỏe, bạn cần đặc biệt chú ý đến giấc ngủ, nên ngủ sớm dậy sớm để tinh thần được tỉnh táo.

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*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.