Vận may cuối tháng 1 ập đến, những con giáp sau sẽ vươn mình đón lộc, đổi vận giàu sang, tình duyên phơi phới

Tâm linh - Tử vi 11/01/2022 09:00

Tử vi 12 con giáp cho hay 3 con giáp dưới đây sẽ sẽ vươn mình đón lộc, đổi vận giàu sang, tình duyên phơi phới trong cuối tháng 1.

Tuổi Dần

Con giáp may mắn này sẽ vô cùng suôn sẻ, đồng thời bạn sẽ gặt hái được khá nhiều thành công từ những nỗ lực trước giờ của bản thân. Ngoài ra, những người được sao Thái Âm chiếu mệnh cũng sẽ được quý nhân chiếu cố, tạo được thành quả gây được tiếng vang. Dù là nam mệnh hay nữ mệnh thì người mà được sao này chiếu mạng đều gặt hái được nhiều thành công trong thời gian tới.

Những bạn còn độc thân có thể được người lớn giới thiệu cho một vài đối tượng triển vọng. Bạn và đối phương dường như đều khá ưng ý nhau. Nếu đã tìm được nửa kia, hai người ngày càng dựa dẫm vào nhau hơn. Bạn muốn ở bên người ấy mỗi ngày và đôi bên có thể làm mọi việc cùng nhau.

con giap may man
Ảnh: Internet

Tuổi Mùi

Những người cầm tinh con giáp này sẽ dễ gặp may mắn trên đường công danh, tài lộc. Bất kể làm việc gì cũng dễ dàng sinh lời, nếu làm công ăn lương thì được tăng lương, hoặc được tạo điều kiện để thăng chức. Nếu làm kinh doanh lại càng may mắn hơn, gặp được đối tác tiềm năng, mở rộng cơ sở doanh nghiệp và bội thu.

Nếu bạn còn "đơn chiếc" và muốn kéo gần khoảng cách với người mình thầm mến, hãy lập kế hoạch tiếp cận cụ thể và đừng tỏ ra quá hời hợt. Người đã có đôi có cặp càng lúc càng nhận thấy nửa kia của mình thu hút đến mức nào. Hai người hợp nhau đến mức có nói chuyện cả ngày cũng không thấy chán.

con giap may man 1
Ảnh: Internet

Tuổi Ngọ

Con giáp này sẽ gặp được quý nhân, được chiếu cố trên con đường phát triển sự nghiệp trong tương lai. Đối với nữ mệnh, thì sẽ dễ dàng lập nghiệp, hoặc nếu đi theo con đường mà mình đã chọn, thể hiện chút quyết tâm thì nhất định sẽ thành công viên mãn, danh lợi lưỡng toàn. Tuy nhiên, bạn cũng không nên chủ quan, tự phụ mà thay vào đó cũng nên hạn chế sử dụng những đồ vật thuộc hành Mộc như xanh lá cây, thuộc hành Thổ như vàng, nâu để tránh rủi ro không đáng có. 

Bạn và "nửa kia" có thể tiến thêm một bước nữa trong mối quan hệ tình cảm. Những dấu hiệu ấy cho thấy một tương lai tốt đẹp và hạnh phúc. Nếu đã có đôi có cặp, bạn nên tạo niềm vui bất ngờ cho người ấy để thêm phần gắn kết.

con giap may man 2
Ảnh: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

 

Đúng 7 ngày tới, những con giáp mang vận đen sau tiền tài hao tổn, có kẻ xấu giăng bẫy, nhân duyên trục trặc

Đúng 7 ngày tới, những con giáp mang vận đen sau tiền tài hao tổn, có kẻ xấu giăng bẫy, nhân duyên trục trặc

Tử vi 12 con giáp cho hay 3 con giáp dưới đây sẽ sau tiền tài hao tổn, có kẻ xấu giăng bẫy, nhân duyên trục trặc.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn con giáp 12 tử vi con giáp

