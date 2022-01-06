Đúng 2 tuần tới, những con giáp 'số hưởng' sau sẽ làm một thu ba bốn, tài khí dồi dào, đại cát đại lợi

Tâm linh - Tử vi 06/01/2022 08:40

Tử vi 12 con giáp cho hay 3 con giáp sẽ làm một thu ba bốn, tài khí dồi dào, đại cát đại lợi trong 2 tuần tới.

Tuổi Mẹo

Trong 2 tuần nữa, con giáp may mắn này vốn là người giỏi giao tiếp, vô cùng khéo léo nên con giáp này có duyên kết giao được với rất nhiều quý nhân. Ngoài ra, các khoản đầu tư trước đây tưởng chừng thua lỗ sẽ có sự chuyển biến bất ngờ, đem lại khoản lợi nhuận kếch xù.

Người độc thân có thể vô tình gặp được định mệnh của đời mình tại quán cà phê hay buổi tụ họp nào đó. Các cặp đôi cũng ngày càng hòa hợp, thấu hiểu và bao dung lẫn nhau, mối quan hệ ngọt ngào giữa hai người khiến ai nấy phải trầm trồ.

 

con giap may man
Ảnh: Internet

Tuổi Thân

Sự nỗ lực của con giáp này sẽ được đền đáp xứng đáng, bạn càng kiếm được nhiều tiền hơn so với năm 2021. Vào thời điểm này, bạn sẽ đón nhận tài lộc dồi dào, nhất là với những ai làm nghề tự do. Những mối đầu tư, khách hàng trước đây dần mang lại cho con giáp này nguồn lợi nhuận khá khẩm. Đồng thời, bạn có thể gặp được đối tác bất ngờ, và bạn sẽ có cơ hội kiếm nhiều tiền hơn.

Vận trình tình cảm của bạn có phần hanh thông, suôn sẻ hơn trước. Nhờ vậy mà bản mệnh luôn cảm thấy thoải mái và dễ thở hơn nhiều. Những mâu thuẫn trước đó được tháo gỡ, các cặp vợ chồng vui vẻ, hòa thuận bên nhau.

con giap may man 1
Ảnh: Internet

Tuổi Tuất

Những người thuộc con giáp này có nhiều cơ hội phát tài bởi vì bạn có Thiên Tài che chở. Thu nhập hôm nay có dấu hiệu tăng nhanh. Công việc của bản mệnh lúc này khá tốt, mọi việc diễn ra theo kế hoạch ban đầu mà bạn đã đề ra, không có khó khăn gì là bạn không thể giải quyết miễn là bạn dành đủ thời gian tập trung.

Vận trình tình duyên của bạn vô cùng êm đẹp nhờ ngũ hành tương sinh. Mối quan hệ yêu đương của con giáp này đang trong giai đoạn hạnh phúc vì tình yêu chớm nở. Ban đầu còn e ấp, bỡ ngỡ nhưng theo thời gian thì ngày càng sâu sắc, cảm xúc thăng hoa rực rỡ.

con giap may man 2
Ảnh: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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