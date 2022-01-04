Sao Thái Tuế 'gọi tên' 3 con giáp sau sẽ tiền tài 'xuống dốc', làm việc gì cũng gặp trở ngại trong 10 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 04/01/2022 13:00

Tử vi 12 con giáp cho hay 3 con giáp dưới đây sẽ tiền tài "xuống dốc", làm việc gì cũng gặp trở ngại trong 10 ngày tới.

Tuổi Tý

Con giáp này sẽ gặp nhiều sự cố xảy ra khiến bạn tốn nhiều thời gian giải quyết, vì thế mọi việc giậm chân tại chỗ, tiền lương khó tăng. Với người làm kinh tế, công việc làm ăn gặp nhiều khó khăn, đầu tư tiền bạc khó thu hồi vốn, bạn phải loay hoay tìm ra hướng đi phù hợp cho mình, thậm chí có lúc phải vay mượn tiền bạc để lo cho công việc.

Bên cạnh đó, chuyện tình cảm của bạn rơi vào giai đoạn trầm lắng. Những áp lực nặng nề trong công việc vô tình khiến tình yêu lứa đôi không có bước tiến mới nào. Bạn không có thời gian để toàn tâm toàn ý lo cho nửa kia của mình, tình cảm hai người vì thế cũng ngày một phai nhạt.

con giap
Ảnh: Internet

Tuổi Mẹo

Công việc của những người cầm tin con giáp này diễn ra không thuận lợi. Bạn không may để cảm xúc, chuyện riêng tư chi phối tới tinh thần làm việc trong ngày. Trong quá trình xử lý công việc, bạn cũng khó tránh khỏi những sai sót nghiêm trọng. Do đó, bạn đừng để bản thân mất bình tĩnh mà làm mọi chuyện thêm rối rắm.

Vận trình tình cảm của bạn không được như mong đợi. Bạn dễ dàng nảy sinh tranh cãi, mâu thuẫn với nửa kia vì không kiểm soát được tính cách nóng nảy của mình. Hơn nữa, cái tôi ngất ngưỡng của bạn lại khiến tình cảm đôi lứa khó có thể dung hòa. Người độc thân không nên liều lĩnh tiến tới mối quan hệ tình cảm với một người mới quen.

con giap 1
Ảnh: Internet

Tuổi Thân

Bạn sẽ có tranh chấp liên quan đến tiền bạc, hết sức cẩn trọng khi chọn người hợp tác làm ăn, đặc biệt với người thân trong nhà. Với người làm công ăn lương, bạn dễ vướng phải tranh chấp hoặc phải thích nghi với những điều kiện làm việc mới, vì thế mà bạn cần hết sức bình tĩnh, chớ nôn nóng mà lại hỏng việc.

Vận trình tình cảm của bạn khá ảm đạm. Mối quan hệ của bạn với nửa kia phát sinh nhiều vấn đề, trong khi cả hai lại không có ý muốn hóa giải. Bạn nên kiểm soát tốt cảm xúc của mình, tránh để bản thân mất bình tĩnh mà nói ra những lời khó nghe gây tổn thương người bên cạnh.

con giap 2
Ảnh: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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