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, trời không phụ người hiền tài, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, trời không phụ người hiền tài, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 49 phút trước
Cuộc chạm mặt bất ngờ với kẻ thứ ba năm xưa và sự thật bàng hoàng khi âm thầm đi theo

Cuộc chạm mặt bất ngờ với kẻ thứ ba năm xưa và sự thật bàng hoàng khi âm thầm đi theo

Tâm sự 1 giờ 9 phút trước
Ô tô chạy với tốc độ cao bất ngờ đâm vào tường, lao thẳng vào sân nhà dân rồi lật úp

Ô tô chạy với tốc độ cao bất ngờ đâm vào tường, lao thẳng vào sân nhà dân rồi lật úp

Video 1 giờ 39 phút trước
Nỗi đau đớn của người phụ nữ khi vô tình phát hiện bí mật của chồng lúc dọn dẹp phòng ngủ

Nỗi đau đớn của người phụ nữ khi vô tình phát hiện bí mật của chồng lúc dọn dẹp phòng ngủ

Tâm sự gia đình 2 giờ 9 phút trước
Danh tính gã chồng đánh vợ tới tấp giữa đường ở Gia Lai

Danh tính gã chồng đánh vợ tới tấp giữa đường ở Gia Lai

Đời sống 2 giờ 38 phút trước
Đang nướng thịt, cả gia đình tháo chạy vì mặt đất đột nhiên phát nổ, bắn ra nhiều tia lửa

Đang nướng thịt, cả gia đình tháo chạy vì mặt đất đột nhiên phát nổ, bắn ra nhiều tia lửa

Video 2 giờ 39 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp thần Tài mỉm cười, Phật Quan Âm độ trì, tiền bạc vượng phát, làm việc gì cũng 'thuận buồm xuôi gió'

Kể từ ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp thần Tài mỉm cười, Phật Quan Âm độ trì, tiền bạc vượng phát, làm việc gì cũng 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 44 phút trước
Nỗi băn khoăn của người chồng khi vợ mang thai 7 tháng không lộ bụng và lời khuyên bất ngờ từ bác sĩ

Nỗi băn khoăn của người chồng khi vợ mang thai 7 tháng không lộ bụng và lời khuyên bất ngờ từ bác sĩ

Tâm sự gia đình 3 giờ 9 phút trước
Người dân bất ngờ ghi lại được cảnh tượng hơn 20 con rái cá đang bơi lội và bắt cá trên sông

Người dân bất ngờ ghi lại được cảnh tượng hơn 20 con rái cá đang bơi lội và bắt cá trên sông

Video 3 giờ 39 phút trước
Nỗi lòng nghẹn ngào của người chồng sau hành động bị cả họ hàng chỉ trích

Nỗi lòng nghẹn ngào của người chồng sau hành động bị cả họ hàng chỉ trích

Tâm sự Eva 4 giờ 6 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, trời không phụ người hiền tài, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, trời không phụ người hiền tài, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Kể từ ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp thần Tài mỉm cười, Phật Quan Âm độ trì, tiền bạc vượng phát, làm việc gì cũng 'thuận buồm xuôi gió'

Kể từ ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp thần Tài mỉm cười, Phật Quan Âm độ trì, tiền bạc vượng phát, làm việc gì cũng 'thuận buồm xuôi gió'

Mừng 3 con giáp trúng số trong ngày 7/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh bừng sáng số mệnh, tiền bạc bùng nổ khoe sắc, Tài Lộc nở rộ như hoa

Mừng 3 con giáp trúng số trong ngày 7/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh bừng sáng số mệnh, tiền bạc bùng nổ khoe sắc, Tài Lộc nở rộ như hoa

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, Thần Tài ban phát tài lộc, 3 con giáp vận đen hóa điềm lành, tiền bạc ngập lối, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã'

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, Thần Tài ban phát tài lộc, 3 con giáp vận đen hóa điềm lành, tiền bạc ngập lối, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã'

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm