Đúng 15 ngày nữa, những con giáp xui xẻo sau công việc trắc trở, tiền tài vụt khỏi tay, dễ bi tiểu nhân lừa gạt

Chuyện làm ăn kinh doanh của con giáp này không được thuận lợi, thậm chí có người rơi vào hoàn cảnh phải bù lỗ. Kẻ tiểu nhân còn có thể xuất hiện cản trở vận trình của bạn càng thêm trúc trắc. Vì thế, bản mệnh cần hành sự thận trọng, tiết chế cảm xúc. Ngoài ra, bạn hãy suy nghĩ kĩ trước khi đầu tư, mở rộng kinh doanh để tránh để tiền bạc thất thoát.

Trong chuyện tình cảm, người độc thân cảm thấy quá bận rộn với cuộc sống hàng ngày nên không muốn dành thêm thời gian cho bất kì ai khác. Với những người đã lập gia đình, bạn có nhiều tâm sự nhưng lại không muốn trò chuyện với người ấy, chính vì vậy mà tâm lý luôn căng thẳng, mệt mỏi, tình cảm cũng có dấu hiệu xa cách hơn.

Công việc hôm nay ở mức trung bình, nếu quá công khai thành công bạn sẽ dễ bị ghen tị. Vận trình tài lộc hôm nay ở mức trung bình, ít kênh kiếm tiền hơn. Ngoài ra, bạn dễ gặp nhiều trắc trở, phải đối diện với sự cạnh tranh của bạn bè, đồng nghiệp, đối tác. Đặc biệt, bản mệnh cần đề phòng kẻ xấu lừa gạt hoặc lợi dụng uy tín để làm điều sai trái.

Vận trình tình cảm của bạn không được như mong đợi. Bạn dễ dàng nảy sinh tranh cãi, mâu thuẫn với nửa kia vì không kiểm soát được tính cách nóng nảy của mình. Hơn nữa, cái tôi ngất ngưỡng của bạn lại khiến tình cảm đôi lứa khó có thể dung hòa.

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Tuổi Thân

Con giáp này dễ gặp cản trở. Bạn có vẻ như đang gặp khó khăn khi thích nghi với môi trường làm việc mới, làm quen với những người đồng nghiệp mới. Chỉ khi bạn có sự hòa hợp tốt với thay đổi này thì mới mong phát huy tốt năng lực bản thân. Đồng thời, đường công danh sự nghiệp bị ảnh hưởng ít nhiều do tâm trạng của bản thân. Bạn khó lòng giữ được bình tĩnh khi phải đối diện với ít nhiều thách thức đặt ra trong ngày, từ đó dẫn tới những hành động thiếu kiểm soát gây hậu quả nghiêm trọng.

Bên cạnh đó, chuyện tình cảm của bạn sẽ gặp nhiều xoay vần. Lúc này, tính khí của bạn sẽ trở nên nhạy cảm hơn, dễ cáu gắt, cộng thêm trở ngại trong công việc thì bạn dễ có xu hướng trút cảm xúc tiêu cực đó cho nửa kia, gia đình của mình.

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*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.